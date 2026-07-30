हा ट्रेक नव्हता... निसर्गाशी झालेली जिवंत झुंज होती! लोणावळा ते भीमाशंकर ट्रेकचा अनुभव

लेखक - सुशिल स. म्हाडगुत२७–२८ सप्टेंबर २०२५ — पुणेघाट परिसरावर ऑरेंज अलर्ट होता. आभाळ फाटलेलं, ओढे-नद्या दुथडी भरून वाहत होत्या, डोंगरदऱ्यांत धबधबे गरजत होते. आणि अशा वेळी आम्ही काही वेडे भटके लोकांनी ठरवलं, “लोणावळा ते भीमाशंकर, म्हणजेच लोणावळा-भीमाशंकर रेंज ट्रेक करायचाच!”रात्री उशिरा लोणावळा स्टेशनवर पोहोचलो. तिथून वाळवण गावी ढोकल कुटुंबीयांच्या घरी पहाटे पोहोचून थोडा विसावा घेतला. चार वाजताच सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर उत्साह झळकत होता.. सामोरं काय येणार आहे हे माहित नव्हतं, पण मन मात्र सज्ज होतं..पहिला दिवस – धुक्याची चादर आणि सोनकीचं सोनंपावसाने जरा उसंत दिली होती, पण दाट धुक्याने डोंगरांची ओळख पुसली होती. आम्ही पायपीट करत जांभवली गावाजवळच्या कोंडेश्वर देवस्थानात पोहोचलो. देवाच्या पायाशी थोडं विसावून पुढची वाट धरली.ढाकगडाचं दर्शन धुक्याने लपवलं, पण सोनकीच्या फुलांनी मात्र सगळीकडे सोनं पेरलं होतं. कुसूर पठारावर गरम चहाचा आस्वाद घेत पुढे निघालो. दुपारपर्यंत टेपेवाडी गाठली. थकवा होता, पण जेवण आणि हसरे चेहरे सगळं हलकं करत होते.संध्याकाळी पदरवाडीला पोहोचून राजू पदर यांच्या घरी मुक्काम. बाहेर पाऊस पुन्हा सुरू झाला होता, पण घरात मात्र आमच्या गप्पा आणि हशा रंगले होते. सगळं ठरल्याप्रमाणे होतं किंवा तसं आम्हाला वाटत होतं....रात्रीचा पाऊस आणि सकाळचा निर्णयमध्यरात्री जाग आली.. पावसाचे थेंब नव्हते, तर तोफांचे आवाज वाटत होते! छपरावर पाणी कोसळत होतं, बाहेर वारे घोंगावत होते. मनात विचार आला, “उद्या काय? पुढे जायचं का मागे फिरायचं?”पहाटे ३ वाजता प्रथमेशशी थोडं बोलणं झालं. त्याच्या डोळ्यात आत्मविश्वास होता, पण मनात काळजीही. “उद्या बघू,” तो म्हणाला. सकाळी सहा वाजता सगळे तयार झाले. हार्दिक, सौरव, सौरभ यांच्यासोबत चर्चा करून आम्ही ठरवलं “भटकंती अर्धवट सोडायची नाही. पण सावध राहायचं.”.दुसरा दिवस – भीमेचा रुद्रअवतारसुरुवातीच्या ओढ्यानेच इशारा दिला. दोराच्या मदतीने कंबरेइतकं पाणी पार केलं. पुढे वाटेत पाऊस, चिखल, घसरडी दगडं... तरीही आमची टीम निर्धाराने चालत राहिली. चार तासांच्या पायपीटीनंतर कमळाजाई मंदिर गाठलं.पुढे पाऊल टाकताच भीमा नदीचं भीषण रूप आमच्या डोळ्यांसमोर आलं... रुद्रावतारच!आकाश काळं पडलं, पाण्याचा गर्जना कानठळ्या बसवत होती. नदीचं पात्र उसळून वाहत होतं. त्या क्षणी मनात विचार आला “इथून पुढे जाणं म्हणजे वेडेपणा.”.मार्ग हरवलेला, पण मन नव्हेअनुभवी सदस्यांशी चर्चा केली. भीमाशंकरवरून गुप्त मार्ग गुप्त भीमाशंकरकडे जातो अशी एक सांगितलेली वाट होती. मॅपवर नव्हती, पण आम्ही ठरवलं “चल, जंगलातच वाट शोधूया!”घनदाट जंगल, पावसाचा मारा, चिखलात बुडणारे पाय, आणि मध्ये एक उग्र धबधबा जणू निसर्गच आमची परीक्षा घेत होता.कधी दोर लावून, कधी एकमेकांचे हात धरून, आम्ही चार ठिकाणी नदी पार केली. किती वेळा पाण्यात गेलो, किती धबधबे पार केले मोजणं सुटलं..यशाची चव आणि अनुभवाचा धडादुपारी दोनच्या सुमारास आमची टीम प्रथमेश निखाडे, प्रियंका भांडकोळी, सागर ढोकरे, आदेश हांडे, विलास आढारी, हार्दिक साने व सौ., सौरव साळेकर, सौरभ गोळे आणि मी सुशिल म्हाडगुत आम्ही सर्व दुपारी दोनवाजेपर्यंत भीमाशंकरच्या मंदीराजवळ पोहोचलो. थकवा अंगात होता, पण मनात फक्त एकच भावना “झालं! आपण केलं!”गणेश घाटाने खाली उतरून आम्ही खांडस गाठलं. पावसात चिंब झालेल्या आमच्या चेहऱ्यावर एक वेगळंच तेज होतं.हा ट्रेक पूर्ण झाला तो नियोजन, अनुभव, आणि एकमेकांवरील विश्वास यामुळे.आणि एक नाव विशेष सांगावं लागतं ते म्हणजे यतीन नामजोशी. त्यांनी प्रथमेशला दोनदा सांगितलं होतं, “रोप सोबत ठेव.”त्या एका दोऱ्याने त्या दिवशी आमचं आयुष्य वाचवलं, खरं सहास तिथंच होतं!.शेवटी लो-भी ट्रेक हा फक्त प्रवास नव्हता, तो निसर्गाशी झुंज देण्याचा, आणि स्वतःच्या मर्यादा ओळखण्याचा अनुभव होता. भीमेचा रुद्रावतार आम्ही पाहिला, पण त्याच वेळी तिचं सौंदर्यही अनुभवलं. पावसात चिंब झालेला तो क्षण अजूनही अंगावर शहारे आणतो....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.