ट्रम्प यांचा नवा बाथरूम आणि तिसरं जग

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमधील लिंकन बाथरूमचे तब्बल ३०० दशलक्ष डॉलर्स (३० कोटी रुपये) खर्चून सोन्याचे नळ, उत्तम टाईल्स लावून नूतनीकरण केल्याची, तसेच अमेरिकेचे २७ वे अध्यक्ष विल्यम हॉवर्ड टफ्ट यांच्यासाठी एक टन वजनाचा खास टब बनवल्याची आणि सोनेरी फ्लश टॉयलेट (कमोड) १० दशलक्ष डॉलर्सला लिलावासाठी ठेवल्याची माहिती या लेखातून मिळते.
विजय नाईक
Updated on

Donald Trump Spends $300 Million on Lincoln Bathroom Renovation : 2 नोव्हेंबर रोजी `द टाईम्स ऑफ इंडिया’मध्ये एक बातमी आली, की अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमधील लिंकन बाथरूमचे तब्बल 300 दशलक्ष डॉलर्स खर्चून नूतनीकरण केले. याचा अर्थ एका टॉयलेटवर त्यांनी 30 कोटी रूपये खर्च केले!

