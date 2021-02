सेन्सेक्समध्ये 500 हून अधिक अंकांची उसळी; निफ्टी 15,100 वर

मुंबई- सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये गुरुवारी सकाळी उत्साह दिसून आला. सकाळी बाजार सुरु होताच सेन्सेक्समध्ये 500 हून अधिक अंकाची उसळी दिसून आली. बीएसई 51300 आणि निफ्टी 15100 च्या वर ट्रेड करत आहे. जागतिक बाजारातही मजबुतीचे संकेत दिसत आहेत. बँकिंग, आयटी आणि आर्थिक क्षेत्रात विक्री दिसून येत आहे. सेन्सेक्स 10.07 मिनिटाला 435.24 अंक म्हणजेच 0.86 टक्क्यांनी वाढून 51,216.93 वर ट्रेड करत होता. तर यादरम्यान निफ्टी 144.30 अंक म्हणजेच 0.96 टक्क्यांनी उसळी घेऊन 15126.30 वर ट्रेड करत होते. त्यापूर्वी सेन्सेक्समध्ये 500 हून अधिक अंकांनी वाढ झाली होती.

सेन्सेक्स 9.22 वाजता 557 अंकांनी वाढून 51339 वर पोहोचला होता. तर निफ्टी 159 अंकांनी वाढून 15140 च्या पातळीला गेले होते. दरम्यान, बुधवारी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजमध्ये तांत्रिक बिघाडामुळे दोन्ही एक्सचेंजने पाच वाजेपर्यंत वेळ वाढवली होती. त्यानंतर एनएसईमध्ये 3.45 वाजता दुसऱ्यांदा व्यवहार सुरु झाला होता. अखेरीस निफ्टी 274.02 अंक म्हणजेच 1.86 टक्क्यांनी वाढीसह 14982 अंकावर बंद झाले. अशाच पद्धतीने बीएसई सेन्सेक्स 1030.28 अंक किंवा 2.07 टक्क्यांनी वाढीसह 50781.69 अंकावर पोहोचला.

Sensex soars 547.38 points, currently at 51,329.07. Nifty at 15,144.15, up by 162.15 points. pic.twitter.com/20bJV6Z8Q8

— ANI (@ANI) February 25, 2021