Miami Travel: मायामीतील गणेश वंदन

नवी दिल्ली : जॅकसनव्हिल, मायामी-डेड- ओरलँडो, डेस्टीन, पनामा सिटी, पेन्साकोला, होमस्टेड, टँम्पा ही फ्लॉरिडातील महत्वाची शहरे. त्यातील मायमी हे शहर सुंदर समुद्र किनारे, नाईटलाइफ, कला, चित्रपटांचे छायाचित्रण यासाठी प्रसिद्ध. तर ओर्र्लँडो हे डिस्नेलँडसाठी नावाजलेले. या दोन्ही शहरांकडे अमेरिकन व जगातील पर्यटकांची धाव असते. होमस्टेड व एव्हरगल्डेस सिटी या फ्लॉरिडाच्या नकाशातील अतिदक्षिणेकडील शहरातून की-वेस्ट (की याचा अर्थ बेट) या अमेरिकेतील शेवटच्या शहर वजा बिंदूकडे निमुळता रस्ता जातो..मायामीत फिरताना सतत मुंबईचा भास होतो. गगनचुंबी इमारती, गजबजलेले रस्ते, सर्वत्र दिसणारा समुद्र त्यावर ऊऩ घेत असलेले प्रवासी, काही भागात निमुळते रस्ते, डोळ्यात भरणारी सर्वसाधारण स्वच्छता, काही भागात पसरलेला कचरा इ. नाईट क्लब्ज हे मायामी व ऑरलँडोचे या शहरांचे आणखी एक आकर्षण. .मोठमोठ्या प्रवासी जहाजांना (लक्झरी लायनर्स) थांबण्यासाठी मायामी बंदरात प्रचंड जहाजतळ (हँगर्स) आहेत. तेथून जगातील निरनिराळ्या देशांना पर्यटनासाठी जहाजे निघतात. त्यात कार्निव्हल क्रूझ लाईन, रॉयल कॅरिबियन ग्रूप, सेलेब्रिटी क्रूझेस, नॉर्वेजियन क्रूझ लाईन, प्रिन्सेस क्रूझेस, हॉलंड अमेरिका आदी कंपन्यांची लक्झरी लायनर्स आघाडीवर असून, ती जगातील निरनिराळी रम्य स्थळे व देशांना जातात..डोळ्यात भरणारे मायामीचे आणखी एक वैशिष्ठ्य म्हणजे तेथील जगप्रसिद्ध विनवुड वॉल्स अथवा भव्य इमारतींवर रंगविलेली चित्रकला. ती पाहाण्यासाठी किमान दोन तास लागतात. पायी चालणे उत्तम. विशेष म्हणजे, एका भिंतीवर गजानाचे चित्र, ही मायामीने गणपतीला दिलेली वंदना आहे, असे वर्णन करावे लागेल. त्याशेजारी `विनवुड योगा' असे लिहिलेले एक चित्र आहे. भारतीय योगविद्येला मिळणाऱ्या जागतिक मान्यतेची ती पोचपावती होय..या परिसराची भ्रमंती करताना शिडीवर उभा राहून भिंत रंगविणारा एक चित्रकारही दिसला. रस्त्यावर पाय पसरून मोडक्या मोटारी शेजारी लोखंडी कचऱ्यापासून तयार केलेला एक सैनिक दिसतो. तसेच, जुन्या पुराण्या फाटलेल्या टायर्सपासून तयार केलेला व तुमच्याकडे पाहाणारा मुखवटाही पादपथावर दिसतो. विनवुड वॉल्सचे वर्णन ``इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन एअर स्ट्रिट आर्ट इन्स्टॉलेशन्स इन द वल्र्ड'' असे केले जाते..विनवुड वॉल्सच्या निर्मितीबाबत उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, ``मायामीतील या भागात भलीमोठी गुदामे होती. त्यामुळे वाहनाशिवाय माणसांची येजा नसे. हा परिसर 2009 मध्ये टोनी गोल्डमन आणि जेफरी डियेत्स यांच्या मालकीचा होता. त्यांनी त्याचा विकास करायचे ठरविले व इमारतींवर भित्तीचित्रे (म्युरल्स) काढण्याची कल्पना प्रत्यक्षात उतरली. .तेव्हापासून निरनिराळ्या देशातील सुमारे 100 चित्रकारांनी भित्तीचित्रे काढण्याचा संकल्प केला आहे. त्यातून उभ्या राहिल्या त्या विनवुड वॉल्स. त्यातील एका भिंतीवर निरनिराळी तब्बल 20 भित्तीचित्रे आहेत. 2009 पासून 16 देशातील पन्नास चित्रकारांनी इमारतींवरील 80 हजार चौरस फूट जागेचा वापर केला आहे. त्यातील `पीस अँड लिबर्टी,' `एव्हरलास्टींग ब्लिस,' `विनवुड योगा,' `गणेश,' `गोमेद सन,' `एमएसजी,' `एव्हरग्लेड एलिगेटर,' `मॉन्स्टर,' `स्टुपिडिटी,' `संभोगात रममाण झालेले युगुल,' `युद्ध,' `कामगारलढा' आदी थीम्स (संकल्पना) वर आधारलेली गडद रंगातील भित्तीचित्रे पाहाण्यासारखी आहेत. .मायामीचे पूर्ण नाव मायामी-डेड. परंतु, डेड या शब्दाचे स्पेलिंग Dade असे असून, Dead (मृत) असे नाही. मायामी हा शब्द मायामी नदीवरून आला. मायामी म्हणजे प्रचंड पाणी. अमेरिकेच्या ओक्लाहामामध्ये मायामी नावाचे आदीवासी राहात होते. डेड हा शब्द 17 व्या शतकातील अमेरिकन जनरल फ्रान्सिस लँगहॉर्न डेड याच्यावरून आला. 1818 मध्ये अमेरिकेचा अध्यक्ष एंड्र्यु जॅकसन याने फ्लॉरिडावर स्वारी केली. त्या युद्धात जनरल डेड याने स्पेनच्या ताब्यात असलेल्या पेन्साकोला शहराला जिंकून तिथं अमेरिकेचा झेंडा रोवला. मायामीमध्ये अनेक वर्ष स्पॅनिश संस्कृती नांदल्याने तेथील लोक स्पॅनिश व इंग्लिश मिश्रित भाषा बोलतात. तिला स्थानीय लोक `स्पिंगलिश' म्हणतात..अमेरिकेच्या दक्षिणेकडील टोकाचा की-वेस्टचा रस्ता मायामीपासून दक्षिणेकडे असलेल्या होमस्टेड या शहरापासून जातो. होमस्टेड हे फळाफुलांच्या वाटींकांचे माहेरघर. येथून अमेरिकेत सर्वत्र फुले व झाडांची निर्यात होते. की- वेस्ट हा अमेरिकेचा शेवटचा बिंदू. तेथून क्युबा केवळ 90 मैलावर आहे. मायामीकडे जाणारा रस्ता दोन्ही बाजूला पसरलेल्या अथांग एटलांटिक महासागरातून (गल्फ ऑफ मेक्सिको व फ्लॉरिडाची सामुद्रधुनी) जातो. त्यावर तब्बल 42 पूल आहेत. त्यापैकी एका पुलाची लांबी 10 मैल आहे. रस्ता अत्यंत नयनरम्य आहे. की-वेस्ट ला जाताना लागणाऱ्या महत्वाची शहरे म्हणजे `की लार्गो,' `इस्लामरोडा,' `मॅरॅथॉन,' `बिग पाईन की अँड लोअर की,' `कोंच की,' `रेमंड की,' `समरलँड की' व नंतर येते ते की-वेस्ट. या शहरात हॉलिवुडमधील अनेक चित्रपटांचे छायाचित्रण झाले आहे. रस्त्याच्या आसपास मधुनमधून अनेक बेटे दिसतात. काही ठिकाणी एव्हरग्लेड्स प्रमाणे वेटलँड्स असल्याने त्यात प्राणीसृष्टीही आहे..की-वेस्टकडे जाताना रेल्वेचा पडका व अर्धवट बांधलेला पूल नजरेस येतो. की-वेस्ट ला जोडण्यासाठी तो बांधण्याचे काम चालू असताना आलेल्या समुद्री वादळांनी त्याची पूर्ण वाताहात केली. त्यामुळे ते काम मधेच सोडून देण्यात आले व रस्ता बांधण्यात आला. की-वेस्ट प्रसिद्ध आहे, ते जगप्रसिद्ध लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे व अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष हॅरी ट्रूमन यांच्या निवासस्थानामुळे..की-वेस्टच्या टोकावर टोपीसारख्या लाल पिपावरील त्रिकोणात `द कोन्च रिपब्लिक' असे नाव असून, त्याच्या मधोमध शंखाचे चित्र आहे. त्याखाली पुढील लिहिलेली माहिती आहे. ``90 माईल्स टू क्यूबा. सदर्नमोस्ट पॉइंट - काँन्टिनेन्टल यूएसए की-वेस्ट, फ्लॅरिडा, होम ऑफ द सनसेट.''. कुतुलह म्हणून `कोन्च रिपब्लिक'चा अर्थ पाहाता, कोंच रिपब्लिक (कोन्च गणराज्य) च्या निळ्या झेंड्यावर सूर्याचे चित् 