शालेय चिमुरडे, शिक्षक आणि पालक

कोरोनाच्या सावटानंतर रडतकढत अखेर शाळा सुरू झाल्या. सहामाही परीक्षांचा सोपस्कार संपून पूर्वीसारख्या सुट्या लगेचच मिळणार आहेत. पण, या दोन वर्षांच्या काळात शालेय मुलांनी खूप गोष्टी गमावल्या आहेत, त्या आयुष्यात पुन्हा आणण्यासाठी शिक्षक आणि पालक या दोन घटकांना प्रचंड कष्ट घ्यावे लागणार आहेत; अन्यथा या पिढ्यांचे अतोनात नुकसान होईल, ही काळ्या दगडावरची रेघ. कोरोनाच्या काळात शाळा बंद असल्यामुळे मुलांनी काय गमावलं, याची यादी करायची झाल्यास ती एवढी मोठी आहे, की या यादीचं दडपण संवेदनशील शिक्षक आणि पालकांवर नक्कीच येईल. किंबहुना हे मुद्दे या दोन्ही घटकांच्या मनात आधीपासून रुंजी घालत असतील... त्यावर फक्त एक प्रकाशझोत टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे...



ऑनलाइन शाळेच्या या कालखंडात मुलांचं वाचन कमी झालं, लिखाणावर खूप मोठा परिणाम झाला आहे. प्रत्यक्ष पुस्तक वाचणं आणि परिणामकारक प्रत्यक्ष लिखाण अत्यंत कमी झालंय. काहीतरी रेघोट्या ओढायच्या आणि त्याचे पीडीएफ करून मोबाईलद्वारे सबमिट करण्याची अत्यंत चुकीची सवय या काळात मुलांना लागली. शिक्षकांनादेखील एकेक पीडीएफ डाउनलोड करून, प्रिंट काढून तपासणे अत्यंत कष्टाचे ठरले. यामुळे घडले असे, की नेमकेपणाने, काटेकोरपणे अक्षर आणि उत्तर तपासणे शिक्षक वर्गाला अशक्य होते. सध्या जेव्हा मुलं परीक्षांसाठी शाळेत पोचली, तेव्हा अनेकांना आपलं नाव व्यवस्थितपणं लिहिणं, आसन क्रमांक लिहिणं जमत नसल्याचं समोर आलं. अनेक मुलांना आपले संपूर्ण नाव स्पष्टपणे सांगता येत नसल्याचेही शिक्षकांच्या लक्षात आले. काही मुलं राष्ट्रगीत, वंदे मातरम् विसरल्याचे कळून आले. अनेक मुलांचं अक्षरवळण इतकं खराब झालंय, की ते सुधारण्यासाठी स्वतंत्र प्रयत्न करावे लागतील. सध्याच्या अभ्यासक्रमातील मोजक्या कविता पाठ नसल्याचं वास्तव समोर आलंय. जे ज्येष्ठ नागरिक आता पंच्याहत्तरीच्या घरात आहेत, त्यांना त्यांच्या ६५ वर्षांपूर्वीच्या शाळेतील शिकलेल्या कविता अजूनही पाठ आहेत. पण, या मुलांना अलीकडेच ऑनलाइन पाठ करून घेतलेल्या कविता पाठ नाहीत, ही वस्तुस्थिती चिंताग्रस्त करणारी आहे. यात बदल करायचा झाल्यास मुलं, शिक्षक आणि पालक यांना भरपूर प्रयत्न करावे लागणार आहेत.



हेही वाचा: Less Is More | अप्रूप अन्‌ सरप्राइजची अनुभूती