Discrimination in Advertising: भारतीय जाहिरातींमध्ये वयावर आधारित भेदभाव; ज्येष्ठ नागरिकांची दाखवली जातेय नकारात्मक प्रतिमा

- मीनाक्षी मेनन, संस्थापिका- GenS LifeDiscrimination in Advertising: कलबुर्गीच्या ७० वर्षीय गृहस्थाने २२०० किमीचा पायी प्रवास केला, तर केरळच्या ८६ आणि ८४ वर्षीय बहिणींनी युरोपचा दौरा केला. अशा प्रेरणादायी बातम्या आपल्याला थक्क करतात. पण हे वास्तव असूनही, भारतीय जाहिरातींमध्ये आजही ६० वर्षांवरील लोकांविषयी साचेबंद आणि नकारात्मक प्रतिमा दाखवली जाते. लोकप्रिय संस्कृतीतील वृद्धांचे हे चित्र केवळ समाजातील समजुतीच नाही, तर त्यांच्या आत्मविश्वासावरही परिणाम करतं..GenS Life या ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या संस्थेने याचा अभ्यास केला आहे. अभ्यासात ५० मोठ्या ब्रँडच्या जाहिरातींचे विश्लेषण केले. त्यात १३ जाहिरातींमध्ये ६०+ व्यक्ती मुख्य भूमिकेत होते, पण अर्ध्याहून अधिक जाहिरातींमध्ये त्यांना मागे पडलेले, अवलंबून किंवा कमकुवत दाखवण्यात आले होते. उदाहरणार्थ, बिर्ला ओपस पेंटच्या जाहिरातीत वृद्ध व्यक्तीला जुन्या विचारांचा म्हणून दाखवले, ब्रिटानियाच्या जाहिरातीत वृद्ध आईला "कमी ऐकू येतं" असा टोमणा मारला, तर पॉलिसीबझारमध्ये वृद्ध माणूस एकाकी आणि असहाय्य दाखवला..Insurance Companies: तुमच्या पैशातून विमा कंपन्या होत आहेत मालामाल; कंपन्यांची कमाई कशी होते? जाणून घ्या .या साचेबंद प्रतिमेमुळे वृद्धांच्या मानसिक आणि सामाजिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होतो. WHO च्या अहवालानुसार, वयाबद्दल नकारात्मक दृष्टिकोन असणाऱ्या लोकांचे आयुष्य सरासरी ७.५ वर्षांनी कमी असते आणि ते समाजात कमी मिसळतात. जाहिराती फक्त वस्तू विकत नाहीत, त्या लोकांच्या वागणुकीवरही प्रभाव टाकतात. जसे 'फेअर अँड लव्हली'च्या जाहिरातींनी त्वचेच्या रंगाबद्दलचे समज बदलले किंवा टीव्ही मालिकांमुळे घरगुती हिंसेबद्दलची सहनशीलता कमी झाली..आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, जाहिरातदारांसाठी हा वर्ग आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. २०३० पर्यंत ५०+ वयोगटातील भारतीयांकडे १.५ ट्रिलियन डॉलरची मालमत्ता असेल. त्यामुळे हा वर्ग ब्रँडसाठी एक मोठी बाजारपेठ आहे. साचेबंद प्रतिमा मोडणाऱ्या जाहिरातींच्या वस्तूंच्या विक्रीत ३२% वाढ आणि ब्रँड इक्विटीमध्ये ५१% वाढ झाल्याचेही अभ्यासातून दिसले आहे..भारतात सामाजिक दबावामुळे काही जाहिराती बदलल्या, जसे 'फेअर अँड लव्हली'चे नाव बदलले, #ShareTheLoad अभियानाने घर कामाविषयीची समज बदलली, आणि ट्रान्सजेंडर लोकांविषयी सकारात्मक चित्रण सुरू झाले. आता पुढचा टप्पा म्हणजे वृद्धांविषयीच्या साचेबंद प्रतिमा मोडणं. कारण हे फक्त समाजासाठीच नाही, तर ब्रँड्ससाठीसुद्धा फायद्याचे ठरणार आहे.