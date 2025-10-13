भारत अफगाणिस्तान आणि तालिबान

अलीकडे लिहिलेल्या एका ब्लॉग मध्ये मी ``शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’’ हे अयतिहासिक समीकरण असल्याचे मी म्हटले होते. एकेकाळी जगाचा व भारताचा शत्रू असलेला तालिबान आता पाकिस्तानचा शत्रू झाल्याने आपला मित्र होऊ पाहात आहे. भारताची फाळणी झाल्यापासून पाकिस्तान आपला कायमचा शत्रू बनला आहे. सध्या पाकिस्तान व तालिबान यांच्या अफगाणिस्तान सीमेवर जोरदार चकमकी सुरू आहेत, त्या ही अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारताच्या दौऱ्यावर असताना. या चकमकीत तालिबानने पाकिस्तानच्या काही चौक्या ताब्यात घेतल्या व 54 पाकिस्तानी सैनिकांना ठार केले. याचे युद्धात रूपांतर होईल काय व तसे झाल्यास सौदी अरेबिया पाकिस्तानच्या मदतीला येणार काय, या प्रश्नांची उत्तरे आगामी काळात मिळतील. .तालिबानविरूद्ध अमेरिकेचे युद्ध तब्बल 20 वर्षे चालूनही अखेर अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून माघार घ्यावी लागली. 15 ऑगस्ट 2021 रोजी तालिबानने काबूल काबीज करीत स्वतःचे सरकार स्थापन केले. तेव्हापासून परराष्ट्र पातळीवर भारत व अफगाणिस्तान यांचे संबंध गोगल गायीच्या गतीने सुधारत होते. भारताने तालिबानच्या सरकारला अद्याप मान्यता दिलेली नाही. असे असूनही मुत्ताकी यांच्या भेटीला भारताने दाखविलेली अनुकूलता बरेच काही सांगून जाते.माजी राष्ट्रपती हमीद करझाई (2002 ते 2014) व अश्रफ घनी युसूफझाय (2014 ते 2021) यांच्या 19 दर्षांच्या कारकीर्दीत दुतर्फा संबंध अतिशय सौहार्दपूर्ण होते. त्या काळात तालिबान व पाकिस्तानप्रणित दहशतवादी हातात हात घालून भारतीय दूतावास व कौन्सुलेट्सवर बाँब व आत्मघातकी ह्ल्ले करीत होते. ``दहशतवादाशी कोणताही समझोता होणार नाही,’’ अशी भूमिका सातत्याने भारत घेत होता. यात तालिबानचा समावेश होत होता. एकीकडे भारताने अफगाणिस्तानच्या पुन्रनिर्माण कार्यात साह्य देणे चालविले होते. त्याच काळात तेथील उर्जा, महामार्ग व संसदभवन बांधण्याचे काम भारताने केले, तर दुसरीकडे तालिबान एकामागून एक प्रांत काबीज करीत होता. बामियानमधील जगप्रसिद्ध बुद्धमूर्तीवर तोफेचे गोळे डागून त्या तालिबानने नष्ट केल्या. त्यानंतर त्यांचा जीर्णोद्धार भारतीय पुरातत्वखात्याच्या तज्ञांनी केला. ते ही तालिबानला रूचले नाही. तथापि, गेल्या चार वर्षात सत्तेवर आल्यापासून व जगात एकाकी पडल्यापासून तालिबानला परराष्ट्र धोरणात नमते घ्यावे लागत आहे. त्चाचाच परिणाम, मुत्ताकी यांची दिल्ली भेट होय..अफगाणिस्तानच्या विकासासाठी मुत्ताकी पुन्हा भारताकडे वळले आहेत. त्यांच्याबरोबर शिष्टमंडळ स्तरावर शुक्रवारी (10 ऑक्टोबर 2025) झालेल्या भेटीत परराष्ट्र मंत्री डॉ एस.जयशंकर यांनी काबूलमधील भारताच्या (जून 2022 मध्ये स्थापन केलेल्या) तांत्रिक मिशनला दूतावासाचा दर्जा देण्याची घोषण केली. तथापि, या दूतावासाचा प्रमुख काही काळ शार्ज द अफेअर्स असेल..दुसरीकडे, ``अफगाणिस्ताच्या भूमीवरून भारताविरूद्ध दहशतवादी कारवाया होणार नाहीत,’’ अशी ग्वाही मुत्ताकी यांनी दिली. येत्या वर्षात दोन्ही देश एकमेकांच्या देशात राजदूतांच्या नेमणुका करतील. त्यानंतर संबधांचा स्तर उंचवेल. या पूर्वी अफगाणिस्तानचे राजदूत म्हणून भारतात नेमलेल्या अलीकडील पाच राजदूतात डॉ सईद मखदूम राहीन, अब्दुल रहमान पझवाक, मसूद खलीली, अब्दुल झाहीर व शायदा महंमद अब्दाली यांचा समावेश होतो. त्यापैकी राजदूत राहीन हे काहीसे भित्रे व आपण काही बोलल्यास ``पाकिस्तान त्याचे काय अर्थ लावील’’ अशा चिंतेने ग्रासलेले असायचे. पझवाक व झाहीर या दोघांची कारकीर्द जेमतेम होती. तथापि, खलीली व अब्दाली हे मुरलेले मुत्सद्दी होते. ते अफगाणिस्तानातील भारतीय दूतावास व अऩ्यत्र होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांना जाहीरपणे पाकिस्तानला जबाबदार धरीत होते. या दोघांची कारकीर्द गाजली. खलीली हे ``लायन ऑफ पंजशीर’’ व नॉर्दर्न अलायन्सचे प्रमुख कमांडर अहमदशाह मसूद यांचे सहकारी होते. तर अब्दाली यांनी राजदूतपदाची जबाबदारी संभाळण्यापूर्वी अध्यक्ष करझाई यांच्या सरकारमध्ये उप सुरक्षा सल्लागार या पदावर काम केले होते. त्यामुळे ते अधिकारवाणीने बोलत. मुत्ताकी कुणाला भारतात राजदूत म्हणून पाठविणार, याबाबत परराष्ट्रीय वर्तुळात बरेच कुतुहल आहे. कारण, तेथील विद्यमान सरकारमध्ये अमेरिकेविरूद्ध लढणारे सशस्त्र मुजाहिदीन हेच मंत्रीपदी आहेत. राजदूत म्हणून शिष्टाचाराचे (डिप्लोमसी) औपचारिक शिक्षण वा प्रशिक्षण झालेले तज्ञ नाहीत. म्हणूनच, दिल्लीतील राजदूताची नेमणूक राजकीय स्वरूपाची असेल, असे मानले जाते. .मुत्ताकी यांच्या दौऱ्यामागे अफगणिस्तानचे सर्वेसर्वा नेते हैबतुल्ला आखुंडझादा हे असून, ते काबूल नव्हे तर कंदाहारमधून सरकार चालवितात. अध्यक्ष अश्रफ घनी यांच्या काळात काबूलमधील दूतावासाव्यतिरिक्त हेरत, कंदाहार, जलालाबाद व मझार ए शरीफ येथे भारताचे चार कौन्सुलेट्स होते. पाकिस्तानला भारतीय कौन्सुलेट्सचा विस्तार मान्य नव्हता. तथापि, करझाई व घनी यांनी पाकिस्तानला दाद दिली नाही. भारताने अफगाणिस्तानला मानवीय मदत, असंख्य अफगाणी विद्यार्थ्यांना भारतीय शिक्षण संस्थातून शिष्यवृत्ती व प्रवेश देणे चालू ठेवले होते. तथापि, तालिबान सत्तेवर येताच गृहमंत्री अमित शहा यांनी अफगाण्यांना दिलेले सर्व व्हिसा रद्द केले. त्यामागे तालिबानी दहशतवादी भारतात घुसखोरी करू नये, हा हेतू होता. ओल्याबरोबर सुकेही जळते, या प्रमाणे भारतावर प्रेम करणाऱ्या व शिक्षणासाठी भारतावर अवलंबून असलेल्या अफगाणींनाही त्याची झळ पोहोचली. त्यावेळी भारत सरकारवर टीकाही झाली. येत्या काही महिन्यात व्हिसा न देण्याच्या भारतीय धोरणात बदल अथवा सुधारणा होणार काय, हे पाहावे लागेल..भारताने तालिबानला मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे, मुत्ताकी यांच्या भेटीदरम्यान झालेल्या वाटाघाटीत दोन्ही देशांचे (तिरंगा व इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगाणिस्तानचा ध्वज) राष्ट्रध्वज नेत्यांपुढे ठेवण्यात आलेले नव्हते. मुत्ताकी यांना हिंदी चांगले येते. त्यामुऴे ते मधुनमधून हिंदीतही बोलत होते. तालिबान सरकारला अद्याप फक्त रशियाने मान्यता दिली आहे. अन्य देश सर्वसाधारण संबंध राखून आहेत.मुत्ताकी यांच्या भेटी दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काबूलपासून 60 कि.मी अंतरावर असलेला बगराम हवाई तळ पुन्हा अमेरिकेला हवा असल्याचा धमकी वजा इशारा दिला. त्यावर ``अमेरिकेला एक इंच देखील जमीन मिळणार नाही,’’ असे मुत्ताकी यांनी स्पष्ट केले. भारताने याबाबत अफगाणिस्तानला पाठिंबा दिला असून त्याव्यतिरिक्त रशिया, चीन, पाकिस्तान, इराण, कझाख्स्तान, किरगिजिस्तान, उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान यांनीही अफगाणिस्तानला पाठिंबा दिला आहे व बगराम तळावरील अमेरिकेच्या संभाव्य ताब्याला जाहीर विरोध दर्शविला आहे. ट्रम्प आता कोणती भूमिका घेतील, याकडे अनेक राष्ट्रांचे लक्ष लागले आहे..भेटीदरम्यान, अफगाण दूतावासातील मुत्ताकी यांच्या पहिल्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना प्रवेशबंदी केल्यामुळे प्रचंड वादळ उठले, तेव्हा कच खात भारत सरकारने घेतलेली ``नरो वा कुंजरोवा’’ ही भूमिका निव्वळ बोटचेपेपणा होता. रविवारी मात्र ती चूक सुधारून मुत्ताकी यांनी सर्व महिला पत्रकारांना प्रवेश दिला. त्यामुळे तापलेले वातावरण निवळले. पण, त्यामुळे एक प्रश्न निर्माण झाला तो अफगाणिस्तानातील महिला अधिकाराचा व त्यांच्या स्वातंत्र्याचा. गेले चार वर्ष नखशिखांत बुरख्यात वावरणाऱ्या व शिक्षण व सामाजिक क्षेत्रातील वावरावर बंदी असलेल्या महिलांना परस्पर संबंध सुधारताना भारत वाऱ्यावर सोडून देणार काय की अस्तेअस्ते त्यांच्यावरील बंधने शिथिल व्हावी, यासाठी प्रयत्न करणार? सौदी अरेबियाचे राजे महंमद बिन सलमान यांनीही महिलांवर असलेले अऩेक कट्टर निर्बंध रद्द केले आहेत, हे पाहता, तालिबानला जागतिक मान्यता हवी असेल, तर महिलांना बंधनांतून मुक्त करावे लागेल व भारताला त्याचा पाठपुरावा करावा लागेल. मधल्या काळात भारताततर्फे सुरू असलेले, परंतु अस्थिरतेमुळे ठप्प झालेले प्रकल्प पुन्हा हाती घेतले जातील, असे आश्वासन जयशंकर यांनी मुत्ताकी यांना दिले.अफगाणिस्तान व पाकिस्तान यांच्यात चीन, रशिया, इऱाण, अमेरिका, सौदी अरेबिया या राष्ट्रांचे हितसंबंध गुंतले आहेत, याची जाणीव भारताला ठेवावी लागेल व येत्या काळात राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने सावध परंतु ठाम पावले टाकावी लागतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं 