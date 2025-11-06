Blog | ब्लॉग

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अल्पसंख्याक नेतृत्वाचा ऱ्हास; बदलत्या परंपरांचा आढावा

राजकीय पक्षातर्फे अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्तींना प्रतिनिधीत्व देण्याची परंपरा काँग्रेस काळात होती, ज्यामुळे योग्य संदेश समाजात पोहोचत होता; मात्र शिवसेना-भाजपच्या सत्ताकाळात ही परंपरा कमी होत गेली असून सध्या अल्पसंख्याक समाजाला मंत्रीमंडळात व विधानसभेत स्थान मिळणे दुर्मिळ झाले आहे.
Minority Representation in Maharashtra Politics

Minority Representation in Maharashtra Politics : भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, मुंबईतील दादाभाई नौरोजी, बदद्रुद्दीन तय्यबजी, सर फिरोजशहा मेहता, मुंबईचे माजी महापौर आणि महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री डॉ. लिऑन डिसोझा, मुंबईतीलच आमदार एफ एम पिंटो, मुंबईतून लोकसभेवर निवडून गेलेले साथी जॉर्ज फर्नांडिस, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अब्दुल रेहमान अंतुले, वसईचे आमदार डॉमिनिक गोन्सालवीस, पुण्याचे माजी महापौर अली सोमजी आणि मोहनसिंग राजपाल, पिंपरी चिंचवडचे माजी महापौर आझमभाई पानसरे या नावांमध्ये एक समान गोष्ट आहे.

