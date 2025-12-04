Blog | ब्लॉग

Marathi Christian Literature: शतकापूर्वीचे नाशिकमधील पहिले मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलन

Origins of the First Marathi Christian Literary Convention: नाशिकमध्ये १९२७ साली भरलेल्या पहिल्या मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलनाचा शतकापूर्वीचा इतिहास नव्याने उजेडात आला आहे. सायमन मार्टिन यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२६चे संमेलन होत असताना या वारशाचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो.
Marathi Christian Literature,

Marathi Christian Literature

sakal

कामिल पारखे
Updated on

फार जुनी परंपरा असलेली दोन साहित्य संमेलने यंदा २०२६च्या आरंभालाच लागोपाठ होणार आहेत. मराठी साहित्य संमेलन साताऱ्यात विश्वास पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली तर त्या पाठोपाठ शंभर वर्षांची परंपरा असलेले मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलन नाशिकला सायमन मार्टिन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार होत आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
marathi
Marathi Literature
Book
photo
History

Related Stories

No stories found.