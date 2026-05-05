Blog: केंद्राला नामांतराचा ज्वर; केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो; प्रत्येक पक्षाला नामांतराचा ज्वर चढलेला असतो.

विजय नाईकपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार पहिल्यांदा 2014 व नंतर 2019 मध्ये केंद्रात आले, तेव्हापासून मोदी यांच्या नेतृत्वाची छाप असलेले रस्ते, अयतिहासिक स्थळे, बाजारपेठा, नगरे व महानगरे यांची नावं बदलण्याचा सपाटा चालू आहे. नावं बदलली की इतिहास बदलेल, असे भाजपला वाटते. प्रत्यक्षात इतिहास बदलत नाही, बदलते ते फक्त टपाल खात्याच्या नोंदीतील नाव. वर्षानुवर्षे नागरिकांना जी नावे ठाऊक असतात, त्यांचं नामांतर झालं, तरी नागरीक आपल्या ओळखीच्या नावानंच त्याला संबोधित करतात. .उदा. काँग्रेसच्या कारकीर्दीत दिल्लीतील प्रसिद्ध बाजारपेठ (ड्यूक ऑफ कॅनॉटच्या नावे असलेली) `कॅनॉट प्लेस’चं नाव बदलून ते `राजीव चौक’ असं करण्यात आलं. पण, आजही या बाजारपेठेचा उल्लेख `कॅनॉट प्लेस’ अथवा संक्षिप्त `सीपी’ याच नावानं होतो. मोदी यांनी ब्रिटिशांच्या काळापासून असलेल्या `राजपथ’ याचं नाव `कर्तव्य पथ’ असं केलं. पंतप्रधान राहातात त्या 7 `रेस कोर्स’ मार्गाचे नाव `लोक कल्याण मार्ग’ असे ठेवण्यात आले. उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्यासाठी नवे निवास बांधण्यात आल्याने त्यांचे पत्ते, रस्त्यांची नावे लौकरच बदलणार आहेत..भारताला मोगल साम्राज्याचा इतिहास 331 वर्षांचा आहे. त्याचा कालखंड 1526 ते 1857 असा आहे. 1526 ते 1707 या कालखंडात बाबर, हुमायून, अकबर, जहांगीर, शहा जहान व औरंगजेब यांनी सत्ता गाजविली. ब्रिटिशांच्या काळात बहादूर शहा झफर याला 1857 मध्ये रंगूनला हद्दपार करणयात आले. भारताच्या कानाकोपऱ्यात आजही मोगलांच्या कारकीर्दीच्या खाणाखुणा आहेत. त्या, तसेच ब्रिटिशांच्या खाणाखुणा विद्यमान सरकारला बदलून टाकायच्या आहेत. पण, त्यामुळे इतिहास बदलणार आहे काय, की लोक सारं विसरून जाणार आहेत? पाठ्यपुस्तकातून तत्सम बदल करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत..वर उल्लेखिलेल्या मोगल सुलतानांच्या व्यतिरिक्त दिल्लीत इब्राहीम लोघी, नवाब सफ्दरजंग, हुमायून या बादशहांच्या नावानं प्रचंड उद्याने व थडग्यांचा परिसर आहे. जागतिक ठेवा मानले जाणारे हुमायून टोम्ब (थडगे) व उद्यान आहे, ज्यांना पाहाण्यासाठी देश व विदेशांतून रोज शेकडो पर्यटक येत असतात. शहा जहान ने बांधलेला लाल किल्ला व त्याच्या समोर जगातील सर्वात मोठी जामा मशीद आहे. त्यांची नावं केंद्राला कधीच बदलता येणार नाही. विशेष म्हणजे, शहा जहान ने बांधलेल्या लाल किल्ल्यावरून गेली 70 वर्षे पंतप्रधान दर वर्षी 15 ऑगस्ट रोजी देशाला संबोधित करतात. मोदी यांनी ते स्थान का बदलले नाही, कारण त्याला इतिहास आणि अयतिहासिक संदर्भ आहे..अलीकडे केंद्राने राज्यपालांच्या `राजनिवासा’चे नाव `लोक निवास’ असे केले. काय झाले? नाव बदलले, पण त्यांच्या परिसरातील शकडो एकर जसेच्या तसे, त्यातील शेकडो नोकरचाकर, खानसामे तसेच, रूबाब ब्रिटिशांच्या काळातलाच. ब्रिटिशांनी बांधलेल्या व्हाईस रॉयच्या निवासस्थानाचे `राष्ट्रपती भवन’ झाले. पण गरीब देशातील राष्ट्रपतींनी साधेपणे राहिले पाहिजे, असे मोदी यांना वाटत नाही, की ते स्वतःही तसे राहात नाहीत. आजवर आलेल्या राष्ट्रपतींच्या मनात तसे विचार आल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे ब्रिटिशांचा आकस दाखविण्यापुरताच मर्यादित. ब्रिटिशकालीन प्रशासकात जिल्हाधिकारी वा कलेक्टर हा शासक होता. त्यांची आजची राहाणी पहा. त्यांचे प्रचंड मोठे बंगले, त्यातील असंख्य नोकरांची साहेंबाच्या हुकुमासाठी चाललेली धापपळ पाहिली, की त्यांची आलिशान चौकट गेल्या सत्तर वर्षात आपण संपुष्टात का आणू शकलो नाही, असा प्रश्न पडतो..बाबरी मशीद उध्वस्त केल्यानंतर अयोध्येत राम मंदिर उभारून इतिहास पुसण्याचे कार्य भाजपने केले. तथापि, दिल्लीत चौकाचौकात असलेल्या छोट्या मशिदी पाडण्याचे धाडस केंद्राने केलेले नाही, की देशात जिथं जिथं मशिदी आहेत, त्या ठिकाणी मंदिर उभारण्याचे काम हाती घेऊ शकलेली नाही. तरीही विश्वहिंदु परिषद, बजरंग दल आदींच्या मागण्या संपण्याची चिन्ह नाहीत.दिल्लाला थडगी अन् समाध्यांचे शहर म्हटले जाते, त्यात बरंच तथ्य आहे. एकीकडे मुस्लिम बादशहांची थडगी, तर रिंग रोडवर माजी व कैलासवासी झालेल्या राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांच्या समाध्याच समाध्या. महात्मा गांधी (राजघाट) यांच्या समाधिपासून राष्ट्रपती शंकरदयाल शर्मा (कर्म भूमी), के.आर. नारायणन (उदय भूमी), ग्यानी झैलसिंग ( एकता स्थल), जवाहरलाल नेहरू (शांतिवन), लाल बहादूर शास्त्री (विजय घाट), इंदिरा गांधी (शक्ती स्थल), चरण सिंग (किसान घाट), राजीव गांधी (वीर भूमी), चंद्रशेखऱ (स्मृती स्थल), अटल बिहारी वाजपेयी (राष्ट्रीय स्मृती स्थल) आणि माजी उप-पंतप्रधान बाबू जगजीवन राम (राष्ट्रीय स्मृती स्थल), देवीलाल (संघर्ष स्थल) यांच्या समाध्यांनी शेकडो एकर (245 एकर) जमीन व्यापली आहे. येत्या काळात नवनव्या समाध्या अनेक एकरांनी पसरत जाणार यात शंका नाही. त्यात अर्थातच आर्थिक उदारतेचे युग आणणारे पंतप्रधान कै नरसिंह राव यांना जागा देण्यात आली नाही, की माजी उप-पंतप्रधान यशवंत चव्हाण यांना जागा देण्यात आली नाही. पण, संजय गांधी (शांति वन) यांना मात्र तिथं स्थान देण्यात आलं. यांचीही समाधि तिथंच आहे. ``नरसिंह राव यांच्या देहाला राजघाटानजिक अग्नि देण्यात यावा,’’ अशी मागणी त्यांचे नातेवाईक करीत होते. परंतु, त्याला मान्यता देण्यात आली नाही. अखेर, ते गेल्यानंतर तब्बल दहा वर्षांनी त्यांचे स्मृती स्थल `ग्यान भूमी’ येथे उभारण्यात आले..आपल्याकडे विमानतळं, रेल्वेस्थानकांनाही मोठ्या समारंभपूर्वक अयतिहासिक पुरूषांची, पंतप्रधांनांची नावं दिली जातात. त्यांची उद्घाटनंही पंतप्रधान किंवा तत्सम अतिमहत्वाच्या व्यक्ती करतात. पण मूळचे नाव काही महिन्यातच विसरले जाते व त्याजागी अपभ्रंश अथवा संक्षिप्त नावं लोकांच्या तोंडी येतात. उदा. छत्रपती शिवाजी महाराज इंटरनॅशनल एअरपोर्ट (सीएसएमआयए), छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), इंदिरा गांधी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट (आयजिआय एअरपोर्ट), महर्षि वाल्मिकी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट (अयोध्याधाम अथवा फक्त एजेवाय). अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. हळूहळू लोकांना मूळ नावांचा विसर पडतो. नामांतराचा मूळ उद्देश साध्य होत नाही..मोदी यांनी महत्वाचे नाम करण केले ते राष्ट्रपती भवनातील मोगल उद्यानाचे. त्याचे `अमृत उद्यान’ असे नामकरण झाले. तसेच औरंगजेब मार्गाचे `डॉ एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग’ असे नामकरण करण्यात आले. `डलहौसी रोड’चे `दारा शिखो रोड’, `तीन मूर्ती चौका’चे `तीन मूर्ती हैफा (इस्त्रायसमधील शहर) चौक,’ `न्यू रायपूर’चे `अटल नगर’, `अहालाबाद’चे `प्रयागराज’, `औरंगाबाद’चे `छत्रपती संभाजी नगर’, `उस्मानाबाद’चे `धाराशीव’, `अहमदनगर’चे `अहिल्याबाई’ नगर, `फैजाबाद रेल्वे स्थानका’चे `अयोध्या कँट’ असे झाले. प्रश्न विचारला जातो, की यांनी त्यांच्या गुजरातची राजधानी अहमदाबाद चे नाव अद्याप का बदलले नाही. काँग्रेसच्या काळातील निरनिराळया योजनांची नावं भाजपनं बदलली, म्हणजे `न्यू वाईन इन ओल्ड बॉटल’ सारखं. मूळच्या योजना काही फरकाने तशाच आहेत. नाव बदलल्यानं सरकार नवीन काही तरी करीत आहे, असा भास लोकांना व्हावा, हा त्यामागचा हेतू. तो कितपत साध्य होतो, ही बात अलाहिदा.दिल्लीचे भाजपचे सदस्य प्रवीण खंडेलवाल यांनी `दिल्ली’चे नामांतर `इंद्रप्रस्थ` करावे, अशी मागणी केलीय. तसंच, दिल्ली व नवी दिल्ली महानगर पालिका यांच्याकडे नामांतराबाबत अनेक प्रस्ताव येत आहेत..दिल्लीत आणखी एक टूम आहे. ती आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील अतिमहत्वाच्या व्यक्तिंची नावे रस्तांना देण्याची. पण त्यातही, `बिनडोक काटकसर’ केल्याशिवाय महापालिका थांबत नाही. उदा. गोल मार्केट कडून करोल बाग कडे जाताना दिसणाऱ्या एका वळणावर फलक दिसतो तो `पेशवा रोड’. त्यात पहिला, का दुसरा याचा काही उल्लेख नाही. अलीक़डे एका मार्गाला `टु टू’ रोड असे नाव देण्यात आले. म्हणजे बावीस की काय? त्यात डेसमंड (दक्षिण आफ्रिकेच्या स्वातंत्र्य लढ्यात पितामह नेल्सन मंडेला यांच्या खांद्याला खांदा लाऊन स्वतःला झोकून देणारे नेते) हे त्यांचे पहिले नाव लिहिण्यास महानगरपालिका विसरली.किंबहुना त्या मुळेच की काय `द टाईम्स ऑफ इंडिया’ने सुरू केलेल्या `क्वाएट स्टोरी ऑफ ए सिटी रोड्स लिंक टू ए ग्लोबल स्टेट्समन (व्हॉट्स इऩ द नेम)’ या सदरातून रस्त्यांची, त्यातील नेत्यांची सविस्तर माहिती देण्याची मोहीम सुरू केली आहे. त्यात आजपर्यंत `टु टू रोड’,( ना शेंडा ना बुडूख) तसाच आहे. सायप्रसचे `आर्चबिशप मकारिओस मार्ग’, `टॉल्स्टॉय मार्ग’ (यातील पहिले नाव `लिओ’ हा शब्द गाळला आहे), मेक्सिकोचे उत्तुंग नेते `बेनिटो जुआरेज’ मार्ग, व्हिएतनामचे क्रांतिकारी नेते `हो ची मिन्ह’ यांचे फलक असलेले मार्ग पाहावयास मिळतात. वृत्तासोबत या महान व्यक्तींचे भारताबरोबर काय नाते होते, याचाही तपशील देण्यात येत आहे. त्यामुळे धावतपळत रस्त्याने येता जाता गाडी वा दुचाकीवरून कटाक्ष टाकल्यास क्षणभर का होईऩा, त्यांची स्मृती होते. ती टिकते किती, कुणास ठाऊक. नामांतर बदलाने नेमके काय साध्य होते, याचे संशोधनच करायला हवे. पण, त्यासाठी वेळ आहे कुणाला?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.