महाराष्ट्राच्या राजकारणात अल्पसंख्याक नेतृत्वाचा ऱ्हास; बदलत्या परंपरांचा आढावा

Minority Representation in Maharashtra Politics : भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, मुंबईतील दादाभाई नौरोजी, बदद्रुद्दीन तय्यबजी, सर फिरोजशहा मेहता, मुंबईचे माजी महापौर आणि महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री डॉ. लिऑन डिसोझा, मुंबईतीलच आमदार एफ एम पिंटो, मुंबईतून लोकसभेवर निवडून गेलेले साथी जॉर्ज फर्नांडिस, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अब्दुल रेहमान अंतुले, वसईचे आमदार डॉमिनिक गोन्सालवीस, पुण्याचे माजी महापौर अली सोमजी आणि मोहनसिंग राजपाल, पिंपरी चिंचवडचे माजी महापौर आझमभाई पानसरे या नावांमध्ये एक समान गोष्ट आहे. .ती म्हणजे अल्पसंख्य समाजातील असूनसुद्धा या व्यक्तींना लोकांचे - बहुसंख्य समाजाचे - प्रतिनिधित्व करता आले. त्यावेळी त्यांची जात किंवा धर्म आडवे आले नाही. काँग्रेस पक्षाच्या काळात प्रातिनिधिक स्वरूपात का होईना अधूनमधुन अल्पसंख्य समाजातील लोकांना संपूर्ण सर्वसमावेशक समाजाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिली जायची. अशा निवडींतून समाजात योग्य तो संदेश पोहोचला जायचा.महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपच्या सत्ताकाळात मुख्यमंत्री मनोहर जोशी- नारायण राणे यांच्या मंत्रिमंडळांत शिवसेनेचे साबिर शेख हे मंत्री होते. हा निर्णय अर्थात शिवसेनासंस्थापक बाळ ठाकरे यांचा होता. नंतरच्या भाजप-शिवसेनेच्या मंत्रिमंडळात मात्र महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मुस्लिम समाजाला राज्याच्या मंत्रिमंडळात पूर्णतः डावलले गेले होते..Bhokardan Crime : शेती नावावर करून दिली नाही म्हणून जन्मदात्या पित्यालाच मारहाण करून घरातून दिले हाकलून; मुलगा, सुनेविरुद्ध गुन्हा दाखल.ख्रिस्ती समाजातील व्यक्तीला आता राज्याच्या मंत्रीमंडळात जागा मिळण्याची शक्यता अजिबात राहिलेली नाही, अगदी विधानसभेवर निवडून येण्याचीसुद्धा शक्यता राहिलेली नाही. अलीकडेच निधन झालेले मीरा-भायंदरचे माजी आमदार गिल्बर्ट मेंडोन्सा हे बहुधा आताच्या नव्या जगातल्या महाराष्ट्रातले शेवटचे ख्रिस्ती आमदार असावेत.गेले एक दशकाहून अधिक काळ सत्तेवर असलेल्या राजकीय पक्षाच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात एकही मुस्लिम मंत्री नाही. हे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा घडते आहे. यातून काय बोध घ्यायचा?.आज हे आठवले कारण न्यूयॉर्क शहराचे नूतन महापौर झोहरन ममदानी यांनी आपल्या विजयानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या `नियतीशी केलेला करार' या ऐतिहासिक भाषणातील एक वाक्य वापरले.``तुमच्यासमोर उभा राहून मला पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे शब्द आठवतात “एक असा क्षण येतो, जो इतिहासात क्वचितच येतो, जेव्हा आपण जुन्या काळातून नव्या काळात प्रवेश करतो; जेव्हा एक युग संपते आणि जेव्हा एका राष्ट्राचा दीर्घकाळ दडपलेला आत्मा आपला आवाज शोधतो.”ते म्हणाले की, “आजच्या या रात्री न्युयॉर्कने जुन्या काळातून नव्या काळात पाऊल टाकले आहे.” आपण कुठल्या काळातून कुठल्या काळात पाऊल टाकत आहोत ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.