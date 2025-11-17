Blog | ब्लॉग

अजंठा वेरूळमधील अनोखा महोत्सव

monika mohta

monika mohta

sakal

विजय नाईक
नवी दिल्ली - येत्या 21 ते 23 नोव्हेंबर दरम्यान छत्रपती संभाजीनगर नजिकच्या जगप्रसिद्ध अजंठा व वेरूळ लेण्यांच्या परिसरात `अय्क्यम’ हा एक अनोखा सांस्कृतिक महोत्सव साजरा होणार असून, तो फक्त महाराष्ट्र नव्हे तर देशाची मान उंचावणारा ठरणार आहे.

festival
ajanta caves
culture
Ellora Caves
Cultural heritage

