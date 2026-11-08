Blog: अनिल मेहता-एक प्रकाशक स्नेही हरपला

विजय नाईक, नवी दिल्ली: १९९३ मध्ये ‘ दै.सकाळ’ तर्फे दक्षिण आफ्रिकेतील वसाहतवादाची सांगता होत असताना तेथील परिस्थितीचे अध्यय़न व वार्तांकन करण्यासाठी मी तेथे गेलो होतो. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचे पितामह नेल्सन मंडेला यांच्या नेतृत्वाखाली कृष्णवर्णियांचे पहिले सरकार तेथे आले. हा सारा इतिहासपट मी माझ्या लेखातून व नंतर ‘मंडेलांच्या देशातून’ या पुस्तकातून मांडला. हे पुस्तक प्रसिद्ध केले, ते मेहता प्रकाशनचे त्यावेळचे सर्वेसर्वा अनिल मेहता यांनी. ‘वंशभेदाविरूद्ध संघर्ष करून बलिदान देणाऱ्या लाखो कृष्णवर्णियांच्या स्मृती व दक्षिण आफ्रिकेच्या परिवर्तनाचे प्रणेते डॉ नेल्सन मंडेला’ यांना ते अर्पण केले आहे. त्याची प्रथमावृत्ती मेहता प्रकाशनने १९९६ मध्ये प्रसिद्ध केली, तेव्हापासून मी व अनिल मेहता व नंतर त्यांचे चिरंजीव सुनील मेहता यांच्या कायमच्या संपर्कात राहिलो व अनिलभाईंशी मैत्री घनिष्ट होत गेली. .या पुस्तकाची प्रत मी मंडेला यांना त्यांच्या दिल्ली दौऱ्यात २८ मार्च १९९७ रोजी राष्ट्रपती भवनात झालेल्या भेटीत दिली, तेव्हा मुखपृष्ठाच्या आतील पानावर यांनी ‘टू विजय, बेस्ट वुईशेस’ असे लिहून त्याखाली त्यांनी सही व तारखेची नोंद केली. ते पान माझ्यासाठी अत्यंत मोलाचे आहे.या पुस्तकाच्या निमित्ताने अनिलभाईंबरोबर अधुनमधून बातचीत व्हायची. ‘आणखी काय लिहिताय?’ असं ते विचारायचे. आणि वेळ आली ती दिल्लीच्या पत्रकारिता व राजकारणावर मी ‘त्रिकोण’ ही कादंबरी लिहिली, तेव्हा. मेहता प्रकाशनाने ती २००७ मध्ये प्रकाशित केली. त्यातील कथानक व मांडणी पाहता, मेहता प्रकाशनाने कादंबरीला ‘स्वामीकार रणजित देसाई पुरस्कार’ दिला. नंतर याच कादंबरीचे पुनरमुद्रणही मेहता प्रकाशन ने केले..त्यानंतर, जेव्हा जेव्हा अनिलभाई दिल्लीस येत, त्यावेळी आम्ही भेटत होतो. एकदा भोजनासाठी ते घरी आले होते. आम्ही महाराष्ट्रातील प्रकाशन व्यवसाय व साहित्य यावर चर्चा करीत असू. मराठी साहित्यातील अनेक दिग्गजांच्या साहित्याची निवड करून अनिलभाईंनी ती प्रसिद्ध केली. त्यात आनंद यादव यांच्यासह ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते वि.स. खांडेकर, रणजित देसाई, विश्वास पाटील, शिवाजी सावंत, व्यंकटेश माडगूळकर आदी प्रख्यात लेखकांचे साहित्य त्यांनी प्रकाशित केले..इंग्रजी भाषेतील प्रसिद्ध लेखक डॅन ब्राऊन, जेफरी आर्चर, मारिओ पुझो, फ्रेडरिक फोर्सिथ, रॉबिन कुकु आदींचे साहित्य अनुवादित करून त्यांचे प्रकाशन केले. काही वर्षापूर्वी मराठी प्रकाशकांचा भर केवळ इंग्रजी भाषेतील अनुवादित साहित्यावर होता, तेव्हा अनिलभाई काहीसे निराश होतं. ते म्हणत, ‘हल्ली मराठीत ओरिजिनल लिखाण होत नाही. व होते, ते बोटावर मोजण्याइतक्या लेखकांचे.’ मराठी साहित्यात अनेक दलित लेखकांनी भर टाकल्याचा आनंद ते व्यक्त करीत..दिल्लीतील वार्षिक जागतिक पुस्तक मेळाव्याला ते हमखास हजेरी लावीत, येण्यापूर्वी दूरध्वनीने, केव्हा येणार व किती दिवस राहाणार, याची माहिती देत. त्यांच्या वागण्यात बडेजाव नसे, उलट हलके फुलके विनोद करीत आमच्या गप्पा होत. ते मोठ्या हॉटेलमध्ये कधी उतरले नाही. उलट, जुन्या दिल्लीतील रामनगर मधील साध्या हॉटेलमध्ये ते राहायचे. सायंकाळी मी तेथे जात असे. मग, जेवण करता करता आमच्या गप्पा रंगायच्या. त्यात साहित्याव्यतिरिक्त प्रकाशन व्यवसाय, त्यापुढील आव्हाने, व्यवसायातील स्पर्धा, मराठी भाषेतील लेखनाचे बदलणारे तर कधी कुंठित झालेले प्रवाह यांचा समावेश असायचा. मेहता प्रकाशनाला उत्कृष्ट प्रकाशनाची राष्ट्रीय पातळीवरील पारितोषके अनेकदा मिळाली. त्या समारंभांना मी उपस्थित असायचो. त्यावेळी त्याच्या बातम्या अथवा छोट्या मुलाखती मी ‘सकाळ’ ला पाठवायचो..अनिलभाई व प्रसिद्ध पत्रकार अरूण शौरी यांची घनिष्ट मैत्री होती. मेहता प्रकाशनाचा विस्तार होत असताना शौरी यांनी एका समारंभाच्या निमित्ताने पुण्यास भेट दिल्याचे त्यांनी सांगितले होते. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कारकीर्दीत शौरी निर्गुंतवणूक खात्याचे मंत्री होते. दिल्लीत आल्यावर अनिलभाई हमखास त्यांची भेट घ्यायचे.मेहता प्रकाशन नावारूपास आले ते अनिलभाई व त्यांचे चिरंजीव सुनील मेहता यांच्यामुळे.मेहता प्रकाशनाचा व्यवसाय जोमात असताना जानेवारी २०२२ मध्ये सुनील मेहता यांचे निधन झाले. त्याची मोठी मानसिक ठेच अनिलभाईंना लागली. तथापि, मूळचे कोल्हापूर येथील अजब प्रकाशन सोडण्यास ते तयार नव्हते. फोन वरून बोलताना ते म्हणाले, ‘पुण्यात मेहता प्रकाशन असले, तरी मी कोल्हापूरला राहातो, ते नव्याने नामकरण केलेले सॅम (अजब) प्रकाशन चालविण्यासाठी..आम्ही चांगली पुस्तके प्रकाशित करीत आहोत. त्यात मला अतिशय भावलेले पुस्तक म्हणजे नोबेल पारितोषिक विजेते कैलाश सत्यार्थींचे ‘तुम पहले क्यों नहीं आए’ हे. त्याचा मराठी अनुवाद ‘तू आधी का नाही आलास’ आम्ही प्रसिद्ध केला आहे. अनुवाद लीना सोहोनी यांनी केला असून, त्यात गुलामगिरीतून मुक्त होऊन नवजीवन प्राप्त झालेल्या मुलांच्या कथा आहेत. ‘त्या ऋदय विदीर्ण करणाऱ्या आहेत,’ असे ते म्हणाले. १६ जानेवारी २०२५ रोजी अनिलभाईंनी त्याची प्रत मला पाठविली. त्यानंतर आमचे पुन्हा बोलणे झाले. ‘कोल्हापूरला येऊन भेटा’, असे ते म्हणाले होते. तथापि, ते काही जमले नाही, याची हळहळ सतत वाटत राहाणार.मराठी प्रकाशन व्यवसायाला झळाळी देणाऱ्या व नावारूपास आणणाऱ्या प्रकाशक स्नेही अनिलभाईंनां माझी ही शब्दांजली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.