ट्रम्प यांचा नवा बाथरूम आणि तिसरं जग

Donald Trump Spends $300 Million on Lincoln Bathroom Renovation : 2 नोव्हेंबर रोजी `द टाईम्स ऑफ इंडिया’मध्ये एक बातमी आली, की अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमधील लिंकन बाथरूमचे तब्बल 300 दशलक्ष डॉलर्स खर्चून नूतनीकरण केले. याचा अर्थ एका टॉयलेटवर त्यांनी 30 कोटी रूपये खर्च केले!.जगातील अत्यंत श्रीमंत राष्ट्रातील राजे रजवाडे यांच्या बाथरूमवर देखील इतका प्रचंड खर्च होत नसेल. ट्रम्प यांनी स्वतःच्या `ट्रूथ सोशल’ या संकेत स्थळावर त्याचे अनेक फोटो टाकले. 80 वर्षापूर्वी बांधलेल्या या बाथरूममध्ये फिकट रंगाच्या हिरव्या टाइल्स, स्ट्रीप लाइट्स (पट्टी दिवे) होते. ट्रम्प यांनी जुने नळ बदलून सोन्याचे नळ, आरसा, उत्तम प्रतीच्या पांढऱ्या व राखी रंगाच्या टाईल्स लावल्या. ``1940 मधील या बाथरूमला मी कलात्मकरित्या सजविले आहे,’’ असे त्यांनी ट्रूथ सोशलवर म्हटले आहे. बातमीनुसार, ``लिंकन बाथरूम हा लिंकन बेडरूमच्या शेजारी असून, ट्रम्प तेथे राहतात.’’व्हाइट हाऊसच्या ``हिस्टॉरिकल असोसिएशन’’नुसार, ``1945 मध्ये माजी अध्यक्ष हॅरी ट्रूमन यांनी या बाथरूमचे नूतनीकरण करताना माजी अध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांच्या काळातील टाईल्स वापरून टॉयलेट इत्यादी बांधले होते.’’.प्रगत पाश्चात्य देशातील बाथरूममध्ये अंघोळीचा टब, बेसीन डेक, भव्य आरसा, झगमगणारे दिवे, नक्षीकाम केलेले टेबल व खुर्ची, टॉवेल्सचा स्टँड व फ्लश टॉयलेट यांचा समावेश असतो. त्यावर किती खर्च करायचा, हे ज्याच्या त्याच्या एयपतीवर अवलंबून असते. ब्रिटीशकालीन भारतात बांधलेल्या राजभवनातील भव्य बाथरूम्स आता आपले राज्यपाल वापरतात. त्यावर काही लाख रूपये त्या काळात खर्च झाले असतील.वरील बातमीच्या शेजारी छापलेल्या चिदानंद राजघट्टा यांच्या बातमीनुसार, ``1909 ते 1913 दरम्यान अमेरिकेचे 27 वे अध्यक्ष झालेल्या विल्यम हॉवर्ड टफ्ट यांच्याविषयी माहिती असून, ते अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात वजनदार ( त्यांचे वजन 152 ते 154 किलो होते) नेते होते. असे म्हणतात, की एकदा अंघोळ करताना ते टबमध्ये अडकून बसले, तेव्हा त्याच स्थितीत त्यांना सुरक्षितरित्या उचलून बाहेर काढण्याची वेळ व्हाईट हाऊसमधील कर्मचाऱ्यांवर आली होती. अखेर हाऊसकीपींग करणाऱ्या प्रमुखाने मॅनहॅटनमधील कंपनीला अध्यक्षांचं अगडबंब शरीर मावणारा खास `टफ्ट-टब’ तयार करण्याची ऑर्डर दिली. तो सात फूट लांब, 41 (3 फूट 5 इंच) इंच रूंद व एक टन वजनाचा होता. नंतर प्रसिद्ध झालेल्या छायाचित्रातही तो टब म्हणजे एक छोटा तलाव असल्याचा भास होत असे.’’.31 ऑक्टोबर रोजी आलेल्या आणखी एका बातमीत जगातील उंची वस्तूंचा लिलाव करणाऱ्या सोथबे या कंपनीने लीलावात चक्क सोन्याचा (सॉलिड गोल्ट) फ्लश टॉयलेट (वेट कमोड) विक्रीस ठेवला आहे, असे वृत्त छायाचित्रासह दिले आहे. त्याची सुरूवातीची (स्टार्टींग) किंमत 10 दशलक्ष डॉलर्स आहे. तो मॉउरिझिओ कॅटेलान या इटालियन कलाकाराने तयार केला असून, त्याचे नाव ``अमेरिका’’ असे ठेवले आहे. 19 नोव्हेंबर रोजी न्यूयार्कमध्ये त्याचा लिलाव होणार आहे. पण, लक्षावधी अथवा कोट्यावधी डॉलर्सचा टॉयलेट असो, की भारतीय कंपन्यांनी तयार केलेला पाच ते सहा हजार रूचा टॉयलेट असो, तो एकसारखेच काम करणार. मग मलमूत्रासाठी एवढी फॅशन कशाला हवी? हे सारे शरीराला सुखावणारे चोचले नव्हेत का?अमेरिका, युरोप व प्रगत राष्ट्रातील बाथरूम्स व टॉयलेट्स व स्वच्छतेचे चित्र एकीकडे, तर तिसऱ्या जगातील वास्तव दुसरीकडे. दोन्हीत जमीन अस्मानाचे अंतर आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये सत्तेवर येताच ``स्वच्छ भारत’’ मोहीम सुरू केली. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून टॉयलेट्स (शौचालये) बांधण्याचे काम हाती घेतले. तरी 2022 च्या आकडेवारीनुसार, देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तब्बल 11 टक्के लोक (15 कोटी 70 लाख ) अजूनही मोकळ्या जागेत घराबाहेर उघड्यावर शौच करतात. यावरून, स्वच्छतेबाबत आपली अवस्था किती दयनीय आहे, हे दिसते. काही पाहाण्यात असंही दिसून आलं आहे, की घरात संडास असूनही असंख्य लोक मोकळ्या जागेत उघड्यावर शौच करतात. उजेड पडण्याआधीच ग्रामीण भागातील महिलाना झाडाझुडपांचा आसरा घेऊन क्रिया करावी लागते. त्यामुळे, काही स्त्रिया बलात्कारालाही बळी पडतात. उघडे शौच केल्यामुळे कॉलरा, अतिसार अथवा हेपॅटायटीस आदी रोगांचा प्रादुर्भाव होतो. या स्थितीला गरीबी, ग्रामीण भागांची वर्षानुवर्षे न झालेली प्रगती, स्वच्छता मोहिमेतील भ्रष्टाचार आदी असंख्या कारणे आहेत. शहरीकरणाकडे लागलेली घोडदौड एकीकडे व साऱ्या देशातील बकालपणा दुसरीकडे. ग्रामीण भागापेक्षा शहरातील बकालपणा, अस्वच्छता, सार्वजनिक सोयींचा तुडवडा व त्याकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष हे यास कारणीभूत आहे. त्यात आता हवेच्या प्रदूषणाची गंभीर भर पडली आहे. `.`स्वच्छ भारत’ मोहीमेत गेल्या 10 वर्षात 12 कोटी शौचालये (संडास) बांधण्यात आले. 2.53 लाख सामुदायिक स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली. लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारत हा जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश बनला आहे. 2024 मध्ये देशाची लोकसंख्या 145.09 कोटी झाली. याउलट अमेरिकेची लोकसंख्या केवळ 34.01 कोटी आहे. त्यामुळे, आपल्या देशाच्या जनतेच्या पातळीवरील समस्या इतक्या प्रचंड आहेत, की केंद्र काय कोणतेही राज्य नागरिकांच्या साह्याशिवाय त्या सोडवू शकणार नाही.काही वर्षांपूर्वी दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष नेल्सन मंडेला यांच्या मंत्रिमंडळातील जय नायडू दिल्लीत मला भेटले, तेव्हा त्यांनी विचारले, ``दिल्लीत उतरल्यापासून जिथेतिथे कचऱ्याचे ढीग पाहातोय, तुमच्या देशात इतकी प्रचंड लोकसंख्या आहे, तेव्हा देश स्वच्छ ठेवण्यासाठी सरकार लोकांना कामाला का लावीत नाही? अर्थातच, ‘’स्वच्छतेकडे ना सरकारचे ना नागरिकांचे लक्ष आहे,’’ असे उत्तर मला द्यावे लागले. जनतेत ``सिव्हिक सेन्स’’ (नागरी भावना) नाही, हे सत्य आहे.प्रसिद्ध समाजकार्यकर्त्या अरूणा राय यांनी राजस्तानमध्ये काही वर्षापूर्वी ग्रामीण भागात संडास बांधण्याची मोहीम हाती घेतली होती. पण त्यांना हवे तसे यश आले नाही. घरात संडास बांधण्याचे महत्व त्या जेव्हा तेथील महिलांना समजाऊन सांगू लागल्या, तेव्हा महिलांनी अयकून घेतले. पण, ``ते शक्य होणार नाही,’’ असे अऩेक जणी म्हणाल्या. त्या म्हणाल्या, ``पिण्याच्या पाण्यासाठी रोज अनेक कोस पायपीट करावी लागते. तिथं संडासाला पाणी कुठून आणाणर?’’ ही वस्तुस्थिती शहरी नागरिकांच्या ध्यानात येणार नाही..Nashik Crime : कार्तिकी एकादशीला अवैधरीत्या दारू विक्री! महागड्या कारसह साडेसात लाखांचा मद्यसाठा जप्त, एकाला अटक.पण शहरी व ग्रामीण भागात परवडतील अशी शौचालये, पायखाने, स्वच्छतागृहे बांधण्याचे अत्यंत महत्वाचे कार्य केले ते प्रसिद्ध बिहारी समाजकार्यकर्ते पद्मभूषण बिंदेश्वर पाठक यांनी. सुलभ शौचालय मोहिमेद्वारे त्यांनी 25 राज्ये व सहा केंद्रशासित प्रदेशात 1.5 दशलक्ष घरगुती संडास ( ट्विनपिट पोअर फ्लश टॉयलेट) व 11 हजार सामुहिक संडास वजा स्वच्छतागृहे व 6241 शाळातून 32541 टॉयलेट ब्लॉक्स बांधले. अशा अऩेक बिंदेश्वरी पाठकांची देशाला गरज आहे.पाठक यांनी 1992 मध्ये दिल्लीत सुलभ इंटरनॅशनल म्युझियम ऑफ टॉयलेट्स स्थापन केले. त्यात 50 देशातील टॉयलेट्स ठेवले असून, ख्रिस्तपूर्व 3000 सालापासून ते थेट 20 व्या शतकापर्यंतचे पुरातन, मध्ययुगीन व आधुनिक टॉयलेट्स पाहावयास मिळतात. जगातील अशा प्रकारच्या दहा संग्रहालयापैकी हे एक आहे.दरम्यान, अतिस्वच्छ व अत्याधुनिक संडास बांधला आहे, तो जपानने. जपानच्या टोकियो येथील हानेडा विमानतळावरून हवाईतील होनोलूलूकडे उड्डाण करण्यापूर्वी मला तो पाहायला मिळाला. त्यावर अनेक पर्यटकांनी ब्लॉग्स लिहिले आहेत. अत्यंत स्वच्छ अशा टॉयलेमध्ये जाताच सुगंध दरवळतो. बाजूला असलेली बटने दाबली, की स्वच्छता करताना त्यातून प्रथम गरम, कोमट अथवा थंड असे प्रथम पाण्याचे व नंतर वाऱ्याचेझोत येतात. त्यामुळे काहीही करावे लागत नाही. सारी कामे ही बटने करतात. साऱ्या सूचना इंग्रजी व जपानी भाषेत असल्याने सुलभ आहेत. या ठिकाणी टायलेट पेपर वापरण्याची गरज भासत नाही. त्यामुऴे त्याची बचत होते व जंगलतोडीला प्रतिबंध करता येतो..या वेट कमोड अर्थात फ्लश टॉयलेटमध्ये कृत्रिम प्रज्ञेने (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) प्रवेश केला आहे. त्याविषयीची माहिती विनोदी लेखक व पत्रकार जग सुरैय्या यांनी 31 ऑक्टोबर 25 रोजी `द टाईम्स ऑफ इंडिया’त लिहिलेल्या स्तंभातून दिली आहे. तो शोधही जपानचा. सर जॉन हॅरिंग्टन यांनी 1596 मध्ये वेट कमोड तयार केला तो क्वीन एलिझाबेथ (प्रथम) यांच्यासाठी. क्वीन एलिझाबेथ या त्यांच्या धर्ममाता म्हणजे गॉडमदर. नंतर 19 व्या शतकात पहिला सुधारीत वेट कमोड तयार करण्याचे श्रेय जाते, ते थॉमस क्रॅपर या ब्रिटिश प्लंबरकडे (नळ दुरूस्ती करणारा). पण, जपानची खासियत अशी, की त्यांनी अतिथंडीत टॉयलेटवर बसण्याची जागाही (सीट) गरम करणारा पहिला टॉयलेट बनविला. एवढंच नाही, तर स्वच्छतेसाठी सारे काही स्वयंचलित चालेल, अशी इलेक्ट्रॉनिक बटन्स त्याच्या बाजूला जोडली. आता तर त्यावर त्यांनी बारकोड बसविले असून, त्याच्या आधारे विष्ठेचा आकार, रंग, त्याचे घनफळ (व्हॉल्यूम) याची नोंदणी होऊन त्यातील जीवाणू, त्यापासून होणारे आजार याचेही अचूक निदान काढता येणार आहे. हे सारे अर्थातच कृत्रिम प्रज्ञा वापरून करण्यात आले आहे. म्हणजे, टॉयलेट्सच्या अंतर्गत `स्टूल टेस्ट’ही समाविष्ट होणार. स्वयंचलित टॉयलेट्सबाबत आणखी काय काय संशोधन होणार आहे, याची कल्पना करणे कठीण. थोडक्यात, नेचर्स कॉल अस्तेअस्ते सुलभ व सुखकर होत आहे.पंतप्रधान मोदी यांनी 2047 मध्ये विकसित भारताचं स्वप्न पूर्ण करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यात विकसित टॉयलेटचा समावेश असणार, असं गृहित धरायला हरकत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 