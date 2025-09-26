बालविश्वाला गॅजेट्सचा विळखा

नवी दिल्ली - आजचे बालविश्व कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वातावरणात वावरत आहे. त्याच्याभोवती निरनिराळ्या स्वयंचलित गॅजेट्सचा जणू विळखाच पडला आहे. त्यात सर्वात आघाडीवर आहे, मोबाईल फोन. या फोनमुळे सारं विश्व एका क्लिकने त्याच्या पुढ्यात सादर होतय. त्यातील गेम्स, इमोजी हे आकर्षण तर आहेच. परतुं, आयपॅडनं बरीच आघाडी मारली आहे. अमेरिका, भारत व अऩ्य प्रगत राष्ट्रातून शाळेय अभ्यासक्रमाचा काही भाग आयपॅडच्या आधारे घेतला जातो. शिवाय, रिमोट कन्ट्रोलने चालणारी खेळणी घराघरातून दिसतात..त्यामुळे, प्रत्यक्ष पुस्तकी अभ्यासापासून बालकांचे, विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलीत (अटेन्शन डिफिसिट) होत आहे. त्यापासून त्यांना कसे वाचवायचे, त्यांचे लक्ष सर्जनशील अभ्यासक्रमाकडे कसे वळवायचे, यावर जगातील शिक्षणतज्ञ अध्यय़न करीत आहेत. त्यादृष्टीने पहाण्या करण्यात येत आहेत.रोबोटिक्स या विषयाने उचल घेतली आहे. येत्या काही वर्षात रोबोज् घरातील अऩेक कामं करणार आहे. कचरा साफ करणारे बारीक सारीक काम करणारे रोबोज् अनेक घरातून दिसतात. कृत्रिम बुद्धिमत्ता काय काय चमत्कार करणार आहे, हे येत्या काळात जगापुढे येईल. 6 सप्टेंबर 2025 च्या `द इकॉनॉमिस्ट’ या प्रसिद्ध नियतकालिकाने त्यावर लक्ष्य वेधले आहे..शाळेतून मोबाईल फोन्स (भ्रमणध्वनी) ला शाळेत बंदी करण्याबाबत अमेरिकेत डेमॉक्रॅट्स व रिपब्लिकन पक्षात एकमत झाले आहे. सप्टेंबरात तेथे शाळेय वर्ष सुरू होताच न्यू यॉर्क ते केटंकीदरम्यानच्या 17 राज्यातील शाळांमधून मोबाईल फोन वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.म्हणजे आता अमेरिकेच्या पन्नास राज्यांपैकी तब्बल 37 राज्यांमध्ये (या 17 राज्यांसह) ही बंदी झालेली असेल. जगातील सुमारे 40 टक्के शिक्षण प्रणालीत मोबाईल फोन्सना बंदी घालण्यात येत आहे. याचा उद्देश, विद्यार्थ्यांचे लक्ष अभ्यासात लागावे, हे आहे. त्याने काय लाभ होईल अथवा झाला आहे, याबाबतच्या पाहाण्यांमध्ये संमिश्र परिणाम दिसून आले आहेत..पेनसिल्वेनियामधील व्हार्टन स्कूलचे प्राध्यापक आल्प सुंगू यांनी तयार केलेल्या कार्यदर्शिकेनुसार, `मोबाईल फोन्सना बंदी घातल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाच्या दर्जात गुणात्मक फऱक पडला असून, चॅपल हिलमधील युनिव्हर्सिटी ऑफ नॉर्थ कॅरोलीना येथील तज्ञ एने माहेक्स यांनी या ही कार्यदर्शिका अतिशय महत्वाची आहे, असे मत व्यक्त केले आहे.’भारतातील 10 उच्चशिक्षण सस्थांमध्ये निरनिराळ्या 2 हजार शिक्षण क्रमात अध्ययन करणाऱ्या 16955 विद्यार्थ्यांची पाहाणी करण्यात आली. या विद्यार्थ्यांना मोबाईल फोन्स वर्जित करण्यात आला. त्यातील फोन्स वापरणारे व अन्य संस्थातील फोन्सचा वापर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांपेक्षा न वापरणाऱ्या वरील 16955 विद्यार्थ्यांनी उत्तम मार्क्स मिळविण्यात आघाडी मारली..यातील पहिल्या वर्षात शिक्षण घेणारे व अभ्यासात फारसा चांगला स्कोर नसलेले, तसेच शास्र व गणितचा अभ्यास न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रगती चांगली झाल्याचे दिसले. विद्यार्थ्यांच्या उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण वाढले. परिणामतः शाळा मध्येच सोडून जाणाऱ्या ड्रॉप आउट्सचे प्रमाण घटले.आपल्या देशात शालेय शिक्षणक्रम अर्धवट सोडून जाणाऱ्या मुलींचे प्रमाण अधिक आहे. `मुलींना शिक्षणाची गरज नाही,’ असे मत ग्रामीण भागात अधिक आहे. लौकरात लौकर त्यांचा विवाह लावून देण्याकडे अधिक कल आहे. मुलगी ही जबाबदारी व मुलगा हा महत्वाची संपत्ती, असा सर्वसाधारण समज आहे..त्यामुळे `बेटी पढाव बेटी बचाव’ असा नारा देऊनही शिक्षित महिलांचे प्रमाण वाढलेले नाही. उलट, मुलीला शिक्षण दिल्यास ती स्वतःच्या पायावर उभी राहून कुटुंबाच्या पालनपोषणात महत्वाची भूमिका बजाऊ शकते, हे सत्य आहे. ते सर्वत्र रूजविण्याची गरज आहे.ओन्टॅरिओ (कॅनडा) येथील कार्लटन युनिव्हर्सिटीतील अर्थशास्रज्ञ लुइ फिलिप बेलँड यांनी ब्रिटनमधील शालेयसंस्थातून मोबाईल फोन्सवरील बंदीचे अध्ययन केले. त्यात त्यांना असे दिसून आले, की जेमतेम मार्क्स मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोबाईल फोन बंदी केल्यावर त्यांच्यात चांगली सुधारणा झाली, पण मुळातच जे हुषार विद्यार्थी होते त्यांनी फोन्सचा वापर केला किंवा केला नाही, तरी त्यांच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम झाला नाही..विद्यार्थांनी मोबाईल वापरावा की वापरू नये, याबाबत जगातील शिक्षण संस्थातून चर्चा चालू आहेत, त्या अगदी उत्तर युरोपातील सधन देशातून ते समाजातील सर्व थरात मोबाईल फोन्सची गर्दी झालेल्या प्रगत राष्ट्रातील शहराशहरातून. मोबाईल फोन्स हे केवळ विद्यार्थ्यांचे लक्ष अभ्यासापासून विचलीत करीत नाहीत, तर हातातील मोबाईल अनेकवेळा महत्वाच्या कामातही व्यत्यय आणतात.अनेक जणांना आपल्या अवतीभंवती काय चालले आहे, याचे भान राहात नाही. सेल्फी किंवा व्हिडियो काढणाऱ्या असंख् तरूणांचा अपघाती मृत्यू झाल्याच्या बातम्या सर्वत्र येतात. वाहन चालविताना मोबाईलवरून सतत बोलणारे महाभाग वेगळेच. ते एकतर स्वतःच्या जीव धोक्यात घातलात अथवा दुसऱ्याचा. मोबाईल हिसकावून घेणाऱ्या दुचाकीवरील गॅंग प्रत्येक शहरातून सक्रीय आहेत..विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व गणित (स्टेम) या विषयांचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांतील मोबाईल बंदी ही विद्यार्थ्यांच्या यशाची पायरी ठरली आहे. नॉर्वे व ब्रिटन मधील शिक्षण संस्थातूनही चांगले परिणाम दिसून आले. आणखी एक निष्कर्ष म्हणजे, मोबाईल बंदीमुळे परिक्षेच्या वेळी होणारी फसवणूक मोठ्या प्रमाणावर घटली..अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनमध्ये 2017 मध्ये विद्यार्थी माबोईल फोन्स वापरून परिक्षेच्या वेळी सर्रास त्याचा गैरवापर व फसवाफसवी करीत आहेत, असे दिसून आले होते. भारतातही मोबाईल बंदीला विद्यार्थी व पालकांकडून अनुकूल प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे `फोन्स फ्री स्कूल’ ही संकल्पना रूजू पाहात आहे. तथापि, स्वीडनमधे डिजिटल शिक्षणप्रणालीचा अंतरभाव शिक्षणात मोठ्या प्रमाणावर असल्याने मोबाईल बॅन परिणामकारक ठरलेला नाही..सकाळ+ 