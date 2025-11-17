अजंठा वेरूळमधील अनोखा महोत्सव

नवी दिल्ली - येत्या 21 ते 23 नोव्हेंबर दरम्यान छत्रपती संभाजीनगर नजिकच्या जगप्रसिद्ध अजंठा व वेरूळ लेण्यांच्या परिसरात `अय्क्यम’ हा एक अनोखा सांस्कृतिक महोत्सव साजरा होणार असून, तो फक्त महाराष्ट्र नव्हे तर देशाची मान उंचावणारा ठरणार आहे..संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेस यंदा 80 वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने हा महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. अजंठा व वेरूळ येथील लेण्यांना युनेस्कोने 1983 मध्ये भारतातील `जागतिक ठेवा (वर्ल्ड हेरिटज साइट)’ असा दर्जा दिला.राष्ट्रीय पातळीवर भारताचे सांस्कृतिक वर्धन करणाऱ्या दिल्लीतील सोपान या संस्थेने `अय्क्यम – 2025’ हा महोत्सव तेथे आयोजित केला असून, त्यात सुमारे तीस देशांचे सांस्कृतिक राजदूत, नामवंत लेखक, कथाकार, नृत्यांगना आदी कलाकार भाग घेणार आहेत..सोपानच्या प्रमुख माजी राजदूत मोनिका मोहता यांनी ही माहिती दिली. मोहता या पोलंड, स्वित्झरलँड, लिचेनस्टीन, स्वीडन या देशात भारताच्या राजदूत होत्या. लंडनमधील नेहरू सांस्कृतिक केंद्राच्या प्रमुख म्हणूनही जबाबदारी त्यांनी संभाळली आहे.महोत्सवाच्या उद्घाटकांविषयी विचारता राजदूत मोहता म्हणाल्या, की कोणत्याही राजकीय नेत्याला उद्घाटनासाठी आमंत्रित केलेले नाही. युनेस्कोचे प्रमुख टिमोथी कर्टीस व छत्रपती संभाजीनगर नगरपालिकेचे प्रमुख जी श्रीकांत व सचिव संजय खंडारे हे पाहुण्यांचे स्वागत करणार आहेत..सोपान, युनेस्को व महाराष्ट्र पर्यटन मंत्रालयातर्फे हा महोत्सव सादर होणार आहे. कार्यक्रमादरम्यान, प्रसिद्ध कथ्थक नृत्यांगना गौरी शर्मा त्रिपाठी यांच्यातर्फे `ओंकार’ हा शास्त्रीय बॅले सादर केला जाणार आहे. युनेस्कोचे दिल्लीतील संचालक टिमोथी कर्टीस हे भारतीय इतिहासाचे अभ्यासक व लेखक विल्यम डेरलिम्पल व सांस्कृतिक समीक्षक निक बुकर यांच्या बरोबर संवाद साधणार आहेत.त्याचप्रमाणे, निरनिराळ्या देशातून आलेले कलाकार, चित्रकार भित्तीचित्रांची प्रात्यक्षिके व ती कशी केली जातात, याचे मार्गदर्शन करणार आहेत. संस्कृती, विज्ञान आणि अध्यात्म यांचा मनोरम मिलाफ कसा साधता येईल, या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला आहे..मवाळ मुत्सद्देगिरीतून (सॉफ्ट डिप्लोमसी) भारताचा प्रसार व प्रचार करण्याचे काम `अय्क्यम’ करीत असून, सांस्कृतिक पर्यटन प्रत्येक देशासाठी किती मोलाची भूमिका बजावते, यांची माहिती त्यात दिली जाईल.राजदूत मोनिका मोहता या `सोपान’ व `अय्क्यम’ च्या संस्थापिका आहेत. यांच्या बरोबर सिद्धांत मोहता सोपानचे संचालक म्हणून काम पाहात आहेत..सोपानतर्फे जारी करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, `भारताच्या एकूण पर्यटनात सांस्कृतिक पर्यटानाचे प्रमाण 40 टक्के आहे. तर, युनेस्कोने जाहीर केलेल्या निरनिराळ्या देशात जागतिक ठेवेचा दर्जा दिलेल्या स्थळांच्या पर्यटनाच्या बाजारपेठेची उलाढाल 2024 मध्ये 19.9 अब्ज डॉलर्स झाली असून, 2033 मध्ये तिचे प्रमाण 27.1 अब्ज डॉलर्स पर्यंत जाईल,’ असा अंदाज आहे.भारतात हिंदु, जैन व बौद्ध संस्कृती रूजल्या. हे वेगवेगळे धर्म व संस्कृती असले, तरी त्यांचे सिद्धांत, सुख शांती व वसुधैव कुटुंबकम या विचाराला प्राधान्य देतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा जाहीरनामाही त्याकडे निर्देश करतो. शाश्वत विकास कार्यक्रमाची तीच उद्दिष्टे आहेत..गौरी शर्मा त्रिपाठी यांच्यातर्फे भव्य कैलास मंदिरात सादर केल्या जाणाऱ्या नृत्याविष्कारात अर्जेंटीना, इटली, लिथुआनिया, नेदरलँड्स, पेरू, पोलंड आणि स्पेनमधील कलाकार भाग घेतील. त्यामुऴे महोत्सवात निरनिराळ्या कलांचा संगम पाहावयास मिळणार आहेया महोत्सवाला छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेचे आयुक्त जी श्रीकांन्त यांनी पाठिंबा प्रोत्साहन व पाठिंबा दिला असून, `अक्यंम’च्या महोत्सवाचे स्वागत केले आहे. महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळानेही ``या महोत्सवामुळे अजंठा व वेरूळ लेण्यांचे देश व विदेशी पर्यटन वाढेल,’ अशी आशा व्यक्त केली आहे. युनेस्कोच्या मते 2025 ते 2033 दरम्यान जगातील सांस्कृतिक पर्यटनवृद्धी दर 3.5 टक्के इतका वाढणार आहे..युनेस्कोने महाराष्ट्रात अजंठा, वेरूळ लेण्यांव्यतिरिक्त एलेफंटा केव्हज् व छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या या एकूण चार स्थळांना हेरिटेज चा दर्जा दिला आहे. या शिवाय महाराष्ट्रात पर्यटकांसाठी पर्वणी ठरणारी पुणे-मुंबई पट्ट्यातील महाबळेश्वर, लोणावळा, माथेरान यासारखी थंड हवेची ठिकाणे, कास पठार सारखे फुलांचे नंदनवन, शिवकालीन दुर्ग असून गणेश महोत्सव व हिंदवी स्वराज्य महोत्सव साजरे केले जातात.आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अजंठा वेरूळमध्ये होणाऱ्या या महोत्सवामुळे वर उल्लेखिलेल्या स्थळांच्या पर्यटनालाही चालना मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.