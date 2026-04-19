BJP Women Reservation Politics: महिला आरक्षणाची भाजपची खेळी फसली

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळ नाडू, आसाम या राज्यात व केंद्रशासित पुडुचेरीमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकात महिलांच्या मतांचे पीक काढण्याची संसदेच्या खास अधिवेशनातील भाजपची खेळी फसली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 2014 मध्ये केंद्रात सत्तेत आल्यापासून भाजपला लोकसभेत इतका दारूण पराभव पाहायला मिळाला नव्हता. म्हणूनच निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना तिचे उल्लंघन करून मोदी यांनी सरकारी प्रसारमध्यमाचा गैरवापर करीत विरोधकांवर निव्वऴ आगपखड केली. .29 मिनिटांच्या भाषणात (महिलांना संसद व विधानसभातून 33 टक्के भागीदारी देण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या व मतदार संघांचे सीमांकन करणाऱ्या घटनेच्या 131 व्या दुरूस्ती) विधेयकाला विरोध दर्शविणाऱ्या द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष व काँग्रेसविरूद्ध द्वेषमूलक (हेट) वक्तव्य केले. अर्ध्या तासात त्यांनी काँग्रेसचे नाव तब्बल 59 वेळा घेतले. प्रत्येक मिनिटाला दोन वेळा ते काँग्रेसचे नाव घेत होते, यावरून त्यांचा संताप ध्यानी यावा.``देशातल्या माता, बहिणी, बेटीया आदींची माफी मागून विरोधकांनी विधेयक पायदळी तुडविले,’’ असा आरोप करीत ``देश त्यांना माफ करणार नाही,’’ असा इशारा दिला. आचार संहितेचे उल्लंघन केले, तरी निवडणूक आयोग कोणतीही कारवाई करणार नाही, याची खात्री असल्याने ते असे भाषण करू शकले..राष्ट्राला उद्देशून पंतप्रधान जेव्हा भाषण करतात, तेव्हा त्यांच्याकडून प्रगल्भ व राष्ट्राला मार्गदर्शन करणाऱ्या संयमी भाषणाची अपेक्षा असते. पण, मोदी केवळ विरोधकांवर घसरले. भाषणामुळे महिला मतदार चिथावण्याचा त्यांचा उद्देश सफल होणार, की अपयशी ठरणार, याची प्रचीती निवडणूक निकालात दिसेल. किंबहुना, येथून पुढे होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुका व 2029 मध्ये लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक यातील भाजपच्या प्रचाराचे `नारीशक्ती’ हे सूत्र असेल, मोदी यांनी ध्वनित केले. त्यामुळे, येथून पुढे होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात हाच नारा देत विरोधकांना कचाट्यात पकडले जाईल, यात शंका नाही.गेल्या काही वर्षात जेव्हा जेव्हा विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, त्यापूर्वी काही दिवस आधी भाजपला महिलांचा पुळका येऊ लागला. राम मंदिराचा मुद्दा मागे पडला, तेव्हा भाजप नव्या मुद्यांच्या शोधात होती. तो मुद्दा मध्ये प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री यांनी महिला सबलीकरणाच्या नावाखाली लाडकी बहना ही टूम काढून खुले आम त्यांना पैशाचे वाटप करून भाजपने मते काबीज केली. प्रत्यक्षात हा भ्रष्टाचार होता. हा प्रयोग यशस्वी होतोय, असे दिसताच त्याची पुनरावृत्ती हरियाना, महाराष्ट्र, बिहार आदी राज्यात केली. सोबतीला केंद्रीय निवडणूक असल्याने त्यांनी लाखो मतांचे व मतदारांचे चढउतार घडवून आणले. त्यामुळे, एकामागून एक राज्ये भाजपच्या पदरात पडली..आज देशातील 28 राज्ये व 8 केंद्रशासित प्रदेशांपैकी 16 राज्यात भाजप व भाजपच्या मित्रपक्षांची सरकारे आहेत. 2014 पासून काँग्रेसला देशातून हद्दपार करण्याचे उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही, याची खंत भाजपला बोचतेय. त्याचे प्रतिबिंब मोदी यांच्या भाषणात पडले. ते इतक्या थराला गेले, की ``या विधेयकांना विरोध करून काँग्रेस व विरोधकांनी विधेयकाची भृणहत्या केली, ते गुन्हेगार आहेत. या पापाला देशातील महिला क्षमा करणार नाहीत,’’ असा निष्कर्षही त्यांनी काढला. `भृणहत्या’ हा शब्द महिलांना चांगला ठाऊक असल्याने त्यांनी तो वापरला.``नारीशक्ती के उडान को रोक दिया. उनके सपने को बेरहमीसे कुचला. ये देश के संविधान के अपराधी है. नारीशक्ती के अपराधी है. जिन लोगोने आधी आबादी का अधिकार छीना उन्हे इस पाप की सजा मिलेगी,’’ असे भाकीतही करून टाकले. विशेष म्हणजे, संसदेत चर्चा चालू असताना गृहमंत्री अमित शहांच्या भाषणादरम्यान महिलांना 33 टक्के जागा देण्याबाबतच्या विधेयकाला सभापटलावर तत्काळ पाठिंबा देण्याचे आश्वासन काँग्रेसचे नेते वेणुगोपाल यांनी दिले, तथापि, त्याबरोबरच्या सीमांकन विधेयकालाही विरोधकांनी पाठिंबा द्यावा, हा डाव (लोकसभेच्या जागा 545 वरून 850 वर नेण्याचा) विरोधकांना मान्य नव्हता. सीमांकनाचा हत्यारा सारखा वापर सरकार करीत आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला..महिला आरक्षण विधेयक म्हटले, की त्याला पाठिंबा देण्याशिवाय विरोधकांपुढे पर्याय राहाणार नाही, तसेच, त्यांच्यात फूट पडेल, हे भाजपचे अंदाज पूर्णपणे फसले. यावेळी तमाम विरोधकात मतदान होईपर्यंत एकजूट राहिली व सरकारला दोन तृतीअंश मतांचा पाठिंबा मिळणे अशक्य झाले.पंतप्रधान मोदी व भाजपला महिलांबाबत खरंच सहानुभूती आहे काय, या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना मागे वळून पाहावे लागेल. गोध्रा घटनेनंतर गुजरातमध्ये झालेल्या हत्याकांडात बिल्किस बानो या महिलेवर बलात्कार करून तिच्या कुटुंबियांच्या हत्येला जबाबदार असलेल्या गुन्हेगारांना पूर्ण शिक्षा न भोगता सोडण्यात आले, तेव्हा त्यांचे स्वागत मिठाई वाटून करण्यात आले व ``ते सुसंस्कृत आहेत,’’ असे सांगण्यात आले. तेव्हा मोदींची महिलाविषयक सहानुभूती कुठे गेली होती?मणिपूरमध्ये महिलांची नग्न महिलांची धिंड काढली होती, त्यांच्यावर अत्याचार होत होते, तेव्हा त्यांनी का मौन बाळगले?.उत्तर प्रदेशात उन्नाव येथे 4 जून 2017 रोजी 17 वर्षांच्या मुलीवर सामुहिक बलात्कार झाला. त्याचा प्रमुख गुन्हेगार कुलदीप सिंग सेन्गर हा भाजपचा आमदार होता. त्यातून गुन्हेगारांना वाचविण्याचे प्रयत्न झाले. न्याय मिळविण्यासाठी तिच्या वडिलांनी मुख्यमंत्री आदित्य नाथ यांच्या निवासस्थानापुढे स्वतःला जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना अटक करून न्यायलयीन कोठडीत ठेवले असताना ते मरण पावले. त्याला सेंगर जबाबदार असल्याचे सिद्ध झाल्यावर त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली. अशा आमदारावर भाजप वचक का ठेऊ शकली नाही?2020 मध्ये हाथरसमध्ये 19 वर्षांच्या दलित मुलीवर उच्च वर्णीयांनी सामुहिक बलात्कार केला त्यातील सत्य लपविण्यासाठी पोलिसांनी घाईघाईने केलेले दहन, हा अत्यंत निर्घृण गुन्हा झाला. तेव्हा उत्तर प्रदेश सरकारने काय केले? तिच्या कुटुंबाला व दलितांना न्याय मिळाला का?.भाजपचे बाहुबली सदस्य ब्रिजभूषण सिंग यांच्यावर महिला ऑलिंपिक खेळाडूंनी `सेक्चुअल हॅरॅसमेन्ट'चे आरोप केले. न्याय मिळावा, यासाठी त्यांनी अऩेकदा धरणे धरले. त्याबाबत मोदी यांनी बिजभूषण सिंग यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावयास हवी होती. उलट त्यांनी त्याबाबत मौन बाळगले.त्यानंतर आलेले एप्सिटीन प्रकरण व त्यात गोवलेले केंद्रीय खनिज तेल मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्यावर आरोप होत असूनही त्याबाबत कोणताही कारवाई करण्यास होत असलेली चालढकल काय दर्शविते?या घटनांकडे पाहिल्यास महिलांबाबतचा मोदी व भाजपचा दृष्टीकोन तकलादू वाटतो..मोदींच्या नेतृत्वाखाली 2014 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकात भाजपला 282 जागा मिळाल्या व मित्रपक्षांना मिळून एनडीए (नॅशनल डेमॉक्रॅटिक अलायन्सला) 336 जागा मिळाल्या. काँग्रेसचा धुव्वा झाला. पुढील पाच वर्षात भाजपने महिला विधेयकाचा आग्रह का रेटला नाही? त्यावेळी एनडीला घटना दुरूस्तीसाठी दोन तृतीअंश मत सहज मिळू शकत होते. 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकात भाजपला 303, तर मित्रपक्ष मिळून 352 जागा मिळाल्या. नंतर, 2023 मध्ये महिला आरक्षण विधेयक सम्मत झाले. त्याची अंमलबजावणी एनडीए सरकारने केली नाही. 2024 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपचे बहुमत घसरून 240 वर आले. केंद्रात सरकार चालविण्यासाठी मोदी यांना तेलगू देसम न जनता दल (संयुक्त ) यांचा टेकू घ्यावा लागला. याचा अर्थ, संबंधित तिन्ही घटनादुरूस्ती विधेयकांना लोकसभेत दोन तृतीँअंश बहुमत मिळणार नाही, याची कल्पना मोदी व शहा यांना आली होती. तरीही त्यांनी ती रेटण्याचा प्रयत्न केला.सीमांकन विधेयक त्यात जोडण्यात आल्याने तामिळ नाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ आदी राज्यातून सीमांकनाद्वारे संबंधित राज्यांच्या लोकसभेच्या जागात घट करून उत्तरेतील राज्यात त्यांची वाढ करण्याचा 2029 मधील डाव विरोधकांच्या ध्यानात आला व त्याबाबत मोदी आणि शहा यांनी कितीही आश्वासने दिली, तरी विरोधकांना ती पटली नाही..या व अऩ्य मुद्यांवरून सत्तारूढ व विरोधी पक्षात इतकी मोठी दरी निर्माण झाली आहे, की 2029 पर्यंत ती भरून निघण्याची शक्यता नाही. म्हणूनच, राहुल गांधी यांना लोकसभेचे दार पुन्हा बंद करण्याच्या उद्देशाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठापुढे कर्नाटकातील भाजप कार्यकर्ते एस.विग्नेश शिशीर यांनी राहुल गांधी यांच्या तथाकथित दुहेरी नागरिकत्वाबाबत एफआरआर नोंदविला आहे. त्यांच्याकडे ब्रिटिश नागरिकत्व असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यात राहुल गांधी यांच्या नावे ऑगस्ट 2003 मध्ये बॅकॉप्स लि. ची नोंदणी करण्यात आल्याचे एफआयआर मध्ये म्हटले आहे.येत्या काही दिवसात त्याची चौकशी सुरू होईल. त्याचा राजकीय लाभ अर्थातच भाजपला मिळेल. राहुल गांधी हे लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते आहेत. त्यांचे ब्रीदवाक्य आहे, ``डरो मत, डराओ मत.'' त्याबाबत त्यांची कसोटी लागेल.दरम्यान, मोदी व भाजप यांना जळी, स्थळी, पाषाणी राहुल गांधी दिसू लागलेत. त्यांचे पूर्ण राजकीय खच्चीकरण करण्याचा त्यांचा निग्रह प्रत्यक्षात किती उतरणार, हे पाहावे लागेल. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.