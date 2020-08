अमेरिकेतही ‘टिक टॉक’ बंद; ट्रम्प यांचा निर्णय

वॉशिंग्टन - टिक टॉक ॲपवर अमेरिकेत बंदी घालणार असल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज जाहीर केले. या ॲपचा वापर चीनकडून हेरगिरी करण्यासाठी होत असल्याची शंका व्यक्त झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी हे विधान केले आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप भारताने टिक टॉक या चिनी ॲपवर बंदी घातल्यानंतरच अमेरिकेतही अशी मागणी होत होती. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी या ॲपवर थेट बंदीच घालणार असल्याचे आज जाहीर केले. अध्यक्षीय अधिकार वापरून लवकरच ही बंदी अमलात आणणार असल्याचे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. त्यामुळे कदाचित उद्याच ही बंदी घातली जाऊ शकते. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा दरम्यान, ‘ॲपल’ कंपनीने त्यांच्या चिनी ॲप स्टोअरवरून २९, ८०० ॲप हटविले असून त्यात २६००० हून अधिक गेमचा समावेश आहे. मायक्रोसॉफ्ट घेणार ताबा

‘मायक्रोसॉफ्ट’ कडून टिकटॉक चालवण्याबाबत विचार केला जात आहे. वॉल स्ट्रिट जर्नलच्या वृत्तानुसार, टिकटॉकचे अमेरिकेतील कामकाज पाहण्याबाबत मायक्रोसॉफ्ट विचार करत आहे. येत्या सोमवारपर्यंत मायक्रोसॉफ्ट-टिकटॉक यांच्यात करार होऊ शकतो. या वेळी मायक्रोसॉफ्ट, बाइटडान्स आणि व्हॉइट हाउसचे प्रतिनिधी सहभागी होऊ शकतात. Edited By - Prashant Patil

