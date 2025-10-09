शिष्टाईची दुसरी बाजू

आंतरराष्ट्रीय शिष्टाई किंवा डिप्लोमसीला आंतरराष्ट्रीय `मुत्सद्देगिरी’ असाही शब्द आहे. एका बाजूला असतो राजदूत व दुसऱ्या बाजूला असते त्याची पत्नी. राजदूताच्या यशाचे श्रेय बऱ्याच प्रमाणात त्याच्या पत्नीला असते. याचे कारण, आल्या गेल्या अतिमहत्वाच्या वक्तीची सरबराई करणे, दूतावासातील स्वयंपाकघराचा ताबा घेऊन मोठमोठ्या पार्ट्या य़शस्वी करणे की ज्या योगे आलेला देशी व विदेशी पाहुणा खूष होईल. हे सारे राजदूताच्या पत्नीला करावे लागते. राजदूताचे जीवन म्हणजे `विंचवाचे बिर्हाड पाठीवर’ असल्यासारखे असते. अर्थात राजदूत म्हणजे विंचू नव्हे. अनेक वेळा अगदी थोडा अवधी असताना एकादेशातून दुसऱ्या देशात त्यांच्या बदल्या होतात. आणि क्षणाचाही विलंब न करता दोन तीन वर्षे ज्या देशात घालविली, तेथून त्यांना अन्य देशात जावे लागते. .अशा तीस पस्तीस वर्षांच्या अनुभवांनी समृद्ध झालेल्या राजदूतांच्या पत्नींनी लिहिलेले पुस्तक म्हणजे `द अदर साईड ऑफ डिप्लोमसी’ हे होय. या पुस्तकाला परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी राज्यमंत्री शशी थरूर यांची प्रस्तावना असून, ते जयश्री मिश्रा त्रिपाठी यांनी संपादित केले आहे. त्या माजी राजदूत सिबब्रत त्रिपाठी यांच्या पत्नी. सिबब्रत त्रिपाठी हे दक्षिण कोरिया, फिनलँड, पनामा, श्रीलंका, मॅडॅगास्कार, युगांडा व केनिया या देशात भारताचे राजदूत होते.पुस्तकात 16 राजदूतांच्या श्रीमतींनी पतींच्या कारकीर्दीत निरनिराळ्या देशात आलेले भन्नाट अनुभव लिहिले आहेत.राजदूत हमीद अली राव यांची पत्नी आसिया यांनी जगप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार एम.एफ.हुसेन (मकबूल फिदा हुसेन) यांच्या व्हिएन्नाच्या भेटीतील प्रसंग लिहिला आहे. त्यावेळी राजदूत हमीद राव सिव्हरिंग या उपनगरात साधारण अपार्टमेन्टमध्ये राहात होते. हुसेन यांची भेट ही एक पर्वणीच होती. ते हमीद यांच्याकडे उतरले होते. त्यांची सरबराई करण्याची जबाबदारी आसिया यांच्याकडे होती. पहिल्याच दिवशी हुसेन यांनी आसिया यांचे पोर्ट्रेट चितारण्याचा मनोदय व्यक्त केला आणि आसिया हरखून गेल्या. त्याच दिवशी राजदूत हमीद, आसिया व त्यांचे स्नेही रणजित व्हिएन्नाच्या प्रसिद्ध कार्टनर स्ट्रास या चौकात हुसेन यांना घेऊन गेले. तेथे `सॅचर कॉफी आणि टोर्ट’ हे नावाजलेले हॉटेल आहे. हुसेन यांना घेऊन ते तेथे गेले..जगात सर्वत्र अनवाणी भ्रमंती करणारे अजब चित्रकार म्हणून हुसेन यांची ख्याती होती. त्यांना अनवाणी पाहून कॅफेच्या द्वारपालाने त्यांना प्रवेश नाकारला. राजदूत हमीद, रणजित या दोघांनीही त्यांना ``हुसेन ही साधीसुधी व्यक्ती नव्हे, तर जगप्रसिद्ध चित्रकार आहेत,’’ हे पटविण्याचा प्रयत्न केला. तरीही साचरचा व्यवस्थापक अयकण्यास तयार नव्हता. शेवटी राजदूत हमीद यांनी थेट ऑस्ट्रियन सरकारच्या शिष्टाचारप्रमुखाला फोन लावला. त्याने व्यवस्थापकाला समजावले, तेव्हाकुठे या चौघांना सॅचरमध्ये प्रवेश मिळाला.17 सप्टेंबर 1915 रोजी महाराष्ट्रातील पंढरपूर येथे हुसेन यांचा जन्म झाला. मुंबईच्या जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मधून त्यांनी कलाविभागातील पदवी प्राप्त केली. तथापि, 2016 मध्ये त्यांनी काढलेले हिंदू देवता सरस्वतीचे नग्न चित्र सिद्धांतवाद्यांना आवडले नाही. त्यांना ठार मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या. हुसेन यांच्याविरूद्ध मोहीम उभारण्यात आली. अखेर त्यांनी देश सोडला. काही काळ ते लंडनमध्ये राहिले व नंतर दुबई व कतारचे नागरीक झाले.दोन दिवसांपूर्वी आलेल्या वृत्तानुसार, कतारची राजधानी दोहा येथे कतार फौन्डेशनतर्फे `लाह वा कलाम’ हे हुसेन यांचे जीवनकार्य व कलेला वाहिलेले संग्रहालय उभारण्यात आले असून, येत्या नोव्हेंबरमध्ये ते जनतेसाठी खुले करण्यात येणार आहे. त्यांचा मृत्यू लंडन येथे 2011 मध्ये झाला.माजी राजदूत सुधीर देवरे यांची पत्नी हेमा देवरे यांनी लिहिलेला प्रसंग गमतीशीर आहे. 1970 मध्ये देवरे यांची राजकीय अधिकारी म्हणून बदली सिक्कीमला झाली. त्यावेऴी ते वॉशिंग्टन येथील भारतीय दूतावासात होते. वॉशिंग्टन ते सिक्कीम म्हणजे अत्यंत प्रगत, ते थेट राजेशाही असलेल्या ग्रामीण गंगटोकमध्ये जाणे म्हणजे एक दिव्यच होते. दिल्ली ते सिलिगुरी या प्रवासास त्यांना तब्बल छत्तीस तास लागले व तेथून गंगटोकचा प्रवास जीपमधून झाला..राजदूत कोणत्याही राष्ट्रात असला, तरी त्याचा संपर्क तेथील राजेरजवाडे, पंतप्रधान, राष्ट्राध्यक्ष आणि परराष्ट्र मंत्री यांच्याशी येत असतो. त्या काळात सिक्कीम हा स्वतंत्र देश होता. त्यावेळी भारत व सिक्कीमचे संबंध मित्रत्वाचे, तरी नाजूक होते. चोग्याल पाल्डेन थोंडप नामग्याल याची पत्नी ग्याल्मो या अमेरिकन (होप कुक), पण काहीशा लहरी. हॅलोविन हा अमेरिकेचा सण, मृतात्म्यांना वाहिलेला. त्या दिवशी दिवसाचे सारे काम आटोपून हेमा व सुधीर झोपायला गेले. ते गाढ झोपेत असताना एकाएकी निवासस्थानाबाहेर नगाऱ्यासारखा जोरदार ढमढम आवाज सुरू झाला. काय होत आहे, हे पाहाण्यासाठी देवरे रात्रीच्या गाऊन वेशातच दरवाजापाशी गेले. अन् पाहातात तो काय ग्याल्मो स्वतः नाचत नाचत आत शिरल्या आणि काही कळायच्या आत देवरे यांचा हातात हात घेऊन पिंगा घालू लागल्या. ग्याल्मो यांच्याबरोबर अनेक तरूण तरूणीही आले होते. त्यांच्या निवासस्थानात काम करणारी तुलसी ही महिला हे सारे काही डोळे विस्फारून पाहू लागली. काय चालले आहे, हे हेमा देवरे यांनाही कळले नाही. त्याही अवाक झाल्या. पण ज्या वेगाने ग्याल्मो नाचत आली, त्याच वेगाने वेळातच ती बाहेर पडली. या प्रसंगाची चविष्ट चर्चा अनेक दिवस सिक्कीममध्ये झाली.रश्मी रे दासगुप्ता यांनी त्यांच्या आईच्या जर्मनीमधील भेटीबाबत लिहिताना लिहिलेला प्रसंग असा. त्या च म्हणतात, की आपल्याला न समजणाऱ्या अथवा न येणाऱ्या भाषा असलेल्या देशात गेलो, की काही `सेन्स ऑफ हयुमर’ ठेवावाच लागतो. कारण भाषेच्या उच्चारामुळे गमती जमती होतात. त्यांची आई जर्मन भाषा शिकण्याचे प्रयत्न करीत होती. एकदा तिला उशी विकत घ्यावयाची होती, म्हणून ती बाजारात गेली. जर्मन भाषेत `कुशन’ (उशी) ला `किस्सेन’ असे म्हणतात. पण तिनं `किस्सेन’ हा उच्चार करण्याअयवजी चुकून `कुस्सेन’ असा उच्चार केला. `कुस्सेन’ याचा जर्मन अर्थ चुंबन. अन् काय, बर्लिनच्या दुकानातील साह्यकाने चक्क त्यांच्या गालाचे चुंबन घेतले! त्याचे काही चुकले नव्हते, पण रश्मी दासगुप्ता या मात्र चांगल्याच हबकल्या.श्रीमती कुसुम राजन तयाल यांचे पती स्कंद तयाल हे दक्षिण आफ्रिकेत जोहान्सबर्ग येथे कौन्सुल जनरल असतानाचा प्रसंग. त्या काळात दक्षिण आफ्रिकेत मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी होती. कृष्णवर्णीयांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण 35 टक्के होते. तयाल जोहान्सबर्ग येथे येऊऩ केवळ तीन महिने झाले होते (मार्च 1996). एके दिवशी सायंकाळी सहा वाजता स्कंद तयाल आपल्या मर्सिडीज गाडीतून घरी आले. कौन्सुलेटचा ड्रायव्हर डेव्हिड गाडी चालवित होता. डेव्हिड गाडीच्या पार्कींगसाठी जागा पाहू लागला. पण तयाल घरी पोहोचल्यावर पाच मिनिटे होतात न होतात, तोच दरवाजाशी एकच गोंधळ उडाला. डेव्हिड धापा टाकीत, हाशहुश करीत आला. त्याला नीटसे बोलताही येत नव्हते. डेव्हिडने गाडी पार्क केली. तेवढ्यात एका गाडीतून चारजण उतरले. त्यातील एकाने डेव्हिडच्या कपाळाला पिस्तुलाचे टोक लावीत, गोळी झाडण्याची धमकी देत मर्सिडीज गाडीच्या किल्ल्या मागितल्या. जिवावर बेतल्याने डेव्हिडने किल्ल्या त्यांच्या स्वाधीन केल्या. त्यापैकी दोघे जण गाडीत बसले व त्यांनी क्षणार्धात गाडी पळविली, हायजॅक केली..स्कंद यांनी जोहान्सबर्गचे पोलीस आयुक्त शर्मा महाराज यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्याकडे तक्रार केली. गाडीचे तपशील दिले. पण गाडी परत मिळण्याबाबत महाराज काही फारसे आशादायी नव्हते. ती गाडी तब्बल दोन वर्षांनी झिंबाबवेमध्ये सापडली, त्यावेळी तिच्यावर अनेकदा गोळीबार झाल्याचे आढळले.माजी राजदूत दिलीप सिन्हा यांची पत्नी श्रीमी सिन्हा ब्राझीलमध्ये असताना ब्रासिलिया राजधानीपासून पन्नास कि.मी. दूर असलेल्या एका कार्यंक्रमाचे आमंत्रण त्यांना आले. तेथे जातात तो काय, कुर्ता पायजमा घातलेले ब्राझीलचे सुमारे पन्नास नागरीक एका भारतीय साधूने दिलेल्या टेपवरील `ओम नमः शिवाय’ चा जप करीत महाशिवरात्रीचा महोत्सव साजरा करीत होते.राजदूत अजय शंकर यांनी लिहिले आहे, की जर्मनीमध्ये त्यांना एक महिला मार्गदर्शक (गाईड) भेटली. जर्मनी आणि बियरचे अतूट नाते सांगताना ती म्हणाली, की मध्ययुगीन काळात प्लेगच्या साथीने जर्मनीत असंख्य लोक मेले. तेव्हापासून बीयर हे औषधच समजले जाऊ लागले. रडक्या बाळाला शांत करण्यासाठी बियर दिली जाते. बियर पिऊन माणसाने महिन्यातून एकदा तरी तर्र व्हावे, असे म्हणतात. आरोग्य व तब्येतीसाठी तसेच दीर्घायुष्यासाठी ते चांगले असते!असे कितीतरी खुमासदार अनुभव पुस्तकात असल्याने ते अतिशय वाचनीय ठरते. राजदूतांची शिष्टाई यशस्वी होण्यात त्यांच्या श्रीमतींचा किती मोठा सहभाग असतो, हे त्यातून दिसून येते.द अदर साईड ऑफ डिप्लोमसीसंपादिका – जयश्री मिश्रा त्रिपाठीप्रकाशक – वेस्टलँड नॉनफिक्शनपृष्ठे -169किंमत- 599 रूपये. 