Blog | ब्लॉग

या नव्या पिढीतील ही पोरंपोरी..

A Veteran Journalist's Perspective on Today's Youth: ज्येष्ठ पत्रकार कामिल पारखे यांनी आपल्या अनुभवांच्या आधारे आजच्या तरुण पिढीतील बदल, मेट्रो संस्कृती, सोशल मीडिया आणि सामाजिक-राजकीय सहभाग यावर भाष्य केले आहे.
Blog

Blog

esakal

कामिल पारखे
Updated on

कामिल पारखे

मी मिखाईल गोर्बाचेव्हच्या काळात सोव्हिएत रशियाच्या मॉस्कोत, क्रेमलीनमध्ये हिंडलो आहे. सोव्हिएत ब्लॉकचाच एक भाग असलेल्या पूर्व युरोपातील बल्गेरियात माझे पत्रकारितेतील पहिलेवहिले आणि एकमेव प्रशिक्षण पूर्ण झाले. बल्गेरियाची राजधानी सोफिया आणि इतर शहरांत संध्याकाळी डिनर झाल्यानंतर पब्समध्ये व्होडका घेऊन संगीताच्या तालावर मनसोक्त नाचलो आहे.

Loading content, please wait...
Youth
Blog
Journalism