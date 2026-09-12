अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे वाचनालय वेड

विजय नाईक, नवी दिल्ली १९ जूनला ते जनतेसाठी खुलं करण्यात आलं. ही इमारत टोलेजंग आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या नियतकालिकाच्या जून २० ते २६ च्या अंकात त्याविषयी आलेल्या लेखात त्याचं वर्णन सोव्हिएत सायन्स फिक्शन चित्रपटातील दृश्याशी करण्यात आलयं व ‘तो एक आधुनिक पिरॅमीडच् होय,’ असं म्हटलय..अर्थात, ही इमारत म्हणजे, ओबामा यांचे प्रचंड वाचनालय असून, अमेरिकेच्या कायद्यानुसार (द प्रेसिजेन्शियल लायब्ररीज एक्ट १९५५) प्रत्येक राष्ट्राध्यक्षाला आपल्या नावाचे वाचनालय बांधण्यास परवानगी असते. त्यासाठी अमेरिकन सरकार आर्थिक साह्य करते. ही एक उच्च दर्जाची परंपराच बनली आहे. अशा वाचनालयात राष्ट्राध्यक्ष स्वतःच्या कारकीर्दीत झालेले राजकीय निर्णय, स्वतः केलेले वाचन, त्या काळात बदललेल्या जागतिक राजकारणाचे दस्तावेज, त्याचे अमेरिका व अन्य राष्ट्रांवर झालेले परिणाम, वाटाघाटींचे तपशील आदी सारी माहिती उपलब्ध करून देतात. त्याचा लाभ इतिहासकार व राष्ट्राध्यक्षांच्या कारकीर्दीत घडलेल्या घटनांचे अध्ययन करणाऱ्या अभ्यासकांना होतो. ओबामा यांचे वाचनालय अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वाधिक खर्च करून बांधण्यात आलेले वाचनालय होय..अनेक देशात राष्ट्राध्यक्षांच्या कालखंडातील दस्तावेज जपून ठेवण्याचे कार्य त्या त्या देशातील पुरातत्व विभाग करतो. लेखात म्हटले आहे, की काही राष्ट्राध्यक्ष त्यांच्या नावे संग्रहालये अथवा स्मृतिस्थळे उभारतात. नायजेरिया व दक्षिण आफ्रिकेत अशा इमारती पाहावयास मिळतात. अमेरिकेत अशा वाचनालयांच्या इमारती व राष्ट्रपतींच्या प्रतिष्ठानासाठी खासगी व्यक्ती देणग्या देऊ शकतात. तसेच, नॅशनल अर्काइव्हज् अँड रेकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन (नारा) (राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग व नोंदणी प्रशासन) भविष्यकाळासाठी त्यांची माहिती जपून ठेवते..१९४० मध्ये फ्रॅंकलीन डी रूझव्हेल्ट यांच्या काळापासून ही परंपरा अस्तित्वात आहे.१९७८ मध्ये सम्मत झालेल्या कायद्याने ‘राष्ट्राध्यक्षांचे दस्तावेज हे सरकारची मालमत्ता असेल,’ अशी तरतूद करण्यात आली. तथापि, ती घटनाबाह्य असल्याचा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कायदे सल्लागारांचा युक्तिवाद असून, ‘वादग्रस्त पेपर्स ट्रम्प यांना स्वतःकडे ठेवायचे आहेत,’ असा आरोप करण्यात येतो. ट्रम्प यांच्या युक्तिवादाला कोणत्याही न्यायालयाने सम्मती दिलेली नाही. अमेरिकन सरकार राष्ट्राध्यक्षांच्या वाचनालयांच्या देखरेखीसाठी प्रतिवर्ष १०० दशलक्ष डॉलर्स अनुदान देते.ओबामा यांचं प्रेसिडेन्शियल सेंटर अनेकार्थांनी वैशिष्ठ्यपूर्ण आहे. त्यातील दस्तावेजांचे पूर्ण डिडिटायझेशन करण्यात आले असून, ते अंतरजालावर उपलब्ध आहेत. त्यावर सरकारची देखरेख नाही. त्यांच्या सेन्टरच्या देखभालीवर होणारा खर्च पूर्णपणे ओबामा प्रतिष्ठान करणार आहे. ‘या केंद्राचं स्वातंत्र्य जपण्यात येईल,’ असे तेथील व्यवस्थापक सांगतात. त्याला भेट देणाऱ्यांना ते एक समृद्ध संग्रहालय आहे, असा भास होतो. त्यांनी वाचलेल्या पुस्तकांचे वेगळे दालन असून त्या नजिक वाचनालय आहे. अत्याधुनिक सोयींनी उपलब्ध असलेल्या या वाचनालयाच्या इमारतीत निरनिराळे खेळ खेळण्यासाठी तब्बल ६० हजार चौरस फूट परिसर राखीव आहे. त्यात बास्केट बॉल चे क्रीडांगण आहे. मिशेल ओबामा यांनी इथं स्लेजिंग हिल (बर्फातून खाली घसरण्याची छोटेखानी टेकडी) उभारली आहे. ओबामा राष्ट्रपती असताना व्हाईट हाऊसमध्ये मिशेल यांनी भाजीपाला उगविण्यासाठी बाग केली होती, तशीच बाग इथंही आहे.माजी राष्ट्रपती रिचर्ड निक्सन यांनी त्यांच्या वाचनालयात त्यांच्या कारकीर्दीत झालेल्या वॉटरगेट स्कँडल चा (घोटाळयाचा) तपशील अंधारात राहावा, अशी रचना केली होती. परंतु, ते चुकीचे होते. म्हणून, ‘नारा’ ने तज्ञाची नेमणूक करून त्यात सत्यस्थितीनुरूप बदल केले. तसंच, माजी राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रीगन यांनी त्यांच्या कारकीर्दीतील इराण-काँट्रा घोटाळ्याचा उल्लेख वगळला होता, त्यात, तसंच माजी राष्ट्राध्यक्ष लिंडन जॉन्सन यांनी व्हिएतनामच्या माघारीच्या इतिहासावर पांघरूण घातले होते, त्यात कालांतराने दुरूस्त्या करण्यात आल्या. ओबामा यांच्या दस्तावेजात अमेरिकेतून किती स्थलांतरांना परत पाठविण्यात आले, याचा उल्लेख केलेला नाही. तथापि, त्याची माहिती स्थलांतराशी संबंधित असलेल्या कार्यालयात मिळू शकते. रीगन यांच्या वाचनालयात ते वापरीत असलेले एअर फोर्स वन हे जुने विमान, त्यांचे हेलिकॉप्टर व १९७२ लिंकन काँन्टिनेन्टल व १९८४ ची कॅडिलॅक फ्लीटवुड सेव्हेंटीफाय या आलीशान गाड्या पाहावयास मिळातात. जॉनस्न यांनी वाचनालयात बोलत्या पोपटाचा पूर्णाकृती पुतळा ठेवलाय, तर माजी राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलीन डी रूझव्हेल्ट यांनी त्यांच्या काळातील वाचनालय जसेच्या तसे ठेवले आहे. एटलांटात माजी राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्या वाचनालयात व्हाईट हाऊसमधील राष्ट्राध्यक्षाच्या ओव्हल कार्यालयाची प्रतिकृती पाहावयास मिळते. तशीच प्रतिकृती विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मायामी येथे नियोजित असलेल्या वाचनालयात पाहावायास मिळणार आहे. राष्ट्राध्यक्षांच्या चरित्रातील सत्यस्थिती वा त्यांच्या काळातील घटना झाकण्याचा प्रयत्न झाला असेल, तर त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या चरित्रविषयक (हैगेओग्राफी) तपशीलात योग्य ते बदल केले जाऊ शकतात. उदा. रूझव्हेल्ट यांच्या वाचनालयात आता त्यांच्या रखेल (मिस्ट्रेस) बाबतचे तपशील ठेवण्यात आले आहेत, तसेच, ज्यू निर्वासितांना स्वीकारण्यास ते का तयार नव्हते, याचा तपशील नव्याने जोडण्यात आला आहे..रूझव्हेल्ट यांच्यानंतर आलेल्या १२ राष्ट्राध्यक्षांच्या वाचनालयांच्या बांधणीवर अमेरिकेत वाढता खर्च होत गेला. रूझव्हेल्ट यांच्या वाचनालयासाठी १०० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा कमी खर्च आला. तो ओबामा यांच्या केंद्रासाठी आठ पटीने अधिक वाढलाय डोनाल्ड ट्रम्प किती खर्च करणार, हे त्यांच्या निवृत्तीनंतर कळेल.भारताकडे पाहिल्यास सर्वाधिक वाचन व लिखाण करणारे माजी राष्ट्राध्यक्ष होत, डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन व डॉ एपीजे अब्दुल कलाम. दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपतींसाठी खास वाचनालयाचे भव्य दालन आहे. पण, त्यांच्या निवृत्ती वा निधनानंतर वेगळे वाचनालय उभारण्याची प्रथा नाही, की तसा कायदा नाही. तसेच, सर्वाधिक वाचन व लिखाण करणारे पंतप्रधान पाहिले, तर त्यात जवाहरलाल नेहरू, अटलबिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉ मनमोहन सिंग, पी.व्ही. नरसिंहराव व इंद्रकुमार गुजराल यांचा खास उल्लेख करावा लागेल. तथापि, त्यापैकी फक्त नेहरू यांच्या नावे नेहरू मेमोरियल लायब्ररी (वाचनालय) व संग्रहालय दिल्लीत आहे. तीन मूर्ती हे नेहरूंचे निवासस्थान होते. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी बदल करून त्याला पंतप्रधानांचे संग्रहालय बनविले. त्यात एकाच ठिकाणी आता सर्व पंतप्रधानांची माहिती मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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