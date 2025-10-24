King Charles: राजा चार्ल्स आणि पोप लिओंची व्हॅटिकनमधील ऐतिहासिक संयुक्त प्रार्थना

कामिल पारखे दोन राष्ट्रप्रमुख आणि सर्वोच्च धर्माचार्य पहिल्यांदाच एकत्र उपासनाविधीत. व्हॅटिकन सिटीमध्ये काल गुरुवारी २३ ऑकटोबर २०२५ रोजी राजे चार्ल्स तिसरे हे पोप लिओ चौदावे यांच्याबरोबर सार्वजनिकरित्या प्रार्थना करणारे पहिले ब्रिटिश सत्ताधारी राजा बनले. .इंग्लंडचा राजा अथवा राणी हे चर्च ऑफ इंग्लंडचे किंवा अँग्लिकन चर्चेचे पदसिद्ध धर्माचार्य असतात, इंग्लंडच्या घटनेनुसार पंतप्रधानांच्या शिफारशीनुसार तेच या चर्चच्या सर्वोच्च प्रमुख आध्यत्मिक धर्मगुरू म्हणजे कँटरबुरीचे आर्चबिशपची नेमणूक करत असतात. चर्च ऑफ इंग्लंडचे संपूर्ण जगात अनुयायी आहेत. भारतात, महाराष्ट्रात आणि पुण्या-मुंबईत अँग्लिकन चर्चचे अस्तित्व आहे..कॅथोलिक चर्चचे प्रमुख धर्माचार्य असलेले पोप हे जगातील सर्वात छोट्या असलेल्या व्हॅटिकन सिटी या राष्ट्राचेसुद्धा प्रमुख असतात. राजे चार्ल्स आणि राणी कामिला यांनी व्हॅटिकन सिटीतल्या सिस्टाईन चॅपलमध्ये मायकेल एंजेलो यांच्या प्रसिद्ध छतावरील `लास्ट जजमेंट' आणि इतर चित्रांखाली झालेल्या धार्मिक सेवेत पोप लिओ यांच्यासोबत सहभाग घेतला..या सिस्टाईन चॅपेलमध्ये मी काही तास घालवले आहेत आणि या जागेला भेट देणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीला हे स्थळमाहात्म्य लगेच जाणवते. मायकल अँजेलाच्या अनेक जगप्रसिद्ध कलाकृती या चॅपेलच्या अंगाखांद्यावर आणि छतावरही आहेत. इथेच गेली काही शतके जगातील सर्व कार्डिनल्स स्वतःला एकत्र कोंडून नव्या पोपची निवड करत असतात..इतर कुठल्याही धर्मांप्रमाणे ख्रिस्ती चर्चचासुद्धा सर्वच इतिहास अभिमानास्पद नाही, या इतिहासात काही अनेक रक्तरंजित, लांच्छनास्पद घटना घडलेल्या आहेत. १५३४ मध्ये इंग्लंडचा राजा हेन्री आठवा याच्या घटस्फोटास मान्यता नेण्यास पोप क्लेमेंट सातवे यांनी नकार दिल्यामुळे राजाने स्वतःचे चर्च ऑफ इंग्लंड स्थापन केले होते. कॅथॉलिक चर्चमध्ये घटस्फोटास अनेक शतके मान्यता नव्हती..त्या घटनेनंतर इंग्लंडचे चर्च स्वतंत्र झाले आणि राजा अथवा राणी या अँग्लिकन चर्चचे प्रमुख बनले. या विभाजनानंतर प्रथमच एखाद्या ब्रिटिश राजाने पोपसमवेत आता सार्वजनिकरीत्या प्रार्थना केली आहे. ख्रिस्ती धर्मांतर्गत असलेला हा दुरावा पाचशे वर्षांनंतर भरून निघाला. राजा चार्ल्स यांनी इतिहास घडविला आहे. कॅथोलिक आणि अँग्लिकन चर्चमधील समेटाचे प्रतीकात्मक पाऊल म्हणून या घटनेला पाहिले जात आहे..सिस्टाईन चॅपेलमधील ही सेवा कॅथोलिक आणि अँग्लिकन चर्चच्या परंपरांचा संगम साधणारी होती. यावेळी कॅथोलिक चर्चचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य असलेली लॅटिन गीते आणि इंग्रजी प्रार्थना एकत्रित झाल्या. येशू ख्रिस्ताने शिकवलेल्या ‘लॉर्ड्स प्रेअर’ या इंग्रजीतील प्रार्थनेने हा विधी सुरु झाला. गायने सिस्टाईन चॅपेलच्या गायकवृंदाने तसेच विंडसर कॅसलच्या गायकवृंदांनी गायली. पोप यांना भेटताना विशिष्ट ड्रेस कोड - पोशाखाचे संकेत - पाळावे लागतात, त्यानुसार राणी कामिला यांनी पारंपरिक काळा पोशाख आणि लेस परिधान केले होते..Premium| Tanot Mata: लष्करासाठी 'विजयदेवता' ठरलेल्या तनोट मातेचा इतिहास आणि महत्त्व काय आहे?.राजे चार्ल्स यांनी यापूर्वी झालेल्या तीन पोपना भेटले आहेत. पोप जॉन पॉल दुसरे व बेनेडिक्ट सोळावे यांनी ब्रिटनला भेट दिली होती, तरीही या भेटीत कधीही संयुक्त प्रार्थना झालेली नव्हती. गुरुवारी झालेल्या या एकत्रित प्रार्थनेवर कर्मठ गटांकडून साहजिकच टीकादेखील झाली आहे.दोन धर्म किंवा पंथ एकत्र येत असतील तर त्या धर्मांच्या आणि पंथांच्याकट्टर अनुयायांच्या भावना काय असतील? अँग्लिकन चर्चप्रमुख राजे चार्ल्स कॅथोलिक पोपसमवेत जर एकत्र प्रार्थना करत असतील तर चार्ल्स यांनी आपला सिंहासनाचा त्याग करावा, कारण अशा संयुक्त प्रार्थनेने त्यांच्या प्रोटेस्टंट धर्माचे पालन करण्याच्या शपथेचे उल्लंघन होते असे एका प्रोटेस्टंट धर्मगुरूने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.