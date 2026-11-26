नितीन मुजुमदारआनंदाची ज्याची त्याची व्याख्या वेगवेगळी असते. काही लोकांना पैसे मिळाले की आनंद होतो आणि काहीना आनंद मिळाला की पैसे मिळाल्याचा आनंद !!परवा मला असाच भौतिक मूल्य शून्य असलेला आनंद मिळाला!!झाले असे की माझ्याकडे बऱ्याच वर्षांपासून जुन्या इंग्रजी मासिकांतील क्रिकेटविषयक फोटोज,उत्तम लेख आदींच्या कात्रणांचे संग्रह होते.काही मित्रांनी दिलेले, जे की त्यांना त्यांच्या संपर्कातील ज्येष्ठ मंडळींकडून मिळाले होते,काही मी स्वतः जमविले होते.हा सारा ऐवज साधारण ७०/७५ वर्षांपूर्वी मुद्रित झालेला त्यामुळे नक्कीच खूप दुर्मिळ आणि म्हणूनच महत्वाचा! मात्र माझ्या कडे साधारण २० वर्षांपासून असलेला हा ठेवा अगदी सुरुवातीला मी खूप उत्साहात नजरेखालून घातला होता.आपल्याकडे खूप मौल्यवान ठेवा आहे या 'स्वान्त:सुखाय ' अनुभूती शिवाय मी त्या ठेव्याचा अजिबात वापर केला नव्हता. सोशल मीडियाच्या स्फोटात तरुणांबरोबर अस्मादिकांच्याही पिढीच्या attention span च्या पार ठिकऱ्या उडाल्या असाव्यात आणि त्यामुळेच पूर्वी होत असलेले serious reading आता कमी झाले आहे, हा सारा ऐवज हाताळतांना हे जाणवले तरीपण काहीशा जिद्दीने मी त्या अनमोल ठेवायचे sorting आणि preservation करायचे ठरविले..हे काम चालू असताना यातील मजकूर भरपूर इंटरेस्टने वाचला देखील गेला ही बाब खचितच समाधानाची आणि आनंदाचीही!!मात्र हे सारे 'आनंद निधान ' restore करणे काहीसे वेळखाऊ काम होते, क्वचित दमविणारे देखील!!त्या 'या भवनातील गीत पुराणे ' म्हणत जीर्ण होत चाललेल्या 18 इंच बाय 18 इंच या साईझच्या सुमारे 250 पानांच्या अतिशय जड अशा या अल्बमचे एक एक पान सुट्टे करणे गरजेचे होते शिवाय हलक्या हाताने ओलसर कपड्याने प्रत्येक पान पुसणे देखील आवश्यक होते.अर्धवट फाटलेले अल्बम चे कव्हर म्हणजे जुन्या वाड्याचा मोडकळीस आलेला पण गतवैभव सांगणारा दरवाजाच जणू!! मात्र तो अनीच्छेने काढणे आवश्यक होते. हे सारे सोपस्कार केल्यावर सुट्टी केलेली अल्बम ची पाने प्लास्टिक च्या योग्य आकाराच्या बॅग्स मध्ये भरून घेतली. Side मार्गीन पुरेसे ठेवले त्यामुळे पंच करणे सोपे गेले व पाच मोठ्या प्लास्टिक फोल्डर मध्ये हा सारा ऐतिहासिक ऐवज भरला आणि हो, महत्वाचे म्हणजे त्याआधी तो सारा स्कॅन करुन ठेवला आहे!!!!.इतके सारे लिहिल्यामुळे नमनालाच घढीभर तेल झाले!! मूळ मुद्दा माझ्या आनंदाचा ठेवा असलेल्या त्या ऐवजात होते तरी काय?त्या खजिन्यात मला मिळाला पन्नासच्या दशकात तत्कालीन सुप्रसिद्ध विकेटककीपर डॉन टॅलन याने लिहिलेला " Too Much Cricket " हा सुमारे 1400 शब्दांचा खूप छान दीर्घ लेख!! वर्षातून एका पेक्षा अधिक test series खेळल्यामुळे शेफील्ड शिल्ड ( ऑस्ट्रेलियातील 'रणजी' सामने!) व क्लब क्रिकेट वर परिणाम होतोय व त्याचमुळे क्रिकेटचा दर्जा दुसऱ्या महायुद्धानंतर घसरतोय असे त्याचे म्हणणे आहे!!सध्याचे क्रिकेट बघून तो काय म्हणाला असता हा प्रश्न नक्कीच औत्सुक्याचा!!"Economics of a cricket tour "या त्याच्या आणखी एका लेखात त्याने क्रिकेटपटुंना मिळणाऱ्या अपुऱ्या मानधनाचा प्रश्न विस्ताराने चर्चीला आहे! तो म्हणतो,"अनेक टूर्स वर teetotallers आणि bachelors चे भागून जायचे. मात्र नोकरी करणारे विवाहित खेळाडू आर्थिक तंगीत दिसायचे! नोकरीत त्यांना loss of pay ला सामोरे जावे लागायचे!! तो लिहितो,"1953 च्या इंग्लंडटूर वर टूर संपल्यावर मॅनेजरने चांगल्या वर्तणूकीचा दाखला दिला तर आणि तरच 100 ऑस्ट्रेलियन पाऊंड परत मिळत ". एका टूर वर साऱ्या खेळाडूंनी मिळून 6000 सेल्फ ऍड्रेस्ड व स्टॅम्पड शीट्स वर खेळाडूंनी स्वाक्षरी केल्याचे तो म्हणतो!चाहत्यांच्या बाबतीत संवेदनशील बोर्ड आग्रही होते असे टॅलन इथे म्हणतो .किती सुखद वाटते हे वाचताना!!.एका लेखाचे शीर्षक आहे "All the World loves a hitter " हा हार्वे डे चा लेख अप्रतिम!!टेस्ट क्रिकेट एवढा एकच फॉरमॅट असतानाचा हा लेख म्हणूनच आवर्जून वाचण्यासारखा. तेव्हा बदललेल्या नियमांच्या सहाय्याने षटकारांचे इमले उभे रहात नसत तो हा काळ!!"ROMANCE OF THE SCORE BOOK "हा विनू मांकड लिखित लेख सुध्दा वाचनीय. Forgotten Men, Famous Men of cricket, It is not cricket हे कॉलम तर खूपच संग्राह्य. या प्रत्येक कॉलम मध्ये किमान 10/12दीर्घ लेख वाचायला मिळतात. Forgotten Men मध्ये मॉरीस टेट, चार्ल्स फ्राय, सिडनी बार्न्स, पॅट्सी हॅन्ड्रेन, क्लेम हिल, स्पॉफोर्थ अशा अनेक दिग्गज खेळाडूंची अप्रतिम शब्दचित्रे वाचायला मिळतात. या साऱ्या खेळाडूंची कारकीर्द 1900 ते 1920 च्या दरम्यान घडलेली. 'नेट'वर सुध्दा यांच्यावर फार माहिती मिळत नाही जी ह्या लेखांमधून आपल्याला वाचायला मिळते. प्रचंड अभ्यासपूर्ण आणि दीर्घ असे हे दुर्मिळ लेख आहेत. याच ठेव्यात मला अजून गवसले ते तत्कालीन बॉक्स कॅमेऱ्यात टिपलेले नामवंत बॅटर्स व बॉलर्स चे 12/16 फ्रेम्स मधील ऍकशन फोटोग्राफस!यामध्ये अलेक बेडसर, हॉल, ग्रीफिथ, ऍलन डेव्हीड्सन, हजारे, विनू मंकड, ब्रॅडमन अशी खूप सारी नावे आहेत. मध्यंतरी माझ्या एका उत्तरेतील पत्रकार मित्राकडून मी मोठी रक्कम मोजून 1940 च्या दशकातील scorecards, 1950 च्या दशकातील वेस्ट इंडिज संघातील सर्व खेळाडूंच्या सह्या, गारफील्ड सोबर्स यांच्या सन्मानार्थ काढलेले first day स्टॅम्प कव्हर सोबर्स यांच्या स्वाक्षरी सह आदींचा समावेश आहे. याशिवाय ऑस्ट्रेलियातील ब्रॅडमन फौंडेशन ने ब्रॅडमन शताब्दीनिमित्त काढलेले 2007 मधील आर्ट पेपर वरील कॅलेंडर ज्यात प्रत्येक महिन्यात ब्रॅडमन यांच्या कारकीर्दीतील त्या त्या महिन्यातील एक महत्वाचे स्कोअर कार्ड पुनःमुद्रीत केलेले आहे. शिवाय ब्रॅडमन यांच्या कारकीर्दीतील काही अति दुर्मिळ फोटोग्राफस देखील आहेत..हे सारे उद्योग करताना मनात विचार होते की T 20 क्रिकेट च्या काळात टेस्ट क्रिकेट अस्तित्वासाठी झगडत आहे आणि अशावेळी या स्वरूपाच्या संग्रहाचे काही फार महत्व नसणार!! पण शेवटी आनंद ज्याचा त्याचा असा विचार केला आणि शतकापूर्वीच्या क्रिकेटमय वातावरणात नेणाऱ्या एका लेखाचे वाचन सुरु केले!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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