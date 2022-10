Share Market: फक्त 7 रुपयांवर लिस्ट झालेल्या 'या' कंपनीत एकाच वर्षात 93 पट वाढ

शेअर बाजार अनेकदा गुंतवणूकदारांना खूप कमी वेळेत भरपूर पैसे मिळवून देतो. अंबर प्रोटीन इंडस्ट्रीज (Ambar Protein Industries) हा असाच एक स्टॉक आहे, ज्याने गेल्या एका वर्षात आपल्या गुंतवणूकदारांना 92,000 टक्क्यांहून अधिक रिटर्न दिला आहे.

अंबर प्रोटीन ही एक एफएमसीजी कंपनी आहे, जी 'अंकुर' या ब्रँड नावाने खाद्यतेल (Edible Oil) विकते. कंपनीचे मुख्यालय अहमदाबादमध्ये आहे आणि त्याची स्थापना 1992 मध्ये झाली. नुकत्याच संपलेल्या जून तिमाहीत कंपनीचा नफा मागील आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीत 0.77 कोटी रुपयांच्या तुलनेत वार्षिक 77 टक्क्यांनी वाढून 1.34 कोटी रुपये झाला आहे. (this company was listed by only 7 rupees have great profit in a year)

अंबर प्रोटीन इंडस्ट्रीजचा शेअर नुकताच बीएसईवर 687.10 रुपयांवर बंद झाला. ही कंपनी गेल्या वर्षीच बीएसईवर लिस्ट झाली आहे आणि 6 जुलै 2021 ला पहिल्यांदा ट्रेडिंग सुरू झाले. त्यावेळी या शेअरची किंमत फक्त 7.35 रुपये होती. म्हणजे, गेल्या दीड तिमाहीत त्याचे शेअर्स 9,248.30 टक्क्यांनी वाढले आहेत आणि त्याची किंमत 7.35 रुपयांवरून 687.10 रुपयांवर गेली आहे.

जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने 6 जुलै 2021 ला अंबर प्रोटीनच्या शेअर्समध्ये 1 लाख रुपयांची गुंतवणूक केली असती, ती गुंतवणूक आता 93.48 लाखावर गेली असती. अंबर प्रोटीनचे शेअर्स गेल्या एका वर्षात 4,655.02 वाढले आहेत. त्याच वेळी, 2022 च्या सुरुवातीपासून, त्याच्या शेअर्सची किंमत सुमारे 2,988.09 टक्क्यांनी वाढली आहे. तर गेल्या वर्षभरात त्यात 77.38 टक्के वाढ झाली आहे.

एखाद्या गुंतवणूकदाराने अंबर प्रोटीनच्या शेअर्समध्ये वर्षभरापूर्वी 1 लाख रुपये गुंतवले असते, तर त्या 1 लाखाचे 47.55 लाख झाले असते. दुसरीकडे, जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने 2022 च्या सुरुवातीला 1 लाख रुपये गुंतवले असते तर आज त्याचे 30.88 लाख रुपये झाले असते. एखाद्याने फक्त 1 महिन्यापूर्वी 1 लाख रुपये गुंतवले असते तर आज त्याचे 1.77 लाख रुपये झाले असते.

