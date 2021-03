US Powerball मध्ये मिळवा 15 कोटींचा जॅकपॉट

जगातील सर्वात लोकप्रिय अशा युएस पॉवरबॉल लॉटरीची तिकिटं ऑनलाइन खरेदी करता येऊ शकतात . तुम्ही याची तिकिटे भारतात मिळवू शकता , विशेष म्हणजे घरबसल्या तुम्हाला तिकिटे घेता येतील . युएस पॉवरबॉल लॉटरी प्रत्येकाला खेळण्याची इच्छा असते . लॉटरी खेळण्याची पद्धत खूप सोपी आहे . पॉवरबॉल लॉटरीतून आतापर्यंत सर्वाधिक 1.58 बिलियन डॉलर किंमतीचा जॅकपॉट जानेवारी 2016 मध्ये लागला . पॉवरबॉल या आठवड्यात 15.9 Billion INR म्हणजेच 220 अमेरिकन डॉलर्सच्या जॅकपॉटची सोडत काढणार आहे . ही सोडत 24 मार्च 2021 ला काढण्यात येईल . अजुनही यामध्ये विश्वविक्रम झालेला नसला तरी 220 मिलियन डॉलर्सच्या जॅकपॉटसमोर इतर लॉटरी बक्षीसं कमीच आहेत . ड्रॉमध्ये पॉवरबॉल जॅकपॉटला विजेता मिळाला नाही तर बक्षीसाची रक्कम पुढे जाईल आणि ती वाढेल . Lottosmile चे प्रवक्ते कूरेमॅन्सनी सांगितलं की , यंदा जानेवारी जगातील लॉटरी चाहत्यांना मोठी उत्सुकता लागली होती . यावेळी पॉवरबॉल जॅकपॉटने तब्बल 1.58 बिलियन अमेरिकन डॉलरचा विक्रमाच्या दिशेनं वाटचाल केली होती . मात्र , शेवटी 20 जानेवारी 2021 ला मेरीलँडमधील एका तिकिटाला 730 मिलियन डॉलर्सचा जॅकपॉट लागला . जॅकपॉट कितीपर्यंत वाढेल हे कोणी सांगू शकत नाही . या आठवड्यात होणाऱ्या सोडतीमध्ये 220 मिलियन डॉलर्सचं बक्षीस जिंकता येऊ शकतं असं कूरेमॅन्सनी सांगितलं आहे . आतापर्यंत भारतीयांना अमेरिकन लॉटरी खेळणाऱ्यांबद्दल थोडा हेवाच वाटला असेल ज्यांनी पॉवरबॉल तिकिटे खरेदी केली . आता तिकिटे खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेत जाण्याची गरज नाही . तुम्ही देखील पॉवरबॉल जॅकपॉटमध्ये सहभागी होऊ शकता . जगातील आघाडीच्या लॉटरी तिकिट मेसेंजर सेवा देणाऱ्या Lottosmile वरून तिकिट खरेदी करून ड्रॉमध्ये सहभागी होता येईल . जॅकपॉट जिंकण्यासाठी तुम्हाला ऑनलाइन कसं खेळायचं किंवा त्याची प्रोसेस काय आहे याची माहिती असायला हवी . जाणून घ्या 1. Lottosmile.in वर साइन अप करा

2. Powerball lottery या पर्यायावर क्लिक करा

3. तुम्हाला 1 ते 69 असे नंबर दिसतील यापैकी 5 नंबर प्लेइंग फॉर्मवर टाका

4. फॉर्मवर ऑरेंज फिल्डमध्ये पॉवरबॉल नंबर निवडा . यात 1 ते 26 क्रमांक आहेत .

5. शेवटी तुम्ही तिकिट खरेदी कन्फर्म करा Lottosmile 13 डॉलरपेक्षा कमी किंमतीसाठी किमान तीन lines देते . जे भारतीय अधिकृत अशी पॉवरबॉल तिकिटे ऑनलाइन Lottosmile वर खरेदी करतात त्यांनाही अमेरिकेत जे नियम आणि अटी आहेत त्याच लागू असतात . तसंच अमेरिकेत तिकिट खरेदी कऱणाऱ्यांना जितकी संधी असते तितकीच संधी इथे खरेदी करणाऱ्यांना मिळते . पुढे काय होते ? Lottosmile.in ही लॉटरीची तिकिटासाठी मेसेंजर सेवासुद्धा देण्यात आली आहे . जगभरातील ग्राहकांसाठी अधिकृत लॉटरी तिकिटे खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेत स्थानिक एजंटचा वापर केला जातो . ही सेवा पुरवण्यासाठीही शुल्क आकारले जाते . हे शुल्क तिकीट दरामध्ये एक अधिभार म्हणून आकारण्यात येतं . तिकिट खरेदी केल्यावर , प्रत्येक तिकिट ड्रॉच्या आधी ग्राहकांच्या खात्यावर स्कॅन करून अपलोड केले जाते . तिकीट आणि ईमेल व्हेरिफाय केल्यानंतर ग्राहकांना त्यांचे तिकिट कन्फर्म होते . तुम्ही जिंकल्यानंतर काय ?

तुमच्या नशिबाने जर जॅकपॉट जिंकलात तर बक्षीसाची रक्कम सुरक्षितपणे तुमच्या खात्यात पाठवली जाईल . तुम्हाला हे पैसे कधीही काढून घेता येतील . त्यातही एक आनंदाची बातमी अशी आहे की , Lottosmile तिकिटावर कोणत्याही प्रकारचे कमिशन घेत नाही . ( अमेरिकेत लॉटरीच्या बक्षीसावर कर कपात केली जाते ). तुम्ही जॅकपॉट जिंकलात तर बक्षीसाची रक्कम घेण्यासाठी तुम्हाला लॉटरीच्या कार्यालयात जाण्याची गरज पडू शकते . तुम्हाला जिंकलेली रक्कम घेण्यासाठी लागणाऱ्या प्रक्रियेसाठी Lottosmile आवश्यकता भासल्यास वकीलसुद्धा देतील . जगभरात 6 मिलियन विजेते

गेल्या काही वर्षात Lottosmile ने जगभरात 6 मिलियनपेक्षा जास्त विजेत्यांना 100 मिलियन डॉलर्सची बक्षीसे दिली आहेत . Lottosmile च्या सर्वात मोठी रक्कम जिंकलेल्या विजेत्यांमध्ये पनामातील एका महिलेचा समावेश आहे . तिने फ्लोरिडा लोट्टोमध्ये 30 मिलियन डॉलर्स जिंकले होते तर इराणच्या एका व्यक्तीने 6.4 बिलियन डॉलरचा ओरेगॉन मेगाबक्स जॅकपॉट जिंकला होता . या दोघांनीही Lottosmile वरून ऑनलाइन तिकिट खरेदी केली होती . पुढची सोडत कधी ?

तुम्हाला जर 220 मिलियन डॉलर मिळाले तर तुम्ही काय कराल ? विचार करा , पण जास्त काळ वाट नका पाहू कारण पुढचा ड्रॉ बुधवारी 24 मार्चला असणार आहे . जॅकपॉटमध्ये भारतात राहणारी व्यक्ती विजेता ठरू शकते . पॉवरबॉलचा 220 मिलियनचा जॅकपॉट कोणालाही लागू शकतो आणि त्यात तुम्ही असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . Lottosmile वरून तिकिटे खरेदी केलीत तर कदाचित पुढचा विजेता तुम्ही असू शकता . भारतातूनही तुम्ही पॉवरबॉल ऑनलाइन खेळू शकता . जॅकपॉट कसा खेळायचा आणि काय नियम आहेत याची अधिक माहिती Lottosmile.in वर मिळू शकेल . ( टीप - फक्त 18 वर्षांवरील व्यक्तींसाठी असून जुगार हे प्रमाणात नसेल तर नुकसानकारक ठरू शकतं . त्यामुळे स्वत:च्या जबाबदारीने खेळा .)

Web Title: US Powerball 15 Crores Jackpot up for Grabs this Wednesday