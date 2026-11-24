कामिल पारखे महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश'कार डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांच्या पत्नीने `मीच हे सांगितले पाहिजे' अशा शिर्षकाचे एक पुस्तक लिहिले आहे. मुळच्या जर्मन ज्यू असलेल्या एडिथ विक्टोरिया कोहन (Edith Victoria Kohn) यांनी केतकरांशी अथर्ववेदानुसार व्रात्यस्तोम विधिव्रत लग्न केल्यानंतर हिंदू धर्म स्वीकारला. व्रात्यस्तोम विधिव्रत लग्न हे एक वेगळेच प्रकरण आहे, ते विषयांतर येथे मी टाळतो. तर या धर्मांतरानंतर एडिथ कोहन या शीलवती केतकर बनल्या.त्या काळात महाराष्ट्रातल्या काही लोकांनी युरोपात शिक्षणासाठी गेल्यानंतर परदेशी महिलांशी लग्ने केली होती. उदाहरणार्थ, सकाळ दैनिकाचे संस्थापक- संपादक नारायण भिकाजी तथा नानासाहेब परुळेकर. विवाहानंतर त्यांच्या फ्रेंच पत्नीने शांताबाई हे नाव घेतले. या दाम्पत्याच्या कन्या म्हणजे लिलाताई परुळेकर. केसरीचे संपादक आणि लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचे नातू ग. वि. केतकर यांनीही परदेशी महिलेशी विवाह केला होता. त्यामुळे त्यांना केसरीचे संपादकपद सोडावे लागले होते. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.महाराष्ट्रीय महिलेने परदेशी तरुणाशी लग्न केल्याचे एक उदाहरण म्हणजे रँग्लर रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे यांची मुलगी शकुंतला परांजपे. युरोपात शिक्षणासाठी असताना त्यांनी एका रशियन व्यक्तीशी विवाह केला होता. या जोडप्याचे कन्यारत्न म्हणजे विविध क्षेत्रांतील एक प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व असलेल्या सई परांजपे.तर `ज्ञानकोश'कार डॉ. केतकरांचे निधन झाल्यानंतर तब्बल ३२ वर्षानंतर अत्यंत उद्वेगाने शीलवती केतकर यांनी `Look Back With Me: Memories of Dr. Shridhar Vyankatesh Ketkar' हे पुस्तक लिहिले. रा. य. ओलतीकर यांनी पुस्तकाचा मराठी अनुवाद केला आहे. डॉ. केतकरांच्या पश्चात्य शीलवती केतकर आणि त्यांच्या मुलीने केतकरांच्या ज्ञानकोशाचे अनेक खंड दारोदारी वाहून ते विकण्याचे कसे प्रयत्न केले हे दुर्गा भागवत यांनी या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत लिहिले आहे. फार थोड्या लोकांनी शीलवती केतकरांचे हे पुस्तक वाचले असेल.मीसुद्धा वाचले नसते. मात्र नव्वदच्या दशकात `महाराष्ट्र चरित्रकोश इ.सन १८०० ते इ स २०००' या महत्त्वाकांक्षी चरित्रकोशाचे काम मी हाती घेतले होते. त्या काळात इंटरनेटचे मायाजाल नव्हते आणि एकदोन परिच्छेदाची एकेक नोंद लिहिण्यासाठीसुद्धा संपूर्ण चरित्र किंवा आत्मचरित्र नजरेखालून घालावे लागायचे..त्यामुळे शीलवती केतकरांचे हे पुस्तक `स्नेहसदन' संस्थेच्या वाचनालयात मी वाचले होते. डॉ. केतकरांबद्दल खूप विपर्यस्त आणि अन्यायकारक लिहिले गेले आहे, त्यामुळे याबाबत वस्तुस्थिती मांडायलाच हवी आणि ते मीच करु शकते अशी शीलवती केतकरांची भूमिका होती. त्याच आशयाचे शिर्षक मराठी पुस्तकाला देण्यात आले.मागील आठवड्यात लॅपटॉपवर काम करत असताना अचानक मोबाईलकडे सहज नजर गेली आणि सोनिया गांधी यांच्या आठवणींच्या पुस्तकाच्या दिल्लीतल्या प्रकाशनाच्या लाईव्ह कार्यक्रमाकडे मी खेचलो गेलो अन चाळीसेक मिनिटांचा तो कार्यक्रम मी थक्क होऊन पाहिला. राजकीय नेत्यांच्या प्रगट मुलाखती आजकाल दुर्लभ लाभ झाला आहे,इंदिरा गांधी केंद्रात सत्तेवर आल्या त्या एक गुंगी गुडिया म्हणूनच. एक राजकीय बातमीदार म्हणून सोनिया गांधी यांचा राजकीय प्रवास मी जवळून पाहिला आहे. सुरुवातीला लोकसभेत हातात कागद घेऊन प्रत्येक वाक्य नव्हे तर शब्द पाहून हिंदीत भाषण करणाऱ्या सोनिया गांधी ते २००४ साली आपल्या पक्षाला देशात सत्तेवर आणणाऱ्या, दुसऱ्या वेळेस त्याहून अधिक जागा मिळवून सत्ता राखणाऱ्या सोनिया गांधी. भारताचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान कोण असणार याचा निर्णय एकदा नव्हे दोनदा सोनिया गांधी यांनी घेतला. प्रजासत्ताक भारताच्या इतिहासात असे महत्त्वाचे स्थान पहिल्यांदा त्यांना मिळाले..अशाप्रकारे राज्यपातळीवर मर्यादित स्वरूपात का होईना पण महत्वाची भूमिका शिवसेना नेते बाळासाहेब ठाकरे यांनी पार पाडली होती. बाळासाहेब ठाकरे यांनी आधी मनोहर जोशी आणि नंतर नारायण राणे यांची महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी नेमणूक केली होती. घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र, तसेच Power without accountability असे याचे वर्णन त्यावेळी करण्यात आले होते.सन २०१४ नंतर त्यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाची पडझड सुरु झाली आणि अखेरीस जनाधाराच्या अभावी सोनिया यांना राज्यसभेवर निवडून येण्याची पाळी आली. सोनिया यांची ती मुलाखत ऐकून मला लगेचच शीलवती केतकरांच्या या पुस्तकाची आठवण झाली. शीलवती केतकारांप्रमाणेच `मीच हे सांगितले पाहिजे' अशी भूमिका घेऊन आपण हे पुस्तक लिहिले याचे कारण मला माझी बाजू मांडायची, स्पष्ट करायची होती असे सोनिया यांनी मुलाखतीच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट केले.शीलवती केतकर आणि सोनिया गांधी यांचे काही बाबतीत साम्य आहे. दोघींनी आपला देश सोडून भारतात येऊन भारतीय व्यक्तीशी प्रेमविवाह केला. ``मला माझी बाजू मांडायलाच हवी'' अशा भुमिकेतून दोघींनीही स्वतःविषयी आणि आपल्या पतींविषयी लिहिले आहे..सोनिया गांधी आणि त्यांचा मुलगा राहुल हे दोघेही अगदी स्पष्टवक्तेपणाने यावेळी बोलले. या स्पष्टवक्तेपणाचे पडसाद आजही ऐकायला येतायेत. तो बहुचर्चित कार्यक्रम अनेकांनी पाहिला आणि तो पाहून काहींना सांस्कृतिक धक्काच बसला. आपल्या `भारत यात्रा' आणि `छात्रोकी कि गुंज' या आणि इतर कार्यक्रमांत परस्परद्वेष पसरण्याऐवजी `मोहब्बत कि दुकान' चालवण्याचे आवाहन राहुल गांधी यांनी केले आहे. तोच धागा पुढे धरुन राहुल यांनी आपल्या भाषणात आपल्या आईवडलांच्या प्रेमाच्या, रोमँटिक गाढ नात्याविषयी काही खूप वैयक्तिक बाबी सार्वजनिक ठिकाणी खुल्या केल्या. ते भाषण ऐकून राहुल गांधी यांनी सेल्फ गोल केला आहे असे काहींना वाटले. मात्र त्यांचा हा हर्षोन्माद फार थोडा काळ टिकला.आठ दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर सोनिया गांधी यांचे ` Belonging: A journey of love' हे पुस्तक माझ्या हाती पडले आहे. शिर्षकातच `लव्ह' हा स्फोटक शब्द असल्याने स्फोटक प्रतिसाद दिसतोय.आत्मचरित्रे, चरित्रे किंवा आत्मपर लिखाण मला अगदी लहानपणापासून आवडत आले आहे. 'कऱ्हेचे पाणी' हे आचार्य प्र. के.अत्रे यांचे खंडात्मक आत्मचरित्र हे शाळकरी जीवनात वाचलेले पहिले आत्मचरित्र. अरुंधती रॉय यांचे `मदर मेरी कम्स टू मी' हे अगदी अलीकडे वाचलेले आणखी एक आत्मपर लिखाण..नेहरु-गांधी कुटुंबातील थोरली सून असलेल्या सोनिया गांधी यांचे नाव खूप उशिरा चर्चेला आले. संजय गांधी यांच्या अपघाती निधनानंतर काही काळ पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याबरोबर मुलगा फिरोझ वरुणसह मनेका गांधी राहत होत्या. त्यावेळी मनेका गांधी हे नाव नियतकालिकांत विविध कारणांनी झळकू लागले. निमित्त होते सासू-सुनांच्या कुरबुरी आणि भांडणे . शेवटी मनेका आपल्या सासूंपासून वायली झाल्या. सासू-सुनाच्या या भांडणात संपादक-पत्रकार खुशवंत सिंग आणि एम जे अकबर यांनी मनेका यांची साथ आणि पाठराखण केली.सोनिया गांधी हे नाव तेव्हा कुणाच्या खिजगणतीतही नसायचे. पत्रकारितेच्या प्रशिक्षणासाठी मी रशियात आणि बल्गेरियात असताना सोनिया हे नाव सर्वप्रथम ऐकले. पूर्व युरोपात सोनिया, तानिया, श्वेतलाना अशी मुलींची सर्रास नावे असायची. सोनिया या पूर्व युरोपमधील इटली या राष्ट्रातील. इटलीकर विशेषतः रोमकर यांचे भारतीयांशी काही बाबतीत खूप साम्य आहे याचा अनुभव मला नंतरच्या माझ्या इटलीच्या भेटीदरम्यान आला. इटलीकर आणि भारतीयांच्या वेळेचे भान न राखण्याबाबतच्या सवयीच्या साम्याबाबत सोनिया गांधी यांनी आपल्या पुस्तक प्रकाशनादरम्यान गंमतीने उल्लेख केला.सोनिया गांधी हे नाव राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतरच.चर्चेत आले आणि नंतर गेली साडेतीन दशके आतापर्यंत प्रकाशझोतात राहिले आहे. भाजप २०१४ला केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून कॉग्रेस पक्षाने देशपातळीवर एकदाही उत्साहाचे, आनंदाचे वातावरण अनुभवले नाही. असे दुर्मिळ, अगदी निखळ आनंदी वातावरण काँग्रेस पक्षाने सोनिया यांच्या पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमाच्या वेळी अनुभवले..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.काँग्रेस पक्षाचे आणि सहयोगी पक्षांचे मुख्यमंत्री यावेळी जातीने हजर होते, काँग्रेस पक्षापासून दुरावलेले पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री अमरींदर सिंगसुद्धा येथे होते. या आनंदाच्या महोत्सवाचे कारण होते सोनियांच्या पुस्तकाला लाभलेला अनपेक्षित प्रचंड, रेकॉर्डब्रेक प्रतिसाद. हजाराहून अधिक रुपयांच्या किंमतीचे आणि सव्वापाचशे पानांचे हे जाडजूड हार्डबाऊंड पुस्तक विकत घेण्यास, पुस्तकासाठी ऑनलाईन मागणी नोंदण्यासाठी अनेक लोक उत्सुक आहेत. कॉग्रेस गोटात आनंदाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. ऐंशीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या आणि कॅन्सरशी चार वेळा सामना केलेल्या सोनिया गांधींच्या चेहेऱ्यावर या समारंभात कृतार्थ भाव दिसून आले. खऱ्या अर्थाने हा अजि सोनियाचा दिनु होता.गेली अनेक वर्षे सोनिया आणि त्यांचे पुत्र राहुल गांधी यांची अनेक नकारात्मक विशेषणांनी टिंगल आणि संभावना करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सोनियांच्या आत्मचरित्राला असा विक्रमी आणि सकारात्मक प्रतिसाद मिळणे हे देशातील वातावरण बदलत आहे असे दाखवत आहे. हे पुस्तक मिळाल्यानंतर आतुरतेने वरचे प्लास्टिक आवरण फाडले आणि सर्वात पहिल्यांदा आतील बहुचर्चित फोटो बघून घेतले. नंतर हा फोटोसेशन झाला. आता यापुढे पुस्तकाचे वाचन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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