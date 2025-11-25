Blog | ब्लॉग

पुण्यातील ख्रिसमस विशेषांकांची धामधूम: नाताळ २०२५ ची तयारी

नाताळ विशेषांकांमध्ये मराठी मासिकांची सांस्कृतिक आणि साहित्यिक परंपरा, प्रकाशनाची महत्त्वाची माहिती. निरोप्या, अलौकिक परीवार, शब्द मासिकांचे नाताळ अंक आणि त्यांचा ऐतिहासिक वारसा.
आज तारीख २५ नोव्हेंबर. आजपासून बरोबर एक महिन्याने ख्रिसमस अर्थात नाताळ. ख्रिस्तजन्माच्या या सणाला मराठीत नाताळ हा शब्द रुढ झाला तो शेजारच्या गोव्यात तब्बल साडेचारशे वर्षे ठाण मांडून बसलेल्या फिरंगी पोर्तुगिजांमुळे.अनेक युरोपियन भाषांत वापरल्या जाणाऱ्या नाताळ या शब्दाचे मूळ `Natalis' मात्र लॅटिन आहे.

