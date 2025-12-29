Blog | ब्लॉग

New Year 2026 : आपण कुठे चाललो आहोत?

Decline of Tolerance and Democratic Values: विविधतेतून ऐक्य की द्वेषातून सत्ता? नव्या वर्षातील कठोर आत्मचिंतन
India Social Polarisation

विजय नाईक
नवी दिल्ली - येत्या गुरूवारी 1 जानेवारी 2026 रोजी आपण नव्या वर्षात प्रवेश करणार आहोत. वैयक्तिक पातळीवर अनेक संकल्प करणार आहोत. पण, देशपातळीवर कोणते संकल्प असणार आहेत? जीवनाची शाश्वत मूल्ये आपण जपणार का? ती देशपातळीवर अंमलात आणणार का? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

