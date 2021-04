टेन्शन नॉट! UPI, IMPS बँक ट्रान्सफर फेल झालं? असं मिळवा रिफंड

एक एप्रिल रोजी नवीन आर्थिक वर्षाला सुरुवात झाली होती त्यामुळे बँकेला सुट्टी होती. तर दुसऱ्या दिवशी गुड फ्रायडे असल्यामुळे बँकाची दारं बंद होती. त्यानंतर शनिवार आणि रविवार असल्यामुळे ग्राहकांनी बँकेकडे जाणं टाळलं. या कालावधीत अनेकांनी आर्थिक व्यावहारासाठी UPI आणि IMPS यांच्याकडे आपला मोर्चा वळवला होता. पण नॅशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांच्या मते आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला काही बँकाचे UPI, IMPS ट्रान्जेक्शन फेल झाले आहेत. NPCI ने शुक्रवारी ट्विट करत संबदित बँकांची सिस्टम नॉर्मल झाली असून ग्राहक आयएमपीएस आणि यूपीआय सर्विसचा वापर करु शकतो, असं सांगितलं आहे. एनपीसीआयच्या या ट्विटला अनेकांनी फेल ट्रान्जक्शनचे पैसे दोन दिवसानंतरही खात्यात न आल्याची तक्रार केली आहे. हे पैसे परत कसे मिळवावेत याबाबत जाणून घेऊयात... कसं मिळेल रिफंड?

NEFT, RTGS आणइ UPI द्वारे केलेवे व्यवहार फेल झाल्यानंतर किती दिवसानंतर रकम माघारी मिळे? असा प्रश्न प्रत्येक सर्व सामान्य नागरिक विचारत आहेत. आरबीआय म्हणजे भारतीय रिजर्व्ह बँकेनं रिफंडबाबत १९ सप्टेंबर २०१९ मध्ये एक सर्कुलर जारी केलं होतं. त्यानुसार, जर एखाद्या ग्राहकाच्या खात्यात निर्धारित वेळेत पैसे माघारी आले नाहीत. तर बँकेला दंड म्हणून ग्राकांना प्रतिदिवस १०० रुपये द्यावे लागतील. (हेही वाच : राफेल करारात भ्रष्ट्राचार, फ्रान्समधील संकेतस्थळाचा दावा) आरबीआयचं सर्कुलर आहे कसं?

सर्कुलरनुसार, IMPS आणि UPI ट्रान्जक्शन फेल झाल्यास ग्राहकांच्या खात्यात ठरावीक कालावधीत (२४ तासांत) पैसे माघारी आले पाहिजेत. जर बँक असं करत नसेल तर प्रति दिवस १०० रुपयांच्या दंडाला पात्र ठरते. Ombudsman करा संपर्क - ट्रान्जक्शन फेल झाल्यास अन् ठरावीक कालावधीत पैसै माघारी मिळाले नाहीत. यासाठी बँकेशीही संपर्क केला तरीही पैसे माघारी मिळाले नाहीत. तर तुम्ही आरबीआयच्या Ombudsman कडे तक्रार नोंदवू शकता. तुम्ही https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/AAOOSDT31012019.pdf या लिंकद्वारे तुमच्या भागातील Ombudsman सोबत संपर्क साधू शकता.

