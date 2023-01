Zomato Shares : झोमॅटोच्या शेअर्समध्ये घसरण, गुंतवणुकदारांनी आता काय करावे ?

By

Zomato Shares : ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोच्या (Zomato) शेअर्समधील चढ-उतार संपतच नाहीत. बुधवारी झोमॅटोचे शेअर्स 7 टक्क्यांहून अधिक घसरून 50 रुपयांच्या खाली आले. गेल्या वर्षी 27 जुलै 2022 रोजी त्याचे शेअर्स 40.55 रुपयांच्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर होते.

आता ते बीएसईवर 8.25 टक्क्यांनी घसरून 47.80 रुपयांवर बंद झाले. इंट्रा-डेमध्ये झोमॅटोचे शेअर्स 44.35 रुपयांपर्यंत खाली घसरले होते. त्याची संपूर्ण मार्केट कॅप 40,877.34 कोटी रुपये आहे. (share market Zomato Shares down investors should read this)

अलीकडेच झोमॅटोचे सह-संस्थापक आणि मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी गुंजन पाटीदार यांनी कंपनी सोडली. कंपनीचे सह-संस्थापक किंवा महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या लोकांनी कंपनी सोडल्याची ही पहिलीच घटना नाही.

यापूर्वी नोव्हेंबर 2022 मध्ये रो-संस्थापक मोहित गुप्ता यांनीही कंपनी सोडली होती. झोमॅटोचे नवीन उपक्रम प्रमुख आणि माजी अन्न वितरण प्रमुख राहुल गंजू यांनीही नोव्हेंबरमध्येच कंपनी सोडली. इंटरसिटी लीजेंड्सचे प्रमुख सिद्धार्थ झंवर यांनीही कंपनी सोडली. महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या व्यक्तींनी कंपनी सोडल्याचा परिणाम होत असल्याचे लक्षात येत आहे.

गेल्या वर्षी 25 जानेवारी 2022 रोजी झोमॅटोचे शेअर्स 100.50 रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर होते. यानंतर, पुढील सहा महिन्यांत, ते 60 टक्क्यांनी घसरले आणि 27 जुलै 2022 रोजी 40.55 रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर घसरले. यानंतर रिकव्हरी दिसून आली मात्र चढ-उतार सुरूच राहिले.



झोमॅटोमध्ये मोठ्या प्रमाणात विक्री झाल्यामुळे गुंतवणूकदार चिंतेचे वातावरण आहे. बाजारातील तज्ज्ञ झोमॅटोबाबत पॉझिटीव्ह आहेत. अशात देशांतर्गत ब्रोकरेज फर्म एडलवाईसने यावर बाय रेटींग देत 85 रुपयांचे टारगेट निश्चित केले आहे.

