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अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे वाचनालय वेड

ओबामा प्रेसिडेन्शियल सेंटरमधील प्रचंड वाचनालय, डिजिटल दस्तावेजसंग्रह आणि संग्रहालय-सदृश मांडणीमुळे अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षीय वाचनालयांच्या परंपरेला नवे रूप; खर्च, स्वायत्तता आणि पारदर्शकतेवर नव्याने चर्चा
Obama Presidential Library:

Obama Presidential Library:

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सकाळ वृत्तसेवा
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विजय नाईक, नवी दिल्ली

१९ जूनला ते जनतेसाठी खुलं करण्यात आलं. ही इमारत टोलेजंग आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या नियतकालिकाच्या जून २० ते २६ च्या अंकात त्याविषयी आलेल्या लेखात त्याचं वर्णन सोव्हिएत सायन्स फिक्शन चित्रपटातील दृश्याशी करण्यात आलयं व ‘तो एक आधुनिक पिरॅमीडच् होय,’ असं म्हटलय.

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