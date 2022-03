Share Market : शेअर मार्केटची उसळी; सेन्सेक्स 1039 तर निफ्टी 312 अंकांनी वधारला

By

Share Market Updates : कालच्या घसरणीनंतर आज पुन्हा शेअर बाजारानं उसळी घेतली असून सेन्सेक्स 1,039.80 अंकांनी अर्थात 1.86 टक्क्यांनी वधारून 56816. 65 वर बंद झाला. तर निफ्टीही 312.35 अंकांनी अर्थात 1.87 टक्क्यांनी वधारून 16,975.35 वर बंद झाला.

चीनमध्ये कोविड-19 (Covid-19)ची वाढत जाणारी प्रकरणे, रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेले युद्ध आणि यूएस फेडची आगामी बैठक यामुळे शेअर बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण यामुळे काल शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. (stock market Rises; The Sensex gained 1039 points and the Nifty gained 312 points)

परंतु आजच्या दिवसाच्या सुरुवातीला शेअर बाजार पुन्हा रुळावर आला. सेन्सेक्स 778.48 अंकांनी अर्थात 1.40 टक्क्यांनी वधारून 56555.33 वर सुरु झाला, तर निफ्टी 213.65 अंकांनी म्हणजेच 1.28 टक्क्यांनी वधारून 16876.65 वर सुरु झाला.