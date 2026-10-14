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Navratri Day 4: कूष्मांडा देवी

Kushmanda Devi, Navratri Day 4, Goddess Durga नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी कूष्मांडा देवीची पूजा केली जाते. देवीचे स्वरूप, ब्रह्मांडाच्या निर्मितीची पौराणिक कथा, पूजाविधी, आवडता केशरी रंग, फुले आणि नैवेद्य यांची माहिती जाणून घ्या.
Kushmanda Devi, Navratri Day 4

Kushmanda Devi, Navratri Day 4

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. अपर्णा कल्याणकर

कूष्मांडा देवी :आज नवरात्रीची चौथी माळ! आजच्या दिवसाची अधिपती देवता म्हणजे कूष्मांडा देवी! आपण तिची माहिती घेऊ या. देवी भागवत महापुराणात देवी मुखातून निघालेले एक महावाक्य आहे-

'सर्वं खल्विमेवाSहम् नान्यदस्ति सनातनम्।'

देवी म्हणते- 'अस्तित्वात असलेले सर्व काही केवळ माझेच आविष्कार आहेत. माझ्यापासून अन्य कशाचेही स्थायी अस्तित्व नाही. या दृश्य जगासह अदृश्य सूक्ष्म जगातील श्रीगणपती, विष्णु, रुद्र, सूर्यादी सर्व देवी-देवतासुद्धा या एकाच आदिशक्तीची विविध रूपे असून या असंख्य रूपांनी त्या महाशक्तीची लीला अनादि कालापासून चालू आहे व ती अखंडपणे सदैव चालत राहील.'

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