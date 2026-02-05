Blog | ब्लॉग

Uttar Pradesh Government : हिंदू नसाल, तर प्रवेश नाही; 105 घाटांवर गैरहिंदूंना करणार प्रवेशबंदी

Non Hindu Entry Ban: उत्तर प्रदेश सरकार हरिद्वारमध्ये 120 कि.मी. परिसरात पसरलेल्या 105 घाटांवर गैरहिंदूंना प्रवेशबंदी करणार आहे.
non hindu banned in uttar pradesh uttarakhand temples

non hindu banned in uttar pradesh uttarakhand temples

esakal

विजय नाईक
Updated on

नवी दिल्ली - 2026 चा प्रारंभ झाल्यापासून उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड या `कॉऊबेल्ट’मधील राज्यातून हिंदुत्ववादी धार्मिक संघटना व राज्य सरकारबाबत वरचेवर बातम्या येऊ लागल्यात. काही संघटना उघडपणे स्वतःचे प्रभावक्षेत्र निर्माण करू लागल्यात. हे घटना व कायद्याच्या अंतर्गत मान्य आहे काय?

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Hindu religion
River
entry
Government

Related Stories

No stories found.