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मानवाधिकार की राजकारण? गाझा संघर्ष, UN आणि भारताची कूटनीतिक कसोटी

Israel Gaza War News: गाझा युद्ध, UN अहवाल आणि भारताची भूमिका दिसून आली आहे. या संघर्षातून कोणता धडा घ्यायला हवा? इस्रायल-गाझा संघर्षात UN ची भूमिका किती निष्पक्ष?
Israel Gaza War

Israel Gaza War

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अलीकडील दोन घडामोडी दाखवतात की महासत्ता आणि बहुपक्षीय संस्था पश्चिम आशियातील एखाद्या संघर्षाचे भवितव्य ठरवण्यासाठी किती सहज एकत्र येतात. लेक ल्यूसर्न येथे, अमेरिका आणि इराणने लेबनॉनमधील युद्ध संपवण्यासाठी एक रोडमॅप मान्य केला. इस्रायल व हिज्बुल्लाह यांच्यातील लढाई नियंत्रित करण्यासाठी एक यंत्रणा उभारली, तर इस्रायलला मात्र या चर्चेत कोणतेही स्थान दिले गेले नाही. जिनिव्हा येथे, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) मानवाधिकार परिषदेला एक अहवाल मिळाला, ज्यात गाझामधील मुलांबाबत इस्रायलच्या वर्तनासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांचा आरोप करण्यात आला आहे.

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Israel Gaza Conflict