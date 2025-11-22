Blog | ब्लॉग

मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलनांचे पाच माजी अध्यक्ष एकत्र! दुर्मिळ आणि अमूल्य क्षण कॅमेऱ्यात

कामिल पारखे यांनी पत्रकारितेतून आणि मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलनांमधील दुर्मिळ फोटो व आठवणी संग्रहित केल्या आहेत. जुने साहित्य, संमेलनाध्यक्षांचे फोटो आणि ऐतिहासिक स्मृती येथे साठवलेल्या आहेत.
कामिल पारखे
ऐंशीच्या दशकाच्या मध्यात रशिया-बल्गेरिया येथे पत्रकारितेचा अभ्यासक्रम करुन मी गोव्याला परतलो ते पत्रकारितेच्या व्यवसायातील दोन अतिशय महत्त्वाची आयुधे घेऊन.पणजी येथे `द नवहिंद टाइम्स' या इंग्रजी दैनिकात क्राईम, मुंबई हायकोर्टाचे गोवा खंडपीठ आणि एज्युकेशन कॅम्पस या बिट्स मी हाताळत असताना मला आणि इतर काही सहकाऱ्यांना आमच्या ऑफिसात बसण्यासाठी स्वतंत्र लाकडी टेबल किंवा लाकडी खुर्ची नव्हती.

