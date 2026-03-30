Mahavir Jayanti: भगवान महावीरांचा तत्वोपदेश; अहिंसा, सत्य आणि संयमाचा महान संदेश

'जगा आणि जगू द्या' या सर्व प्राणी मात्र समसमान आहेत. माणसाची ओळख ही त्याच्या जन्माने होत नसून त्याच्या कर्माने होते, आत्माची उन्नती होतास तो परमात्मा होतो असा दिव्य संदेश देणारे भगवान महावीर म्हणजेच जैन धर्मातील 24 वे तीर्थंकर भारतीय संस्कृतीची जडणघडण करणाऱ्या युगांधर पुरुषात भगवान महावीरांचे स्थान महत्वपूर्ण आहे. या थोर प्रचारकाने मनुष्याला आत्मविकासाचा मार्ग दाखविला. .ऐहिक आणि पारलौकिक कल्याण कसे साधावे याची जाणीव करून दिली स्नेहातून आणि सहकार्यातून माणसांची संस्कृती फुलेल द्वेषाने आणि वैराने ती जळून जाईल असे त्यांनी मुक्त कंठाने सांगितले यासाठीच लोकांनी परस्पर भेदांचे विसर्जन केले पाहिजे मानवी समतेचा विचार मांडणाऱ्या या महापुरुषाचा जन्म चैत्रशुद्ध त्रयोदशीला कुंडग्राम येथे झाला. लहानपणापासूनच महावीरांची वृत्ती सहासी होती. .सर्पराजाचे रूप घेतलेल्या संगम देवांना हातात घेणारे आणि मदोन्मत्त हत्तीला ताळ्यावर आणण्याचे शौर्य दाखविणारे भगवान महावीर हे मोठे धीरवीर क्षत्रिय युवक होते. इसवी सन पूर्वीचे सहावे शतक म्हणजे भारतीय जीवनातल्या सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, संघर्षाचे अस्थिरतेचे जणू ते प्रतिकच होते. धर्माच्या नावाखाली पशु हिंसा होत होती, यज्ञयाग चालू होते , होम हवन करण्यातच सारा धर्म सामावलेला आहे अशी लोकांची समजत होती. .जातीभेद परागोटीला गेलेले होते, माणसाचे महत्त्व त्याचे जन्माने ठरणाऱ्या जातीवर अवलंबन होते कर्म कांडा व दांभिकता यांना पूर येऊन अनेक दृष्ट रूढींनी माणसांची पिळवणूक होत होती. वैदिक ग्रंथात सांगितल्याप्रमाणे मोठमोठे यज्ञ करून प्रचंड संख्येने पशु बळी देणे हे धार्मिक कृत्य मानले जाईल यज्ञकर्त्याला मेल्यानंतर स्वर्ग प्राप्त होतो अशी त्यांची धारणा. स्वर्ग हा सर्व सुखाचे आगर असून तो मृत्यूनंतर आपणास प्राप्त व्हावा यासाठी धडपडणारा मानव व स्वर्गलोकीचा देव यासंबंधीचे विचार ऐकून भगवान महावीरांचे मन विदीर्ण झाले. अज्ञानाच्या भाराखाली दडपून गेलेल्या या समाजाचे दर्शन महावीरांना अत्यंत अस्वस्थ करणारे ठरले. सामाजिक व धार्मिक दुर्दशेचे चित्र पाहून ते कसे बदलता येईल.. वेरूळच्या पाषाणी महाकाव्याची अद्भुत गाथा .या एकाच कल्पनेने भगवान महावीर भारावून गेले दुःखाने अज्ञान त्यांच्या मगरमिठीत सापडलेल्या जीवांना अखंड सुखाची आणि समाधानाची सनद मिळवून देण्यासाठी संसाराच्या सर्व बंधनातून मुक्त होण्याचा त्यांनी निश्चय केला व ऐन तारुण्यात घरादाराचा त्याग केला १२ वर्ष एकाग्र चिंतन करून आत्म ध्यानात लीन होऊन 'वीतराग' अवस्था प्राप्त करून घेतली व मोह, राग, द्वेषरुपी शत्रूंना पूर्णपणे जिंकून ते खरे महावीर बनले जीवनातील अनेक विधी समस्या आणि दुःख यांचा त्यांनी शोध घेतला त्यांची सूक्ष्म छाननी करून या धर्मपुरुषांनी अत्यंत सोप्या अशा अर्धमागधी भाषेतून लोकांना उपदेश दिला. भगवान महावीरांचे क्रांतिकारक विचार महालापासून झोपडीपर्यंत व नगरापासून खेड्यापर्यंत सर्वत्र पसरत होते. . भारतातील प्रांतोप्रांती उदयास आलेली भक्ती मार्गी संत व त्यांचे तत्त्वज्ञान यांची तुलना केली असता भारतीय धर्म कल्पनेमध्ये भगवान महावीर यांचे तत्त्वज्ञान आणि त्यांनी प्रतिपाद केलेली जीवनशैली यांच्या प्रभावाने समाजामध्ये फार मोठी क्रांति घडून आली. स्वर्ग बनविणारी मानवता व सामाजिक नीतिमत्ता हे धर्मांचे परम श्रेयच असल्याचा युगसिद्धांत महावीरांनी सर्वप्रथम प्रस्थापित केला अहिंसा सत्य अस्तेय, शौच, पावित्र्य इंद्रिय निग्रह ही धर्माची मूलतत्वे असल्याची युवकल्पना महावीरांनी सर्वप्रथम मांडले व या महाव्रतांना धारण करून स्वयं प्रेरणेने सर्वस्वाचा त्याग करीत मुनीदीक्षा धारण केली व वैराग्य भावनेने आयुष्यभर त्यांचे काटेकोर पालन केले. .भगवान महावीरांच्या अहिंसा परमो धर्म | धर्मस्य मूल दया | आणि जगा व जगू द्या I परम परस्परोपग्रोह जीवनाम | .या दोन संदेशांचा जण मनावर इतका सखोल परिणाम झाला की त्यामुळे समाज अहिंसक म्हणून स्त्री-पुरुष असमानता व पशुपक्ष्यांना यज्ञयागात बळी देण्याची प्रथा एकदम थांबली. मनुष्य हा जन्माने नव्हे तर कर्माने महान बनतो या महावीर प्रणित तत्त्वाने जनमाणसातील वर्णवादास व उच्च निचतेच्या भावनेस तिलांजली मिळाली. भगवान महावीर यांनी सांगितलेल्या तत्त्वांचा राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींच्यावर विशेष प्रभाव होता. .त्यांनी अंगीकारले अहिंसेचे धोरण त्यांनी केलेले सत्याचे प्रयोग तसेच त्यांची अपरिग्रही व अनेकांतवादी दृष्टी यावरून हे स्पष्ट दिसून येते भगवान महावीर यांनी सर्व प्राणिमात्रांच्या कल्याणाचा आदर्श जगापुढे उभा केला धर्माच्या व तीर्थांच्या साहाय्याने या भवसागरातून तरुण जाता येते असाही उपदेश त्यांनी दिला सर्व प्राणीमात्रांमध्ये चैतन्यरूपी आत्मा आहे व त्या आत्म्यास जाणणे हेच जैन धर्माचे तत्व चिंतनाचा केंद्रबिंदू आहे आणि आपल्या संपूर्ण जीवनात अहिंसा सत्य अपरिग्रह आचौर्य ब्रह्मचर्य या पंचमहावृत्तांचा जो उपदेश केला त्यामुळे समाज परिवर्तन घडवून त्यांची शिकवण केबल जैन धर्मांनाच नव्हे तर अखिल मानवजातीला जगण्याचा नवा मार्ग दाखविण्यास उपयुक्त ठरले. .अहिंसा - अहिंसा परमो धर्म: | अहिंसा हा भगवान महावीरांचा महत्त्वाचा संदेश असं ते एक सर्वश्रेष्ठ तत्व आहे. सत्य - हा जीवनाचा आधारस्तंभ असून हे जीवनाचे प्रमुख तत्व आहे. अचौर्य - हा प्रामाणिकतेचा आणखी एक उपदेश महावीर ने दिला. ब्रह्मचर्य - संयमांचा महत्व सांगून मोक्षाचा मार्ग स्वीकार केला. .या पंचतत्वांच्या अभावाने आज आम्ही मानवा मानवांमध्ये अनेक भिंती निर्माण केल्या आहेत या नैसर्गिक असून मानवनिर्मित आहेत या भिंती म्हणजे रंगभेद वर्णभेद जातीभेद कुलभेद प्रांत वेद दीक्षाभूमीत या भिंतींमुळे साऱ्या विश्वात अशांतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे व्यक्तीच्या आणि समाजाच्या दैनंदिन जीवनात अहिंसा मूल्याची सतत विटंबना होताना दिसते अशावेळी या अहिंसतेच्या पुजाऱ्याने सांगितलेले तत्त्वज्ञान आजही मार्गदर्शक ठरते.- सौ. शैलजा अजित निटवे जयसिंगपूर 