न्यू यॉर्कमधील जेलस्क्रॅपर्स

विजय नाईकआजवर आपण स्कायस्क्रॅपर (गगनचुंबी) हा शब्द अयकत आलोय. पण, प्रसिद्ध नियतकालिक ‘द इकॉनॉमिस्ट’ ने जून २०२६ मधील अंकातील लेखात ‘द जेलस्क्रॅपर’ हा नवा शब्द वापरला आहे, तो न्यू यॉर्कमध्ये बांधल्या जाणाऱ्या गगनचुंबी तुरूंगाच्या संदर्भात. भारतातील तुरूंगांच्या इमारतींची उंची जास्तीजास्त २१ फूट असते. पण १ हजार कैद्यांच्या राहाण्याची व्यवस्था असलेल्या न्यू यॉर्कमध्ये बांधल्या जाणाऱ्या तुरूंगाच्या इमारतींची उंची तब्बल ३३५ फूट असेल, म्हणजे स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीच्या उंचीपेक्षाही ( चौथऱ्यासह ३०५ फूट) अधिक. न्यू यॉर्क नजिक रिकर्स बेटावरील तुरूंगात ६७०० कैदी राहातील, अशी व्यवस्था आहे. तेथून कैद्यांना आता न्यू यॉर्कमध्ये बांधण्यात येणाऱ्या चार गगनचुंबी तुरूंगात हलविण्यात येइल. .निरनिराळ्या देशांचे दौरे करताना मी आजवर जोहान्सबर्गमधील कॉन्स्टिट्यूशन हिल येथील तुरूंग जेथे महात्मा गांधी वंशभेदी सरकारने कैदेत ठेवले होते, रॉबेन आयलँडवरील तुरूंग ( जेथे नेल्सन मंडेला यांना २७ पैकी १८ वर्ष ठेवले होते ), पोलंडमधील औस्विच व बरकेन्यू मधील हिटलरच्या छळछावण्यांना आदी तुरूंगांना भेटी दिल्या. सॅनफ्रान्सिस्कोमधील अल्काट्राझ हा तुरूंग अट्टल गुन्हेगारांसाठी बांधलेला आहे. अंदमान निकोबारमधील सेल्यूलर जेल (स्वातंत्र्यवीर सावरकर व असंख्य स्वातंत्र्यवीरांना कारावास झाला, तो तुरूंग आतून) व दिल्लीतील तिहार तुरूंग, पुण्यातील येरवडा तुरूंग बाहेरून पाहिलेत. ते अनेक एकरांवर पसरले असले, तरी त्यांची उंची दोन ते तीन मजल्यांपेक्षा अधिक नाही. .प्रसिद्ध लेखक चार्लस डिकन्स अवघ्या १२ वर्षांचा असताना याच्या वडिलांना (जॉन डिकन्स) यांना ते कर्जफेड करू न शकल्याने तुरूंगात टाकण्यात आले होते. तुरूंगांची पाहाणी करण्यासाठी डिकन्स ने लंडनमधील काही तुरूंगांना भेट दिली होती. तसेच, १८४२ मध्ये त्याने न्यू यॉर्कमधील तुरूंग पाहिला, तेव्हा तो चांगलाच हदरला. त्यांचे वर्णन करताना त्यानं लिहिलं होतं, ‘सच इंडिसेन्ट अँड डिस्गस्टींग डंजन्स वुड ब्रिंग डिस्ग्रेस अपऑन द मोस्ट डेस्पॉटिक एम्पायर इन द वर्ल्ड.’ त्यांना त्या काळात ‘थडगी (द टोम्ब्ज्)’ म्हटले जात असे. अन्वयार्थ असा की तिथं गेलं की मृत्यू ठरलेला.तसंच, न्यू यॉर्कमध्ये बांधल्या जाणाऱ्या आधुनिक तुरूंगांना आता ‘नेक्स्ट जनरेशन टोमब्ज (पुढच्या पिढ्यांची थडगी)’ वा व्हर्टीकल जेल्स असे म्हणावे लागेल. विशेष म्हणजे, मॅनहॅटन, क्वीन्स, ब्रुकलीन व ब्रॉन्क्झ येथील तुरूंग हे न्यायालयाच्या नजिक असतील. याचा अर्थ गुन्हेगारांविरूद्ध असलेल्या खटल्यांची सुनावणी व्हावयाची असेल, तेव्हा गुन्हेगारांना त्वरित न्यायालयात हजर करता येईल..Abhijeet Dipake Case : "अभिजीत दिपकेला तात्काळ अटक करा..." सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरची दिल्ली पोलिसांत तक्रार; नेमकं काय घडलं?.या तुरूंगांना बांधण्यासाठी न्यू यॉर्क नगर पालिकेने २०१९ मध्ये १६ अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली होती. परंतु, हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. हे तुरूंग २०२७ पर्यंत बांधून पूर्ण होतील, अशी योजना होती. पण ते होण्यास २०३२ साल उजाडेल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.अमेरिकेतील तुरूंगांना दुर्लक्ष व क्रूरतेचा मोठा इतिहास आहे. २०१५ मध्ये तुरूंगात होणाऱ्या हिंसाचाराचे प्रमाण इतके वाढले, की सरकारला अखेर त्यावर नजर ठेवण्यासाठी वेगळ्या गटाची नेमणूक करावी लागली.‘नव्या तुरूंगामुळे नवे प्रश्न निर्माण होतील,’ असे मॅनहॅटन इन्स्टिट्यूटचे तज्ञ राफेल मॅंगुएल यांना वाटते. तुरूंग बांधणीच्या मुद्यावरून मॅनहॅटनच्या चायनाटाऊनमधील लोकांचा संताप शिगेला पोहोचलाय. तुरूंगांची व त्याभोवती असलेल्या उपनगरातील लोकांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र योजना आखावी लागणार आहे. इतक्या जवळ असलेल्या तुरूंगांमुळे लोकांची सुरक्षितता धोक्यात येईल, असा आरोप केला जात आहे..तुरूंगांच्या इमारतींच्या प्रारंभिक रेखाचित्रांकडे पाहिले, की त्यांच्या अभेद्यतेअयवजी एकाद्या विद्यापिठाच्या इमारतीच्या बांधकामासारखी या इमारती असतील, असे दिसते. तळमजल्यांवर मोठमोठ्या लॉबीज्, फॉयर्स, वैद्यकीय विभाग, त्यावरील मजल्यांवर कैद्यांच्या खोल्या, त्यांना बास्केट बॉल खेळता यावा, अशा सर्व सोयींनी परिपूर्ण असलेल्या मोठमोठ्य गच्च्या वजा मैदाने व फुलांच्या कुंड्या ठेवण्यासाठी जागा. उष्ण वाराही मिळेल आणि सूर्यप्रकाशही. गच्चीच्या चोहोबाजूंना जाळीदार कुंपण उभारण्यात येईल. त्यामुळे गच्चीवरून कुणी पलायन करू शकणार नाही, की आत येऊ शकणार नाही. कैद्यांना फक्त आकाशाकडे पाहाता येईल, परंतु खाली असलेले रस्ते, त्यावर होणाऱ्या हालचाली पाहता येणार नाहीत..Solapur News: मोठी धक्कादायक बातमी! ७०० शाळांतील विद्यार्थ्यांचे महिनाभरापासून जेवण बंद, करार संपला अन् ताट रिकामे .प्रकल्पाशी संबंधित श्रीमती प्रायर यांना वाटते की तुरूंगांच्या चोहोबाजूला उंचावर जशी टेहाळणी करणारी वॉच टॉवर्स असतात, त्या अयवजी कैद्यांच्या खोल्यांसमोर सुरक्षाधिकाऱ्यांसाठी खोल्या असतील. त्यामुळे, हिंसाचार होणार नाही व कैद्यांवर त्यांना नजर ठेवता येईल. तुरूंगांचं व्यवस्थापन करणाऱे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे काम सुकर व कार्यक्षम व्हावे, यासाठी त्यांना लागणारी उपकरणे, हत्यारे आदी पुरविण्यात येणार असून त्यांच्यात व कैद्यात एकमेकांवर हल्ले होऊ नये, यासाठी कडक नियम असतील. उत्तर युरोपातील तुरूंगांची रचना अशा प्रकारे असते. तथापि, त्याबाबत अमेरिकेत फारसे संशोधन झालेले नाही.उलट, इराकच्या युद्धानंतर व ‘वर्ल्ड ट्रेड टॉवर’वर हल्ला झाल्यानंतर पकडण्यात आलेल्या कैद्यांना अमेरिकेने ग्वांतानामो येथील तुरूंगात अत्यंत अमानूष वागणूक दिल्याचे जगापुढे आले होते. त्यावर जोरदार टीका झाली होती. त्यानंतर, त्यातील हिंसाचाराची तीव्रता कमी करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यात आली..भारतात आजही तुरूंगातील अट्टल गुन्हेगारांशी संबंध राखून परस्पर सुपारी देऊन विरोधी गॅंगमधील म्होरके व गुंडाचा काटा काढण्याच्या घटना राजरोसपणे घडत आहेत. त्यांचे सूत्रचालन दुबईत राजरोसपणे वावरणाऱा दाऊद इब्राहीम अथवा अन्य गुंड, तसेच परदेशात राहून गुन्हे करणारी बिश्णोई गॅंग यांचे गुन्हे व खुनांबाबत आपण रोज काही ना काही वाचत असतो. अमेरिकेत सॅनफ्रान्सिस्को नजिक समुद्रातील उंचवट्यावर बांधलेला अल्काट्राझ हा अभेद्य तुरूंगही कट्टर गुन्हेगारांसाठी प्रसिद्ध होता आणि आजही प्रसिद्ध आहे.जेलस्क्रॅपर्स मधील प्रत्येक तुरूंगाची क्षमता ४१६० कैद्यांना ठेवता येईल, अशी असेल. हे प्रमाण सध्या असलेल्या कैद्यांच्या केवळ ६० टक्के आहे. अंडरट्रायल (विचाराधीन कैदी) कैद्यांचे प्रमाण कमी करायचे असेल, तर न्यायालये, पोलीस व फिर्यादी यांच्यातील समन्वय वाढवावा लागेल..इलिनॉयमध्ये बांधण्यात येणाऱ्या दोन तुरूंगावर ९०० दशलक्ष डॉलर्स खर्च येणार आहे. पण, न्यू यॉर्कमधील जेलस्र्क्रॅपर्सच्या बांधाकामाचा खर्च सुमारे आठ पटींनी अधिक असेल. आज रिकर्समधील तुरूंगात देखरेख करणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्यावर सरकारला प्रतिवर्ष ४ लाख ५० हजार डॉलर्स खर्च करावा लागतो. तो वाढण्याची शक्यता आहे. तुरूंग व्यवस्थेत सुधारणा करण्याबाबत आजवर अनेक प्रयत्न झाले, परंतु, त्यांना फरसे यश आलेले नाही. भारतातही तुरूंगाच्या व्यवस्थापनात सुधारणा होणे आवश्यक आहे, असे वर्षानुवर्ष बोलले जात आहे, मागण्या केल्या जात आहेत, परंतु, प्रत्यक्षात प्रयत्न मात्र गोगलगाईच्या गतीने चाललेले दिसतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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