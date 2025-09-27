Discrimination in Advertising: भारतीय जाहिरातींमध्ये वयावर आधारित भेदभाव; ज्येष्ठ नागरिकांची दाखवली जातेय नकारात्मक प्रतिमा

Blog | ब्लॉग

Discrimination in Advertising: साचेबंद प्रतिमेमुळे ज्येष्ठ नागरिकांचा आत्मविश्वास कमी होतो आणि समाजातील त्यांच्याबद्दलच्या समजुती अधिकच नकारात्मक होतात. आता जाहिरात उद्योगाने या वयवादाला थांबवून ज्येष्ठांना सन्मान आणि सामर्थ्याचे प्रतीक म्हणून दाखवण्याची वेळ आली आहे.
- मीनाक्षी मेनन, संस्थापिका- GenS Life

Discrimination in Advertising: कलबुर्गीच्या ७० वर्षीय गृहस्थाने २२०० किमीचा पायी प्रवास केला, तर केरळच्या ८६ आणि ८४ वर्षीय बहिणींनी युरोपचा दौरा केला. अशा प्रेरणादायी बातम्या आपल्याला थक्क करतात. पण हे वास्तव असूनही, भारतीय जाहिरातींमध्ये आजही ६० वर्षांवरील लोकांविषयी साचेबंद आणि नकारात्मक प्रतिमा दाखवली जाते. लोकप्रिय संस्कृतीतील वृद्धांचे हे चित्र केवळ समाजातील समजुतीच नाही, तर त्यांच्या आत्मविश्वासावरही परिणाम करतं.

