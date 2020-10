Share Market: मोठ्या पडझडीनंतर भांडवली बाजार तेजीत 

नवी दिल्ली: आज (शुक्रवारी) भांडवली बाजाराच्या पाचव्या आणि शेवटच्या दिवसाच्या सत्रात जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेतांमुळे देशातील भांडवली बाजार तेजीत आला आहे. सत्राच्या सुरुवातीला सेन्सेक्स 378 अंशांनी वधारून 40,107 अंशांवर स्थिरावला आहे. तर दुसरीकडे निफ्टीतही (Nifty) वाढ झाली आहे. आजच्या सत्रात निफ्टी 42.80 अंशांनी वधारून 11,723.15 अंशांवर पोहचला आहे.

सत्राच्या सुरुवातीला इन्फोसिस, इंडसइंड बँक आणि एचडीएफसी बँक सर्वाधिक वेगाने व्यवहार करत असताना दिसले. भांडवली बाजारातील एचसीएल टेक, इन्फोसिस आणि माइंडट्री हे सर्वाधिक सक्रिय शेअर्स आहेत. विवध क्षेत्रांचा विचार केला तर आयटी क्षेत्रातील निर्देशांक एक टक्क्याहून अधिक वाढला आहे. मोठ्या शेअर्ससह मिडकॅप शेअर्सहीची खरेदी होत आहेत.

Sensex up 378 points, at 40,107; Nifty at 11,768 pic.twitter.com/IFwNsV3zas

— ANI (@ANI) October 16, 2020