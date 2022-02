Stock to Buy: अर्थसंकल्पानंतर (Budget 2022) शेअर बाजारात (Share Market)दोन दिवस तेजी दिसून आली. पण आता प्रॉफिट बुकींगचा काळ सुरु झाला आहे आणि शेअर बाजारात घसरण होताना दिसून येते आहे. पण शेअर बाजारात जेव्हाही घसरण होते तेव्हा काही शेअर्स खरेदी करावेत असा सल्ला शेअर बाजार तज्ज्ञ (Expert) देत आहे. सध्या शेअर बाजारात घसरण सुरु झाली आहे. त्यामुळेच शेअर बाजार तज्ज्ञ संदीप जैन यांनी तुमच्यासाठी कॅश मार्केटमधून मजबूत स्टॉक निवडला आहे. शॉर्ट टर्मसाठी(Short Term) यात पैसे (Money) गुंतवून तुम्ही चांगली कमाई करु शकता असा विश्वास जैन यांना आहे. संदीप जैन यांनी मॅथन अलॉयजची (Maithan Alloys) निवड केली आहे. (Shares of the metal sector will give strong earnings in the short term)



Maithan Alloys मध्ये का खरेदी करावी ?

ही कंपनी 1985 पासून कार्यरत आहे. कंपनीतील प्रमोटर्सची हिस्सेदारी चांगली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कंपनीत स्थिर वाढ आहे. कंपनीचे फंडामेंटल्स भक्कम आहेत. याचे स्टॉक्स 7 च्या पीई मल्टिपलवर ट्रेडिंग करत आहे. रिटर्न ऑन कॅपिटल 20 टक्के आहे. शिवाय या कंपनीवर कोणतेही कर्ज नाही.



Maithan Alloys

सीएमपी (CMP) - 1027.90 रुपये

टारगेट (Target) - 1190/1250 रुपये

या कंपनीचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25 टक्के आहे. दुसरीकडे, अर्थसंकल्पानंतर मेटल क्षेत्रात चांगली वाढ दिसून येऊ शकते असा अंदाज आहे. सप्टेंबर 2020 मध्ये कंपनीला 55 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता, तर सप्टेंबर 2021 मध्ये कंपनीला 124 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. कंपनीमध्ये प्रोमोटर्सची भागीदारी 75 टक्के आहे.



