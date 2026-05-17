Chief Justice India: सरन्यायाधिशांचे वादग्रस्त वक्तव्य अन् सारवासारव..

-विजय नाईकनवी दिल्ली: भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कान्त यांनी 15 मे रोजी देशातील युवक, पत्रकारितेच्या व्यवसायात काम करणारे पत्रकार, बेरोजगार यांच्याबाबत केलेल्या विधानावरून एकच वादळ उठले आहे. समाजातील काही बेरोजगार तरूणांची संभावना झुरळांमध्ये करताना, ``त्यातले काही माध्यमे, समाजमाध्यमात जातात, काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते बनतात आणि व्यवस्थेवर हल्ला चढवितात.’’ असे मत व्यक्त केले. .farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .त्याही पुढे जाऊन ते म्हणाले, ते त्यांच्याच शब्दात, ``देअर आर यंगस्टर्स लाईक कॉक्रोचेस (झुरळं), हू डू नॉट गेट एनी एम्पलॉयमेन्ट ऑर हॅव एनी प्लेस इन प्रोफेशन (बनावट वकील) सम ऑफ देम बिकम मिडिया, आरटीआय एक्टिव्हिस्टस् अँड अदर एक्टिव्हिस्ट्स अँड दे स्टार्ट एटॅकिंग एव्हरीवन (काही तरूण झुरळासारखे असतात, ज्यांना रोजगार मिळत नाही किंवा त्यांचे कोणतेही व्यावसायिक स्नान नसते. त्यातले काही माध्यमात जातात, काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते बनतात किंवा अन्य कार्यकर्ते बनतात आणि सर्वांवरच हल्ले करत सुटतात) व्यवस्थेवर हल्ला करणारे परपजीवी (बांडगूळ) समाजात आधीच भरलले आहेत. त्यात तुम्ही सामील होणार का?’’ ``देशात काळा डगला घालून हजारो बनावट वकील’’ फिरत असल्याची टिप्पणीही त्यांनी केली..त्यांच्या या मतप्रदर्शनावर देशात सर्वत्र जोरदार टीका होताच, भानावर येऊन त्यांनी 16 मे रोजी सारवासारव केली की आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आला. आपण फक्त बनावट पदवीधरांना झुरळ म्हणालो. ते म्हणाले, `` मी विशेष करून बनावट पदव्यांच्या मदतीने विविध व्यवसायात प्रवेश केलेल्यांवर टीका केली होती. अशाच व्यक्तींनी माध्यमे, समाजमाध्यमे आणि इतर चांगल्या व्यवसायातही शिरकाव केला आहे आणि या अर्थाने ते परजीवी आहेत.’’ बेरोजगार तरूणांबद्दल ते वक्तव्य नव्हते, असेही ते म्हणाले.माणसाच्या तोंडून एकदा शब्द गेला की तो माघारी फिरत नाही. शब्द हा बाणासारखा असतो. तो विखारी असेल, तर बाणासारखा लागतो. त्यामुळे दुसरा दुखावला जातो, किंवा दुखावला जाण्याची शक्यता असते, असा विचार सरन्यायाधिशांच्या ध्यानात कसा आला नाही. त्यांनी सरसकट विधान कसे केले?.पत्रकार, वर्तमानपत्रे यावर आजच्या जमान्यात वरचेवर टीका तर होत असतेच, परंतु, ते सरकारविरोधी भूमिका घेत आहेत, असं दिसताच त्यांच्यावर निरनिराळे आरोप करून त्यांना त्रास दिला जातो, तुरूंगात टाकले जाते, त्यांच्या कार्यालय व घरावर छापे टाकून त्यांचे संगणक ताब्यात घेतले जातात. काही वृत्तपत्रांची कार्यालये बंद करण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. त्यांना देशद्रोही ठरविण्याची प्रथा पडली आहे. काहींचे खून केले जातात. त्यामुळे त्यांची कुटुंबे उध्वस्त होतील, याची जाणीवही ठेवली जात नाही. उलट, ज्यांना ``गोदी मिडिया’’ म्हटले जाते, त्यांना सर्व सोयी उपलब्ध आहेत. त्यांनी सरकारधार्जिणी भूमिका घेऊन विरोधकांवर सातत्याने टीका केली व महत्वाच्या सामाजिक समस्यांकडे दुर्लक्ष केले, खोट्या बातम्या दिल्या, तरी त्याकडे डोळेझाक केली जाते. `रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डस्’ या संघटनेनुसार, 2025 च्या वृत्तपत्रस्वातंत्र्य निर्देशांकात जगातील 180 देशात भारताचा क्रमांक 151 आहे. याचा अर्थ, याबाबत परिस्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. म्हणूनच सरन्यायाधीश सूर्य कान्त यांनी झुरळ, परजीवी हे शब्द वापरावयास नको होते..दिवसेंदिवस महत्वाची लोकोपयोगी माहिती लपवून ठेवण्याची सरकारी संवय वाढत चालली आहे. मोठ्या मुश्किलीने माहिती अधिकाराचा वापर करून ती मिळविण्यासाठी त्या क्षेत्रात चिकाटीने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यावर हल्ले होत आहेत. वेळ प्रसंगी त्यांच्या हत्याही होत आहेत, असे गेली काही वर्ष निदर्शनास येत आहे. त्यांना सुरक्षा देण्याअयवजी अन्य तत्वांना प्रोत्साहित केले जाते. त्यामुळे माहिती अधिकार कायदा मोडकळीस आला आहे, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही..पृथ्वीच्या उत्क्रांतिकडे पाहिले, तर अंतरजालवर उपस्थित असलेल्या माहितीनुसार, ``झुरळ, पृथ्वीवर तब्बल 300 दशलक्ष वर्षापासून जिवंत असलेला सर्वात जुना कीटक आहे. एवढंच नव्हे, डायनोसॉरचं युग अवतरण्याच आधी तब्बल 150 वर्ष तो (झुरळ) पृथ्वीवर फिरत होता,’’ असं सिद्ध झालं आहे. तसंच, परजीवी वा बांडगूळंही लक्षावधी वर्ष तग धरून आहेत. त्यामुऴे त्यांना अंत नाही. परंतु, त्यांची तुलना बेरोजगारांशी करता येणार नाही. कारण, बेजरोजगांरांना किंवा कुणालाही मरण टळलेले नाही. वस्तुस्थिती आहे, की बेरोजगारीला सरकारकडे वा न्यायव्यवस्थेकडे कोणतेही उत्तर किंवा उपाय नाही. .गेल्या काही वर्षांकडे पाहिले, की पोलिसांची भरती असो, अथवा सरकारी कार्यालयातून कारकून वा शिपायांची भरती असो, त्यांच्या जागाभरतीविषयी जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या, की त्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांची तरूणांची संख्या लक्षावधीवर जाते. माणसांची संख्या जास्त व नोकऱ्यांची संख्या कमी. पर्यायानं बेरोजगारांची संख्या अव्वाच्या सव्वा वाढलीय. त्यात तरूण व समाज भरडला जातोय. त्यातूनच बनावट वकील, खोट्या पदव्या घेऊऩ मिरवणारे तरूण केवळ नाईलाजाने किंवा `येन केन प्रकरेण’ पैसे मिळविण्यासाठी त्या मार्गाने जात आहेत. सायबर गुन्ह्यांच्या विश्वात त्यांची चलती आहे. नोकरी न मिळाल्याने पदवी व उच्चपदवीधर असलेले तरूण या वाममार्गाने पैसा लुटण्यात गुंतलेले आहेत. एकामागून एक तारखा मागणारे व खटला पुढे ढकलणारे वकील सर्वत्र दिसतात. त्यात पिचला जातो, तो खटला दाखल करणारा. न्यायलयातील निकाल वर्षानुवर्ष प्रलंबित होतात व न्याय मिळेल हा केवळ आभास उरतो. देशातील कामगारांची संख्या 580 दशलक्ष (58 कोटी) आहे. भारताचा बेरोजगारीचा दर 5.2 टक्क्यांवर गेला असून, अंदाजे 30 दशलक्ष (3 कोटी) लोक बेकार आहेत..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2014 मध्ये प्रथम सत्तेवर आले. त्यावेळी केलेल्या निवडणूक प्रचारात त्यांनी व त्यांच्या पक्षाने ``दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्या निर्माण केल्या जातील,’’ असे जाहीर आश्वासन निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. या आश्वासनानुसार, मोदी सरकारच्या गेल्या 12 वर्षाच्या सत्तेत 24 कोटी नोकऱ्यांची निर्मिती व्हावयास हवी होती. रिझर्व बँकेने तयार केलेल्या आकडेवारीचा दाखला देत सरकारतर्फे दावा करण्यात येतो की 2014 ते 2024 या दहा वर्षात 17 कोटी किंवा 17.2 कोटी रोजगार निर्मिती झाली. म्हणजे, तब्बल सात कोटींनी कमी..अशा परिस्थितीत, नोकऱ्या मिळविण्यासाठी भारतीय युवक सर्वत्र पायपीट करीत आहे. त्यात कोविद 19 सारख्या संकटांमुळे लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. अमेरिका- इराण युद्धामुळे झालेल्या गंभीर परिस्थितीचा फटका निरनिराळ्या उद्योग व रोजगारक्षम क्षेत्राला बसायला लागला आहे. त्यातून, बेरोजगारीचे निराळे संकट देशापुढे उभं राहणार आहे. याची जाणीव सरन्यायाधिशांनी ठेवावयास हवी होती. त्यांनी खुलासा केला, हे ठीक झाले, तरी युवकांबाबतचा त्यांचा पूर्वग्रह खरंच गेला आहे काय, याबाबत युवक आजही शंकाग्रस्त आहे.एकीकडे, एकाधिकारशाहीमुळे परिस्थिती चिघळत चालली असताना जनतेनं न्यायासाठी न्यायपालिकेकडे पाहायचे नाही, तर कुणाकडे पाहायचे? म्हणूनच, सरन्यायाधिशांसह अन्य न्यायाधीश व न्यायपालिकेने युवकांकडे मग ते कोणत्याही क्षेत्रातील असो, सहानुभूतीने पाहून शाब्दिक संतुलन साधले पाहिजे. 