महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेचे वास्तव; सेवा आहे पण मनुष्यबळाची मोठी तफावत

माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण, महाराष्ट्र शासनमहाराष्ट्रातील एखाद्या शासकीय रुग्णालयाला भेट देताना मला प्रत्येक वेळी दोन गोष्टी प्रकर्षाने जाणवतात. पहिली म्हणजे आपल्या डॉक्टर आणि परिचारिकांची असामान्य निष्ठा; आणि दुसरी म्हणजे आपण अजून किती मोठा पल्ला गाठायचा आहे याची जाणीव. गेल्या दशकात भारताने आरोग्य पायाभूत सुविधांमध्ये उल्लेखनीय प्रगती साधली असली, तरी 2030 पर्यंत आवश्यक असलेले आरोग्यसेवा क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ आणि आज उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळातील तफावत हे येणाऱ्या काळातील एक गंभीर धोरणात्मक आव्हान आहे..ही तफावत केवळ आकड्यांमध्ये मोजण्यासाठी मर्यादित नाही, तर ती समाजातील विविध घटकांच्या आरोग्यसेवा गरजांचे प्रतिबिंब आहे. काही ठिकाणी बालरोग तज्ज्ञांची उपलब्धता मर्यादित असते, तर काही शहरांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांसाठी प्रतीक्षा करावी लागते. अनेक रुग्णांची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या डॉक्टरांवर अवलंबून असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही ही बाब महत्त्वाची ठरते. सरकारने या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली असून आरोग्य सेवांचा विस्तार सातत्याने होत आहे. तरीही या क्षेत्रात प्रभावीपणे काम करणे ही एक नैतिक जबाबदारी आहे आणि त्याचबरोबर एक महत्त्वाची आर्थिक विकासाची संधी देखील आहे..आव्हानाची व्याप्तीआज भारतात 13.8 लाखांपेक्षा अधिक नोंदणीकृत अॅलोपॅथिक डॉक्टर आणि 38 लाखांहून अधिक परिचारिका कार्यरत आहेत. आपण डॉक्टर-लोकसंख्या गुणोत्तरात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 1:1000 या निकषाजवळ पोहोचलो असलो, तरी या सरासरीमागे असमान वितरणाचे वास्तव दडलेले आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण जिल्हे आणि लहान शहरांमध्ये आरोग्यसेवेची कमतरता प्रकर्षाने जाणवते, तर मुंबई आणि पुणे सारख्या शहरांमध्ये तुलनेने अधिक सुविधा उपलब्ध आहेत..परिचारिका-लोकसंख्या गुणोत्तर सुमारे 2.1:1000 असून तोजागतिक आरोग्य संघटनेच्या 3:1000 या शिफारसीपेक्षा कमी आहे. लोकसंख्या वृद्धी होत असल्याने आणि असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याने भविष्यात आरोग्यसेवा क्षेत्रात प्रशिक्षित मनुष्यबळाची मागणी आणखी वाढणार आहे. भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी आधीच महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. गेल्या दशकात एम.बी.बी.एस.च्या जागा दुपटीहून अधिक वाढल्या आहेत. सुमारे 51348 वरून आता दरवर्षी 1.18 लाखांहून अधिक जागा उपलब्ध आहेत. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही नक्कीच महत्त्वाची प्रगती आहे; मात्र ही केवळ पायाभूत सुरुवात आहे. अजून बरेच काही साध्य करायचे आहे..महाराष्ट्राची भूमिका आणि संधीमहाराष्ट्र देशातील अग्रगण्य राज्यांपैकी एक असुन सुमारे 1.88 लाख नोंदणीकृत डॉक्टरांसह महाराष्ट्र आरोग्यसेवेतील प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या दृष्टीनेही देशात आघाडीवर आहे. मुंबई हे जागतिक प्रवेशद्वार असल्यामुळे आपण केवळ आपल्या राज्यासाठीच नव्हे, तर अमेरिका, ब्रिटन, मध्यपूर्व आणि अग्नेय आशियातील आरोग्य व्यवस्थांसाठीही कुशल मनुष्यबळ तयार करत आहोत. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सातत्याने कार्यरत आहे. .तसेच राज्यमंत्री म्हणून मला प्रत्यक्ष अनुभवातून दिसते की, महाराष्ट्रात वैद्यकीय महाविद्यालये, नर्सिंग संस्था आणि पूरक आरोग्य प्रशिक्षण सुविधांचा सातत्याने विस्तार होत आहे. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, पॅरामेडिक्स आणि आरोग्य व्यवस्थापन क्षेत्रातील कौशल्यविकासालाही आम्ही प्राधान्य देत आहोत. जे प्रत्यक्ष आरोग्यसेवा अंमलबजावणीत अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आमची बांधिलकी केवळ संस्था वाढवण्यापुरती मर्यादित नसून, त्या संस्थांमधून जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक, तंत्रज्ञान-साक्षर आणि भविष्याभिमुख प्रशिक्षित मनुष्यबळ घडवण्याची आहे..भविष्याची दिशाउद्याचे आरोग्यसेवा व्यावसायिक आजच्या तुलनेत अधिक कौशल्यसंपन्न असतील. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सिम्युलेशन-आधारित प्रशिक्षण, डिजिटल निदान आणि डेटा-आधारित औषधोपचार या क्षेत्रांतील प्रगती आरोग्यसेवेची दिशा बदलत आहे. त्यामुळे उद्याच्या डॉक्टर आणि परिचारिकांकडे क्लिनिकल कौशल्यांसोबतच डिजिटल साक्षरता आणि आंतरशाखीय सहकार्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे. यासाठी वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमध्ये तंत्रज्ञान-सक्षम अध्यापन, जागतिक संशोधन भागीदारी आणि कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे..पल्स 2026 : एक महत्त्वपूर्ण पाऊलया पार्श्वभुमीवर 27 आणि 28 मार्च 2026 रोजी मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित "पल्स 2026" ही जागतिक आरोग्य, शिक्षण आणि नवोपक्रम परिषद महाराष्ट्रासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. ही परिषद एकदाच होणारी घटना नसून, पुढील पाचवर्षांसाठीच्या आरोग्यसेवा परिवर्तनाच्या धोरणात्मक आराखड्याचा भाग आहे. या परिषदेत 130 पेक्षा अधिक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ 20 सत्रांमध्ये सहभाग घेणार असून, सुमारे 2900 प्रतिनिधी आरोग्य सेवेशी निगडित विविध क्षेत्रांतून उपस्थित राहणार आहेत ..या परिषदेत क्लिनिकल मेडिसिन, वैद्यकीय शिक्षण, प्रतिबंधात्मक आरोग्य, आरोग्य तंत्रज्ञान, संशोधन आणि गुंतवणूक यांसारख्या विषयांवर चर्चा होईल. विशेषतः आरोग्यसेवा क्षेत्रातील मनुष्यबळाचा विकास हा या परिषदेचा केंद्रबिंदू असेल. PULSE 2026 मध्ये आधुनिक वैद्यकशास्त्रासोबत आयुर्वेद, योग, युनानी आणि सिद्ध यांसारख्या पारंपरिक उपचार पद्धतींचे एकत्रीकरण हा महत्त्वाचा मुद्दा असेल.हा एक समग्र, प्रतिबंधात्मक आणि जागतिकदृष्ट्या उपयुक्त आरोग्य मॉडेल तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. याउपक्रमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे महाराष्ट्राला जागतिक आरोग्यसेवांच्या नकाशावर अग्रस्थानी आणणे. याद्वारे आरोग्य सेवा, औषधनिर्मिती, जैवतंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय पायाभूत सुविधांमध्ये आंत 