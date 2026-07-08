मानवाधिकार की राजकारण? गाझा संघर्ष, UN आणि भारताची कूटनीतिक कसोटी

अलीकडील दोन घडामोडी दाखवतात की महासत्ता आणि बहुपक्षीय संस्था पश्चिम आशियातील एखाद्या संघर्षाचे भवितव्य ठरवण्यासाठी किती सहज एकत्र येतात. लेक ल्यूसर्न येथे, अमेरिका आणि इराणने लेबनॉनमधील युद्ध संपवण्यासाठी एक रोडमॅप मान्य केला. इस्रायल व हिज्बुल्लाह यांच्यातील लढाई नियंत्रित करण्यासाठी एक यंत्रणा उभारली, तर इस्रायलला मात्र या चर्चेत कोणतेही स्थान दिले गेले नाही. जिनिव्हा येथे, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) मानवाधिकार परिषदेला एक अहवाल मिळाला, ज्यात गाझामधील मुलांबाबत इस्रायलच्या वर्तनासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांचा आरोप करण्यात आला आहे. .भारताचा यापैकी कोणत्याही युद्धक्षेत्रात कोणताही थेट संबंध नाही, तरीही हा दुसरा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला गेला, हे पाहण्याचे पुरेसे कारण भारताकडे आहे. एखाद्या मुलाचा मृत्यू हे एखाद्या समाजाला सहन करावे लागणारे सर्वात मोठे दुःख असते, आणि ते दुःख त्या मुलाच्या राष्ट्रीयत्वानुसार कमी-अधिक होत नाही. गाझामध्ये मारले गेलेले मूल म्हणजे एका अशा जगाचा अंत आहे ज्याची भरपाई होऊ शकत नाही; तेल अवीवमध्ये किंवा काश्मीर खोऱ्यातील एखाद्या रस्त्यावर मारले गेलेले मूलही तसेच आहे. .मूल कसे मरण पावले आणि कोणाच्या हातून मरण पावले, हे विचारणे हीच ती गांभीर्यता आहे जी कदाचित पुढच्या मुलाचे रक्षण करू शकेल. भारतानेही आणखी एका नैतिक प्रश्नावर विचार करायला हवा. 7 ऑक्टोबरचा नरसंहार, ज्यात इस्रायली नागरिक, मुलांसह, मारले गेले, अपहरण करण्यात आले आणि अमानुष वर्तनाचे बळी ठरले, हीच या युद्धाची सुरुवात होती. तरीही ज्या अनेक आवाजांनी आता इस्रायलच्या वर्तनाबद्दल इतक्या ठामपणे बोलणे सुरू केले आहे, त्यांनी त्या घटनांच्या वेळी फारसे किंवा काहीच बोलले नव्हते. नैतिक चिंता निवडक असू शकत नाही. .America-Iran War: अमेरिका-इराणचा करार का मोडला? युद्ध पुन्हा पेटणार का? इराणच्या 'एवढ्या' ठिकाणांवर हल्ले.एखादा निकष जो नागरिकांच्या दुःखाचा निषेध फक्त तेव्हाच करतो जेव्हा एक बाजू प्रत्युत्तर देते, पण ज्या हिंसाचाराने संघर्षाला जन्म दिला त्याबाबत मात्र गप्प राहतो, तो स्वतःच्याच विश्वासार्हतेला कमकुवत करतो. कोणी इस्रायलच्या कृतींवर टीका करू शकतो आणि तरीही हे मान्य करू शकतो की या युद्धाचे कोणतेही गंभीर नैतिक मूल्यमापन 7 ऑक्टोबरपासूनच सुरू व्हायला हवे. तो प्रारंभबिंदू वगळणे म्हणजे निष्पक्षता नव्हे; ती अपूर्णता आहे. 2018 मध्ये आणि पुन्हा 2019 मध्ये, यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयाने जम्मू-काश्मीरवर अहवाल प्रसिद्ध केले, जे नवी दिल्लीने भ्रामक, पक्षपाती आणि प्रेरित ठरवून फेटाळले. आक्षेप कधीच असा नव्हता की काश्मिरींचे दुःख खोटे आहे; कोणताही प्रामाणिक भारतीय असे म्हणणार नाही. .आक्षेप यूएन प्रणालीवर होता. एका यूएन कार्यालयाने असत्यापित आकडेवारी गोळा केली, संशयास्पद साक्षींवर विश्वास ठेवला, सीमापार दहशतवादाचा प्रदीर्घ इतिहास दुर्लक्षित केला, आणि ज्या ठिकाणी त्याला काहीही अधिकार नव्हता तिथे आत्मविश्वासाने भरलेला निर्णय जाहीर केला. दिल्लीतील प्रत्येक रंगाच्या सरकारांनी तेव्हापासून हीच भूमिका कायम ठेवली आहे. याच दृष्टिकोनातून गाझा अहवाल वाचला जायला हवा. हा आयोग यूएन प्रणालीतील एकमेव स्थायी संस्था आहे जी कायमस्वरूपी एकाच देशावर केंद्रित आहे, आणि जो त्या ठरावाद्वारे स्थापन झाला ज्याला परिषदेतील निम्म्या सदस्यांनी पाठिंबा देण्यास नकार दिला होता. .हा आयोग आपले निष्कर्ष अशा साक्षींवर आधारित करतो जे तो स्वतंत्रपणे पडताळू शकत नाही, आणि काही ठिकाणी स्वतःच्याच आधीच्या अहवालांवर; तो बॅलिस्टिक्स आणि लष्करी कारवायांबाबत असे निर्णय देतो ज्यासाठी त्याच्याकडे कोणतीही स्पष्ट तज्ज्ञता नाही, आणि नंतर त्यांना कायदेशीर निष्कर्षांचे स्वरूप देतो, जरी हा आयोग न्यायालय नाही आणि कोणालाही दोषी ठरवू शकत नाही. या आयोगाने आरोपी राष्ट्राला तीन वर्षांच्या युद्धाचा समावेश असलेल्या शंभर पानी दस्तऐवजाला उत्तर देण्यासाठी फक्त दहा दिवस दिले. .यातील काहीही इस्रायलच्या कोणत्याही एका घटनेबद्दलच्या भूमिकेची पुष्टी करत नाही. पण अहवालातील मुख्य दावे नेमके असेच आहेत जे एखाद्या निष्पक्ष प्रक्रियेने विवादास्पद मानले असते, निश्चित नव्हे. बरेच काही वादग्रस्त पायावर उभे आहे. आयोगाच्या स्वतःच्या अहवालांमध्ये मुले आणि लढवय्ये यांच्या प्रमाणात सातत्य राहिलेले नाही. शाळा आणि रुग्णालयांबाबतचा त्याचा दृष्टिकोन एका दस्तऐवजीकरण झालेल्या नमुन्याकडे दुर्लक्ष करतो. सशस्त्र गटांचे नागरी ठिकाणांमधून काम करणे.जो हेच ठरवतो की एखादा हल्ला गुन्हा होता की युद्धातील एक शोकांतिका: एका बालवाडीतून जप्त करण्यात आलेली शस्त्रे, एका तान्ह्या बाळाच्या पाळण्याखाली सापडलेला बोगद्याचा प्रवेशमार्ग, अल-ताबाईन येथील एक हल्ला जो अहवालात नोंदवला जातो पण ती इमारत लढवय्यांचा अड्डा बनली होती हे नमूद न करता. .US Iran Tension: पाकिस्तानची मध्यस्थी निष्फळ ठरली! इराणसोबतचा करार संपुष्टात; डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा, तणाव वाढणार.अल-अहली रुग्णालय स्फोटाचे वर्णन, जे काही तासांतच इस्रायलवर टाकले गेले होते, नंतर अमेरिकी, ब्रिटिश आणि कॅनडाच्या मूल्यांकनांनी खोडून काढले, ज्यांनी चुकीच्या दिशेने गेलेल्या पॅलेस्टिनी रॉकेटकडे निर्देश केला. उपासमारीबाबत, अहवाल त्या दहा लाखांहून अधिक मुलांकडे दुर्लक्ष करतो ज्यांना WHO च्या समन्वयाने पोलिओची लस देण्यात आली, तसेच सशस्त्र गटांकडून मानवतावादी मदतीच्या स्वतःच्या गैरवापराकडेही. यापैकी कशावरही निर्णय न देता ही अडचण स्पष्ट दिसते: प्रत्येक निर्णय त्याच दिशेने जातो, आरोपीच्या विरोधात, आणि ज्या न्यायाधिकरणाची प्रत्येक शंका एकाच दिशेने सुटते, ते पुरावे तोलत नाही. ते आधीच घेऊन आलेल्या निर्णयाला केवळ पुष्टी देत आहे. .आणखी एक फरक आहे जो लोकशाहीच्या बाबतीत महत्त्वाचा ठरायला हवा. लोकशाही स्वतःच्या सुधारणेची साधने बाळगते: सरकारविरुद्ध निकाल देणारी न्यायालये, एक स्वतंत्र प्रसारमाध्यमे, आणि सरकार हटवू शकणारे मतदार. इस्रायल, त्याच्या वर्तनाबाबत काहीही निष्कर्ष काढला तरी, ही यंत्रणा बाळगतो; त्याच्याविरुद्ध उभी असलेली सशस्त्र चळवळ मात्र आपल्या लोकांना यापैकी काहीही देत नाही. स्पष्टवादीपणाची मागणी हीच आहे की आपण हा निर्णय देणाऱ्या व्यासपीठाकडेही लक्ष द्यावे. यूएनच्या मानवाधिकार यंत्रणेचा एक प्रदीर्घ आणि विसंगत इतिहास आहे, ज्यात तिने आपल्या परिषदांमध्ये गंभीर गुन्हेगारांना स्थान दिले..एका लोकशाहीवर सातत्याने लक्ष केंद्रित केले, तर उघडपणे दडपशाही करणाऱ्या राष्ट्रांकडे फारसे लक्ष दिले नाही. अशा संस्थेने एखाद्या सार्वभौम राष्ट्रावर अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकार कमावलेला नाही, आणि हे तत्त्व कठड्यात कोणते राष्ट्र उभे आहे यावर बदलत नाही. बाहेरून लादलेली जबाबदारी, अशा पुराव्यांवर आधारित जी तपासण्याची संधी त्या राष्ट्राला कधीच दिली गेली नाही, ती कायद्याच्या राज्याची केवळ नक्कल करते. हाच तो नमुना आहे जो भारताने ओळखायला हवा, कारण हा एकेकाळी भारताविरुद्धही वापरला गेला होता. एक स्थायी संस्था, जबाबदारीपासून सुरक्षित, एका एकट्या सार्वभौम राष्ट्राची निवड करते, असा एक अहवाल तयार करते जो त्या राष्ट्राला तपासू देत नाही, आणि एका राजकीय मोहिमेला कायद्याच्या भाषेत आणि त्याच्या सर्वात गंभीर आरोपांमध्ये रूपांतरित करते. साधन आहे मानवाधिकार अहवाल; उद्देश आहे नावडत्या राष्ट्राविरुद्ध यूएनचे शस्त्रीकरण..Water Crisis: आज पूर... उद्या पाण्यासाठी युद्ध? २०५० पर्यंत भारत 'Water Scarce' देश होण्याचा इशारा.जिनिव्हातून दिले जाणारे निकाल युद्ध अधिकच कठोर बनवतात आणि तक्रारीतून लाभ मिळवणाऱ्यांचे मनोबल वाढवतात; त्यांनी कधीही कोणतेही युद्ध थांबवलेले नाही किंवा कोणत्याही मुलाला त्याच्या पालकांकडे परत आणलेले नाही. शांतता त्या राष्ट्रांकडून घडते जी बोलणी करण्यास तयार असतात, आणि ती अधिक वेगाने घडते जेव्हा जग कायमस्वरूपी खलनायक आणि बळी ठरवण्याचे टाळते. भारताची प्रवृत्ती, जी त्याच्या स्वतःच्या अनुभवातून घडली आहे, नेहमीच निषेधापेक्षा संवादाला प्राधान्य देत आली आहे. गाझा आणि तेल अवीवमधील मुलांना अशी शांतता हवी आहे जी दोन्ही लोक मिळून घडवू शकतील. हाच तो उद्देश आहे जो भारताने लक्षात ठेवायला हवा.हा लेख मंजरी सिंह, सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेअर स्टडीज़ (CENJOWS) आणि ग्रेटर वेस्ट एशिया फोरम, इंडिया (GWAFI) च्या संस्थापक सदस्य यांनी लिहिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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