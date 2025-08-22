Blog | ब्लॉग

फ्लॉरिडातील अनोखे राष्ट्रीय उद्यान – एव्हरग्लेड्स

अमेरिकेच्या अति दक्षिणेकडील फ्लॉरिडा राज्यातील एव्हरग्लेड्स नॅशनल पार्क हे एक अनोखे राष्ट्रीय उद्यान आहे.
Everglades national park
Everglades national parksakal
विजय नाईक
Updated on

अमेरिकेच्या अति दक्षिणेकडील फ्लॉरिडा राज्यातील एव्हरग्लेड्स नॅशनल पार्क हे एक अनोखे राष्ट्रीय उद्यान आहे. त्याचा विस्तार तब्बल 15 लाख 8976 एकर (6 हजार चौरस कि.मी.) आहे. त्याला मगरींचे `आगर’ म्हणता येईल. अंदाजे 2000 ते 2500 मगरी आणि सुसरींचे वास्तव्य तेथे आहे. या पार्कची भ्रमंती, म्हणजे डोळ्यांपुढे कायमचा तरळणारा अनुभव होय.

Loading content, please wait...
america
Florida
national park

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com