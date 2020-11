Share Market: सत्राच्या सुरुवातीलाच बाजारात तेजी; सेन्सेक्स 44,225.53 अंशांवर

मुंबई: आठवड्याच्या पहिल्या सत्रात भारतीय भांडवली बाजारात मोठी तेजी दिसत आहे. सत्राच्या सुरुवातीलाच सेन्सेक्सचा निर्देशांक 343.28 अंशांची वाढ होऊन 44,225.53 पर्यंत गेला आहे. तर निफ्टी 99.00 अंशांनी वाढून 12,958.05 वर गेला आहे. कोरोनाच्या लशीबद्दल येत असलेल्या सकारात्मक घडामोंडीमुळे बाजारात तेजी दिसत असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे.

आजच्या भांडवली बाजाराच्या (stock market) व्यवहारात 1013 शेअर्समध्ये तेजी आणि 325 शेअर्समध्ये घसरण झाल्याचे दिसत आहे. तर 69 शेअर्स स्थिर आहेत. आज मोठ्या शेअर्ससोबत मिडकॅप शेअर्समध्ये तेजी दिसून येत आहे. बीएसईचा मिडकॅप निर्देशांक 0.83 टक्क्यांनी वाढून व्यवहार करत आहे.

Sensex opens in the green - currently at 44,225.53, up by 343.28 points. Nifty at 12,958.05, up by 99.00 points. pic.twitter.com/l3uOJl3EEM

— ANI (@ANI) November 23, 2020