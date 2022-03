Share Markets updates: चीनमध्ये कोविड-19 (Covid-19)ची वाढत जाणारी प्रकरणे, रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेले युद्ध आणि यूएस फेडची आगामी बैठक यामुळे शेअर बाजारात (Share Market) अनिश्चिततेचे वातावरण यामुळे काल शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. परंतु आजच्या दिवसाच्या सुरुवातीला शेअर बाजार पुन्हा रुळावर आला. सेन्सेक्स 778.48 अंकांनी अर्थात 1.40 टक्क्यांनी वधारून 56555.33 वर सुरु झाला, तर निफ्टी 213.65 अंकांनी म्हणजेच 1.28 टक्क्यांनी वधारून 16876.65 वर सुरु झाला. (Stock market rises! The Sensex gained 778 points while the Nifty opened at 16876)

सेन्सेक्स-निफ्टी मंगळवारी 1 टक्‍क्‍यांहून अधिक घसरून बंद झाले, आणि यासोबतच गेल्या 5 दिवसांच्या तेजीला ब्रेक लागला. मंगळवारच्या व्यवहारात ऑटो सोडता सर्वच सेक्टर्समध्ये विक्री दिसून आली. दुपारच्या व्यवहारात विक्रीचा दबाव वाढला. याचे कारण चीनमध्ये कोविड-19 (Covid-19)ची वाढत जाणारी प्रकरणे ठरली. याशिवाय रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेले युद्ध आणि यूएस फेडची आगामी बैठक यामुळे शेअर बाजारात (Share Market) अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. शेवटच्या ट्रेडिंग तासात बाजारात थोडी रिकव्हरी झाली असली तरी अखेरीस तो लाल चिन्हाने बंद झाला.

मंगळवारी सेन्सेक्स (Sensex) 709.17 अंकांनी म्हणजेच 1.26 टक्क्यांनी घसरून 55,776.85 वर बंद झाला. दुसरीकडे, निफ्टी (Nifty)208.30 अंकांनी म्हणजेच 1.23 टक्क्यांनी घसरून 16,663.00 वर बंद झाला.