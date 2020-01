सावधान! SBI मध्ये 'या' गोष्टी अपडेट केल्या नसतील तर व्यवहार...

नवी दिल्ली : स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये सेव्हिंग अकाऊंट आहे? तर मग ही बातमी नक्की वाचा. तुमच्या सेव्हिंग अकाऊंटबाबतीत काही महत्त्वाच्या नोंदी द्यायच्या राहिल्या असतील तर त्या लगेच द्या, नाहीतर तुम्हाला व्यवहार करण्यास अडचण येऊ शकते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तुमच्या अकाऊंटचा मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी अपडेट केला नसेल तर तो लवकरात लवकर अपडेट करून घ्या. या गोष्टी अपडेट केल्याने तुम्ही तुमच्या व्यवहारासंबंधीची माहिती थेट तुमच्या मोबाईलवर मिळवू शकता. तसेच सध्या सर्रास होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठीही या अपडेटची मदत होऊ शकते.

Have you changed your mobile number or email id?

If yes, please update it in the bank records so you don’t miss out on any of our important communication. pic.twitter.com/Qt8vKh0XXZ

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) January 8, 2020