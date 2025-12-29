New Year 2026 : आपण कुठे चाललो आहोत?

नवी दिल्ली - येत्या गुरूवारी 1 जानेवारी 2026 रोजी आपण नव्या वर्षात प्रवेश करणार आहोत. वैयक्तिक पातळीवर अनेक संकल्प करणार आहोत. पण, देशपातळीवर कोणते संकल्प असणार आहेत? जीवनाची शाश्वत मूल्ये आपण जपणार का? ती देशपातळीवर अंमलात आणणार का? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. .जीवनाची शाश्वत मूल्ये होत सहिष्णुता, बंधुता, शांतिप्रियता, सर्वधर्म समभाव. परंतु, त्याचे प्रतिबिंब गेल्या वर्षात देशात पडले आहे का? धर्म व वृथा देशाभिमानाच्या नावावर द्वेषमूलक समाजकारण व राजकारण यांच्याकडे देश झपाट्याने वाटचाल करीत आहे.बहुसंख्यकवादाला खतपाणी घालीत, मुस्लिम, ख्रिशच्न, दलित, आदींना पक्षपातीपणाची वागणूक देली जात आहे. या विषयी आपण आत्मचिंतन करणार आहोत का, की निवडणुका येताच महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली प्रलोभनांचा पाऊस पाडीत सुरू झालेले मतांचे भ्रष्टाचाराचे राजकारण चालू ठेवणाऱ्या राजकीय पक्षांकडे मूकपणे पाहाणार आहोत?.Premium|Bnei Menashe : ज्यू जोडो अभियान; मणिपूर-मिझोराममधून हजारो नागरिक जाणार इस्राईलला; काय आहे हा 'परतीचा कायदा'?.गेल्या वर्षी भारत लोकसंख्येच्या मानाने चीनच्या पुढे गेला. 2011 च्या शिरगणतीनुसार, देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी हिंदूचे प्रमाण 79.8 टक्के, मुसलमानांचे प्रमाण 14 टक्के, ख्रिश्चनांचे 2.30 टक्के, शीखांचे 1.70 टक्के, बौद्धांचे 0.70 टक्के, जैनांचे 0.40 टक्के, ज्यूंचे 0.10 टक्के, आदिवासींचे 0.50 टक्के, धर्मविरहित 0.20 टक्के व अन्य 0.20 टक्के असे आहे.पण गेल्या अकरा वर्षात बहुसंख्यवादाला इतके खतपाणी घातले गेले, की विशेषतः मुस्लिम, ख्रिश्चन, दलित, आदिवासी जणू या देशाचे नागरीक नाहीत, अशी वागणूक त्यांना कोणत्या न कोणत्या द्वेषमूलक मोहिमांखाली दिली जात आहे. लोकसंख्येच्या वरील आकडेवारीकडे पाहता 'हिंदू खतरेमे है,’ असा प्रचार करण्यात काय अर्थ आहे? हिंदूंचे सर्वाधिक प्रमाण 79.8 टक्के आहे, तरी `हिंदू खतरेमे है,’ हा नारा कशासाठी? हिंदूना भयभीत करण्यासाठी?.काही वर्षापूर्वी सुरू झालेल्या `व्हॅलेन्टाईन डे’ विरोधी सुरू झालेल्या मोहिमेने पुढचे पाऊल टाकले ते `लव्ह जिहाद’ या मोहिमेने. आपल्या देशात हिंदु मुस्लिम दंग्यांचा इतिहास मोठा आहे. केंद्र सरकारच्या शेतीविषयक कायद्यांना विरोध करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर चाललेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनालाही सत्तारूढ पक्षाने दहशतवादी ठरविले होते.तशीच टीका शहीनबाग मध्ये झालेल्या मुस्लिम महिलांच्या आंदोलनावर झाली. सरकार विरूद्ध टीका करणाऱ्याना `अर्बन नक्शल’ असे म्हटले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर अथवा सरकारवर टीका करणाऱ्या अनेक विचावतांना (`खान मार्केट गॅंग’ असे नाव पंतप्रधानांनी दिले आहे) देशात मिळणारी वागणूक चिंता वाढविणारी आहे..एकामागून एका नामवंत संस्था ताब्यात घेऊन त्यांची स्वायत्तता संपुष्टात आणण्याचे काम चालू आहे. साहित्य अकादमीच्या पारितषिके जाहीर करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात आयोजित केलेली पत्रकार परिषद रद्द करण्याचा अचानक निर्णय माहिती व नभोवाणी खात्याने घेतला.अकादमीच्या 72 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच असे घडले. त्यामुळे देशातील सर्वोत्तम साहित्य निर्मितीला चालना देणाऱ्या अकादमीची पूर्णपणे गळचेपी झाली आहे. सांस्कृतिक संस्थांवर जनता पक्ष व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपली वैचारिक पकड घट्ट करीत असल्याचे दिसत आहे..Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.मुस्लिम म्हटले की `दहशतवादी,’ ख्रिश्चन म्हटले की `धर्मांतरवादी,’ दलित म्हटले की `गोमांसभक्षणवादी’ अशी समीकरणे घट्ट होत चालली असून, त्याचे प्रतिबिंब गेल्या आठवड्यात झालेले ख्रिसमस सणाच्या आदल्या दिवशी व सणाच्या दिवशी देशातील अनेक राज्यात पडले.भाजप व रास्वसंघाशी निगडीत बजरंग दल व विश्वहिंदु परिषद यांच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्ली, हरियाना, ओडिशा, केरळ, आसाम, मध्यप्रदेश, छ्त्तीसगढ या राज्यातून धुडगूस घालीत सॅंताची टोपी घालणाऱ्या व विकणाऱ्या व येशूचे गीत गाणाऱ्यांवर हल्ले चढविले. ``या गुंडांना आवर घाला, त्यांना शासन करा’’ अशी मागणी `द टाईम्स ऑफ इंडिया’ने संपादकियातून केली. ``गुन्स कॅन नॉट हायजॅक ख्रिस्तमस’’ असे संपादकीय `द इंडियन एक्स्प्रेस’ने लिहून तीव्र चिंता व्यक्त केली..ओडिसात काम करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्रॅहम स्टेन्स यांना व त्यांच्या दोन मुलांना ते प्रवासात असताना 22 जानेवारी 1999 रोजी जंगलात गाठून त्यांची जीप पेटवून त्यांचे खून केल्याच्या आरोपाखाली बजरंग दलाच्या नेत्याला अटक व जन्मठेप झाली होती. ही घटना जनतेच्या स्मृतीतून अद्याप पुसली गेलेली नाही. तसेच, पाकिस्तानप्रणित दहशतवाद्यांनी पुलवामात 25 हिंदू प्रवाशांना ठार केले व दिल्लीत अलीकडे लालकिल्ल्याजवळ स्फोट घडवून आणला, त्यातील सुशिक्षित मुस्लिम दहशतवाद्यांनाही कुणी विसरणार नाही..नाताळच्या दिवशी पंतप्रधान मोदी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनाच्या परिसरातील ब्रिटिश कालीन (कॅथेड्रल चर्च ऑफ रिडम्शन) चर्चमध्ये गेले व येशूला वंदन केले. या प्रसंगाची छायाचित्रे साऱ्या देशात प्रसिद्ध झाली. एकीकडे ते शांतिचा संदेश देत होते, तर विहिप व बजरंग दलाच्या गुंड ख्रिश्चनांविरूद्ध दहशतीचे वातावरण निर्माण करीत होते.बजरंग दलाच्या गुंडांनी आसामच्या नलबारीतील ख्रिश्चन शाळेवर हल्ला चढविला व येशूच्या मूर्तीभोवती केलेली रोषणाई उध्वस्त केली. रायपूरच्या मॉलमध्ये केलेल्या सजावटींची तोडफोड केली. जबलपूर मधील चर्चवर हल्ला केला. नाताळ सणाआधी एक दिवस सॅंटाच्या हॅट्स, बग्गी, भेटवस्तू, मिठाई आदी विकण्याची प्रथा आहे..परंतु, दिल्लीत याच गुंडांनी त्यांना ``ये हिदुस्तान है, आप चले जाईये,’’ असे म्हणत हुसकावून लावले. पण, येशूला वंदन करणाऱ्या मोदी यांनी या तत्वांबाबत एक शब्दही उच्चारला नाही, की त्यांची निंदा केली नाही. त्यांना शासन करणे दूरच. याचा अर्थ, या कारवायांना त्यांचा मूक पाठिंबा आहे, असा घ्यायचा का?युनायटेड ख्रिश्चन फोरमने 10 जानेवारी 2025 रोजी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ``2024 मध्ये ख्रिश्चनांविरूद्ध देशात हिंसाचाराच्या 834 घटना घडल्या. 2023 मध्ये हा आकडा 734 होता. याचा अर्थ, एका वर्षात त्यात शंभर अधिक घटनांची भर पडली. दर दिवशी दोन ख्रिश्चनांना टार्गेट केले जात आहे. भाजपचे शासन ज्या ज्या राज्यात आहे, त्यात या घटना वाढत्या क्रमाने होत आहेत..2014 मध्ये भाजपचे शासन केंद्रात आले, तेव्हापासून त्या घडत आहेत. 2014 मध्ये त्यांचे प्रमाण केवळ 151 होते, ते वर उल्लेखिलेल्या प्रमाणे 834 पर्यंत जाऊन पोहोचले. त्यापैकी उत्तर प्रदेशात 209 व त्या खालोखाल छत्तिसगढमध्ये 165 घटना घडल्या. त्यातील 25 अनुसूचित जंमाती व 14 दलितांविरूद्ध घडल्या.’’निवडणुकीच्या काळात द्वेषमूलक भाषणे, वक्तव्ये करण्याला उत आला आहे. त्यावर निवडणूक आयोगाचा कोणताही वचक राहिलेला नाही, किंबहुना त्याबाबत काहीही कारवाई होत नसल्याने आयोगाची मूक सम्मती आहे, असेच दिसत आहे. त्यातूनच समाजात तेढ निर्माण करण्यापासून त्याचे हिंसेत रूपांतर होण्यापर्यंत मामला पुढे जातो. अशा घटनात कोणतीही तत्काळ कारवाई न करता पोलीस मूकपणे पाहतात. त्यामुळे हिंसा, मोडतोड, जाळपोळ या घटना सातत्याने घडत आहेत..दिल्लीतील चित्तरंजन पार्क येथे बंगाली समाजाच्या पूजा महोत्सवादरम्यान मासे विकणाऱ्यांविरूद्ध `राष्ट्रधर्म’ म्हणणाऱ्या भगव्या ब्रिगेडने बंदी केली. त्यावरून मोठे वादळ माजले. मासे हे बंगली लोकांचा रोजचे अन्न. त्यामुळे कुणी काय खावे व खाऊ नये, यावरही हे आता हक्क बजाऊ लागले आहेत.पूर्व दिल्लीतील मयूर विहार भागात समाचार अपार्टमेन्टमध्ये मी राहातो. जवळच एक मोठे उद्यान आहे. त्यात गेली 15 वर्षे एक आफ्रिकी युवक लहान मुलांना फूटबॉल खेळण्याचे प्रशिक्षण देत आहे. त्याला नुकतीच भाजपच्या नेत्या रेणू चौधरी यांनी हिंदी शिकण्याबाबत धाकदपटशा केली. त्यावरुन बरेच वादंग झाले. तेव्हा कुठे दिल्लीतील भाजप नेत्यांनी चौधरी यांची कानउघाडणी केली. त्यांनी जाहीर माफी मागितली. यातून, भाजपच्या नेत्यांची मानसिकता काय आहे, हे ध्यानात येते..अलीकडे पंतप्रधान मोदी यांनी ब्रिटिश इतिहासकार थॉमस मेकॉले याच्यावर टीका करून इंग्रजी भाषेचा प्रभाव हे `गुलामीचे लक्षण’ असल्याचे म्हटले. त्यानंतर, हिंदी भाषेची बळजरी करण्याचे प्रकार येत्या वर्षात वाढणार असे दिसते. चौधरी यांनी आफ्रिकन कोच ला हिंदी शिकण्याची बळजबरी केली. त्यांनीही मोदींच्या भाषणापासून स्फूर्ती घेऊऩ धमकावले. हिंदीच्या बळजबरीवरून उत्तर विरूद्ध दक्षिण असा अनावश्यक वाद निर्माण झाला आहे.आता भाजपला गांधी ही नकोसे झालेत, हे `एमनरेगा’ या योजनेचे नाव `जीरामजी’ केल्यावरून सिद्ध होते. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे सत्तारूढ पक्षासाठी मत्सर व द्वेषाचे प्रतीक बनले आहेत. `हेट स्पीच’ विरूद्ध कर्नाटक सरकारने केलेल्या कायद्यावर भाजपने जोरदार टीका केली. कारण, तो कायदा आता त्यांच्या नेत्यांविरूद्ध वापरला जाईल, अशी दाट शंका त्यांना वाटते..गेल्या दोन तीन वर्षात इशान्य राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिल्लीत मारहाण करण्यात आली होती. कारण काय, तर ते चीन व मंगोलियातील लोकांसारखे दिसतात. त्रिपुराच्या उत्तराखंडमध्ये शिकणाऱ्या एन्जल चक्मा या विद्यार्थ्यावर `तू चीनी आहेस’’ असे म्हणत डेहराडून येथे 6 डिसेंबर रोजी झालेला हल्ला व 26 डिसेंबर रोजी त्याचा झालेला मृत्यू, हे निकृष्ट वंशभेदी मनोवृत्तीचे ताजे उदाहरण होय.`हा केवळ एन्जल चकमा चा खून नव्हे, तर साऱ्या इशान्य राज्यावर हल्ला आहे,’’ अशी तीव्र प्रतिक्रिया तेथील युवक नेत्यांकडून उमटली आहे.अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदी राष्ट्रात गोरे लोक जेव्हा भारतीयांना टार्गेट करतात, त्यांच्याबाबत हिणकस भाषा वापरून अपमान करतात, तेव्हा आपण त्यांची निंदा करतो. परराष्ट्र मंत्रालय लगेच निवेदन करते. परंतु, आपल्याच देशात इशान्य राज्यातील भारतीयांविरूद्ध दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड येथे हल्ले होऊन त्यांचा जीव जातो, त्याबाबत मात्र आपली प्रतिक्रिया थंड असते. काही जणांना पकडून नंतर त्यांना सोडून दिले जाते. हे पाहिले, की परदेशातील भारतीयांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत बोलण्याचा आपल्याला अधिकार आहे काय, असा प्रश्न पडतो..या हल्ल्यांना आवर घालायचा असेल, तर क्षणोक्षणी द्वेष पसरविणाऱ्या``ट्रोल सेनां’नाही लगाम घालवा लागेल.येत्या वर्षात समाजपातळीवर आणखी काय वाढून ठेवले आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. धर्म आणि द्वेषमूलक राजकारण, यामुळे घराघरातून तीव्र मतभेदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मध्यम उच्च मध्यम वर्ग ब्रेनवॉश झाल्यासारखे सारे मूकपणे पाहात आहे.त्याला आणखी खतपाणी मिळणार, की देशातील ``विविधतेतून ऐक्य (युनिटी इन डायव्हर्सिटी)’’ हा उदात्त विचार टिकविण्याच्या दिशेने वाटचाल होणार, हे येत्या वर्षात दिसेल. दरम्यान, ``आपण कुठे चाललो आहोत, कशा प्रकारचा भारत आपल्याला हवा आहे,'' याचा गंभीर विचार प्रत्येकाने करण्याची वेळ आली आहे.. 