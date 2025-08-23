Blog | ब्लॉग

Francisco Luis Gomes: भारताला स्वातंत्र्याची मागणी करणारे पहिलेच राष्ट्रवादी नेते गोव्यातील फ्रान्सिस्को लुईस गोम्स

Goa History: गोव्यातील पणजी येथील कंपाल गार्डनमध्ये उभा असलेला डॉ. फ्रान्सिस्को लुईस गोम्स यांचा पुतळा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील पहिल्या राष्ट्रवादी नेत्याची आठवण करून देतो. त्यांनी १८६१ मध्ये युरोपात भारतासाठी स्वातंत्र्याची पहिली मागणी केली.
Francisco Luis Gomes
कामिल पारखे
गोव्यात पणजीला तुम्ही गेला तर डोना पॉलच्या दिशेने जाणाऱ्या दयानंद बांदोडकर मार्गावर मांडवीच्या किनाऱ्यापाशी कंपाल गार्डनमध्ये एक पूर्णाकृती पुतळा दिसतो. पणजीत असे पुतळे फार कमी आहेत, पोर्तुगीज वसाहतीच्या खुणा असलेल्या बहुतेक जुन्या पुतळ्यांची गोवामुक्तीनंतर उचलबांगडी करुन त्यांची रवानगी वस्तूसंग्रहालयांत करण्यात आली आहे.

