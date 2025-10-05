Church Of England: चर्च ऑफ इंग्लंडच्या सर्वोच्च धर्मगुरुपदावर महिलेची पहिल्यांदाच निवड

Blog | ब्लॉग

Female Archbishop: चर्च ऑफ इंग्लंडच्या ५०० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कँटरबरी आर्चबिशप म्हणून महिला नियुक्त झाली आहे. सारा मल्लली या ऐतिहासिक नेमणुकीद्वारे जगभरातील धार्मिक नेतृत्वात महिलांसाठी नवीन मार्ग मोकळा झाला आहे.
कल्पना करा धर्मपीठाच्या प्रमुख पदावर - पोप, शंकराचार्य, मौलवी, रब्बी, दलाई लामा किंवा इतर कुठलेही सर्वोच्च धर्माचार्य म्हणून महिलेची नेमणूक झाली आहे.मानवी संस्कृतीच्या इतिहासात काल शुक्रवारी ३ ऑकटोबर , २०२५ रोजी एक महत्त्वाची घटना घडली. या घटनेची किती वृत्तपत्रांनी नोंद घेतली आहे, किती लोकांपर्यंत या ऐतिहासिक, भवितव्याला एक वेगळी कलाटणी देणाऱ्या घटनेची माहिती पोहोचली आहे हे मला माहित नाही.

