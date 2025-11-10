निकोलस सार्कोझी आणि तुरूंग

21 ऑक्टोबर 2025 रोजी फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी (70) हे पॅरिसमधील आपल्या निवासस्थानाहून त्यांची जगप्रसिद्ध गीतकार, गायिका, बहुचर्चित मॉडेल कार्ला ब्रूनीसह हातात हात घालून निघाले, तेव्हा तेथील ला सांटे या कारागृहाचे दरवाजे त्यांच्या प्रतिक्षेत होते. आधुनिक फ्रान्सच्या इतिहासातील चक्क पाच वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा होणारे ते पहिले राष्ट्राध्यक्ष होत. 2007 ते 2012 या काळात ते फ्रान्सचे अध्यक्ष होते.कार्ला ब्रूनी ही त्यांची तिसरी पत्नी व ते राष्ट्राध्यक्ष असताना फ्रान्सची फर्स्ट लेडी. .फ्रान्समध्ये 2007 मध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुक प्रचारात त्यांनी निवडणूक आयोगाने कायद्याने नमूद केलेल्या निधीपेक्षा कितीतरी अधिक पैसा खर्च केला व तो त्यांना लीबियाकडून मिळाला, हा आरोप 25 सप्टेंबर रोजी सिद्ध होऊन न्यायालयाने या गुन्ह्यासाठी त्यांना शिक्षा सुनावली आहे.तथापि, 'विरोधकांचे षडयंत्र आहे,' असा दावा सार्कोझी यांनी केला असून, 'सॉलिटरी कन्फाईनमेंटच्या शिक्षेतून त्यांची लौकरच सुटका होईल,’ असे त्यांच्या वकीलांना वाटते. सार्कोझी यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली य़ा आधीही न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. परंतु त्यांना तुरूंगात न पाठविता केवळ विद्युत यंत्राने (इलेक्ट्रॉनिक मानिटर) त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यात येत होती..तुरूंगात जात असताना सार्कोझी यांनी केलेल्या वक्तव्यात म्हटले, ``आय विल कन्टन्यू टू फाईट अगेन्स्ट धिस ज्यूडिशियल स्कँडल. `ला फिगारो’ या वृत्तपत्राला तुरुंगात असताना काय करणार हे ही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ``अलेक्झांडर दुमास, (फ्रान्सचे कादंबरीकार व नाटककार), द कौन्ट ऑफ माँटे क्रिस्तो, (फ्रेन्च खलाशी ज्याची कोणतीही सुनावणी न होता त्याला मार्सेलीसच्या किनाऱ्यावरील एकाट किल्ल्यात कैद केले होते) व जीझस ख्राइस्ट (येशू) चे चरित्र अशी तीन पुस्तके मी लिहिणार आहे.’.तुरूंगात त्यांना एकांतवासात ठेवण्यात येणार असून, रोज काही वेळासाठी खोली बाहेर फिरण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. तथापि, त्यांच्या वकीलांनुसार सार्कोझी यांना फार काळ तुरुंगवासात राहावे लागणार नाही. त्यांची लौकरच सुटका होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.फ्रान्सच्या अध्यक्षपदी असताना सार्कोझी यांनी भारताला दोन वेळा भेटी दिल्या. जानेवारी 2008 मध्ये ते राजपथावर झालेल्या 59 व्या गणतंत्र दिवसाच्या संचलनास प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. 2010 मध्ये त्यांची भेट औपचारिक होती. त्यावेळी डॉ मनमोहन सिंह पंतप्रधान होते..त्यावेळचा एक प्रसंग. औपचारिक भेटीत दोन्ही देशाचे पंतप्रधान अथवा राष्ट्राध्यक्ष व भारताचे पंतप्रधान येथील हैद्रबाद हाऊसमध्ये निरनिराळ्या विषयांवर वाटाघाटी, समझोते झाल्यावर पत्रकार परिषदेला संबेधित करतात. त्या दिवशी सकाळी पत्रकार परिषद होणार म्हणून हैद्राबाद हाऊसच्या हिरवळीवर खास मंडप उभारला होता.मात्र पत्रकारात एकच चर्चा होती, की कार्ला ब्रूनी येणार की नाही. त्या जगातील `फॅशन दिवा’ तर होत्याच परंतु, त्यांची नग्न छायाचित्रे नुकतीच प्रसिद्ध झाली होती. तेव्हा उत्सुकता शिगेला लागली होती. त्यात भर म्हणजे, एका पाश्चात्य पत्रकाराने ही छायाचित्रे छापलेले एक नियतकालीक सोबत आणले होते व ते पाहाण्यासाठी अनेकांची झटापटही झाली. प्रत्यक्षात कार्ला ब्रूनी आल्याच नाही..त्यामुळे बऱ्याच जणांचा विरस झाला. त्याच दिवशी दुपारी सार्कोझी आणि ब्रूनी यांनी ताजमहाल ला भेट दिली व बंगलोरला भेट देऊऩ उभयता मायदेशी रवाना झाले. त्या दिवसात फ्रान्समध्ये सार्कोझी व ब्रूनी यांचे प्रेमप्रकरण गाजले होते.भारताबरोबर झालेल्या वाटाघाटीत फ्रान्स बरोबर संरक्षण, अणुउर्जा निर्मिती व संशोधन व अवकाश सरकार्य याविषयी करार झाले. महाराष्ट्रात जैतापूर येथे फ्रान्सच्या अरीवा कंपनीतर्फे अणुप्रकल्प उभारण्याच्या संदर्भात बोलणी झाली, तसेच मुंबईच्या भेटीत त्यांनी 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी झालेल्या हल्ल्यात ठार झालेल्यांना श्रद्धांजली वाहिली..सार्कोझी यांच्याबरोबर विवाह करण्यापूर्वी कार्ला ब्रूनी जगप्रसिद्ध झाल्या होत्या. भारताला भेट देण्यापूर्वी 2008 मध्ये त्या सार्कोझी यांच्याबरोबर विवाहबद्ध झाल्या. मूळच्या त्या इटालियन. ख्रिश्चन डिओर, जिव्हेन्ची, पाको राबेन, शॅनेल, जॉन गॅलियानो, सेन्ट लॉरेन्ट या प्रसिद्ध फॅशन कंपन्यांबरोबर त्यांनी काम केले, तसेच दीर्घ काळ त्या फ्रान्समधील फॅशन जगतात गाजल्या.मॉडेलिंग करीत असताना 11 एप्रिल 2008 रोजी काढलेले त्यांचे नग्न छायाचित्र लिलावात 91 हजार डॉलर्सला विकले गेले होते. त्यामुळेच सार्कोझी यांच्या भारत भेटीच्या वेळी त्या कुतुहलाचा विषय बनल्या. राष्ट्राध्यक्षपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर गेली 18 वर्षे त्यांचा विवाह टिकला, याचं कौतुक फ्रान्सला आहे..2024-25 मध्ये फ्रान्ससह ब्राझील व दक्षिण कोरिया, बांगला देश, नेपाळ, श्रीलंका आदी लोकशाही राष्ट्रातील अध्यक्ष वा पंतप्रधान यांच्यावर भ्रष्टाचार, लष्करी उठाव, निवडणुकातील गैरव्यवहार याबाबत आरोप झाले. त्यांना न्यायालयांनी कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे.ब्राझीलमध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष जैर बोलसेनारो यांना केंद्रीय पोलीस संघटनेने 19 मार्च 2024 रोजी कोविद-19 च्या काळात लसीच्या नोंदणीमध्ये केलेल्या गैरव्यवहाराबाबत जबाबदार धरले. नोव्हेंबर 24 मध्ये ते व त्यांच्या 36 सहकाऱ्यांवर लष्करी उठाव करण्याचा व लोकशाहीला धोका पोहोचविण्याचा औपचारिक आरोप करण्यात आला..त्यात आणखी भर पडली ती ब्राझीलचे विद्यमान अध्यक्ष लुला द सिल्वा यांच्या खुनाचा कट त्यांनी रचण्याची. त्याबाबत, बोलसेनारो व 80 अन्य अधिकाऱ्यांवर 19 मे 2025 रोजी तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी सुरू केली व 11 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेल्या निकालात बोलसेनारो यांना 27 वर्ष तीन महिन्याची तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली. सध्या निवासस्थानीच ते अटकेत (हाऊस एरेस्ट) आहेत.दक्षिण कोरियाचे माजी अध्यक्ष यून सुक येवोल यांनी देशावर एकाधिकारशाही लादण्याच्या प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी सत्तेचा गैरवापर केला. त्यामुळे तेथे त्यांच्याविरूद्ध तीव्र जनआंदोलन झाले. परिणामतः दक्षिण कोरियाच्या संसदेने त्यांच्याविरूद्ध महाभियोग चालविला..सत्तेवर असताना जानेवारी 2025 मध्ये अटक होणारे दक्षिण कोरियाचे ते पहिले अध्यक्ष होत. त्यांची चौकशी चालू असून, विद्रोहाच्या आरोपाखाली त्यांना जन्मठेप अथवा मृत्यूदंडाची शिक्षा होण्याची शक्यता वर्तविली जाते.बांग्लादेशमधील `इंटरनॅशनल क्राईम्स ट्रायब्युनल’ने भारतात आश्रय घेतलेल्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. श्रीलंकेत राजपक्षे कुटुंबियाची सत्ता इतिहासजमा झाली असून, नेपाळमधील जन आंदोलनात पदच्यूत झालेले माजी पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांनी `येनकेन प्रकारे नवे सरकार आपल्याला अटक करून तुरूंगात टाकणार,’ असे म्हटले आहे. एकंदरीत, जगातील लोकशाही राष्ट्रात जबरदस्त परिवर्तनाचे वारे वाहात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स 