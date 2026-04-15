Global Conflict: युद्धाचा तिढा कायम- पण निष्फळ वाटाघाटी पुन्हा सुरू?

-विजय नाईकअमेरिका, इस्त्रायल विरूद्ध इराण या चाळीस दिवस चाललेल्या युद्धातून मार्ग काढण्यासाठी गेल्या आठवड्यात इस्लामाबाद येथे अमेरिका व इराण दरम्यान तब्बल 21 तास झालेल्या वाटाघाटी निष्फळ ठरल्याने युद्धाचा तिढा कायम राहिला असून, इराण पाठोपाठ अमेरिकेने होर्मुझची नाकेबंदी केल्यामुळे युद्ध पुन्हा भडकण्याच्या मार्गावर आहे..ट्रम्प ``या आठवड्यात पुन्हा एकदा वाटाघाटींची फेरी होणार,'' असे सांगत आहेत. त्यांचे धोरण एकाच वेळी धमकी व दुसऱ्या क्षणाला कचखाऊ, असे बनले आहे. पण युद्ध थांबणार का, याचा कोणताही संदेश त्यातून मिळत नाही.दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमेरिकेचे अध्य़क्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दरम्यान काल दूरध्वनिवर झालेली चर्चा अनेकार्थाने भारताला लाभदायक ठऱेल.या घटकेला अमेरिकेच्या युद्धनौका होर्मुझच्या आखातात टेहाळणी करीत, इराणच्या बंदरात जहाजांची नाकेबंदी करीत असल्याने जगाची दुहेरी कोंडी झाली आहे. इराणच्या खनिज तेलावर चीन मोठ्या प्रमाणावर (45 ते 50 टक्के कच्चे तेल व 30 टक्के नैसर्गिक वायू) अवलंबून आहे. ते आणण्यासाठी चीनची जहाजे होर्मुझच्या हद्दीतील इराणी बंदराकडे गेली, तर युद्धाची व्याप्ती केवळ अमेरिका-इस्त्रायल-इराण पुरती मर्यादित राहाणार नाही. अशा परिस्थितीत, अमेरिका व चीन यांच्यात युद्ध भडकण्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. ``इराण व चीनच्या व्यवहारात अमेरिकने हस्तक्षेप करू नये, तसे केल्यास गंभीर परिणाम होतील,'' असा इशारा चीनने दिलाय. जिबुती या आफ्रिकेतील देशात चीनचा नाविक तळ आहे. तेथून चीन अमेरिकन जहाजांवर लक्ष्य साधू शकतो..अमेरिका व इराण एकमेकाला धमक्यावर धमक्या देत आहेत. युरोप, आखाती देश, सौदी अरेबिया यांनी ``युद्ध थांबवा, होर्मुझ मोकळा करा,'' असे इराण व अमेरिका यांना आवाहन केले आहे. दरम्यान, येत्या 16 एप्रिल रोजी पुन्हा एकदा वाटाघाटी होण्याची शक्यता बोलून दाखविली जाते, परंतु, तत्पूर्वी इराण व अमेरिकेला मागण्यांबाबत काही पायऱ्या उतराव्या लागतील.`वॉलस्ट्रीट जर्नल'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, ``अमेरिकेने होर्मुझची नाकेबंदी केल्यामुळे इराणचे प्रतिदिन 4081 कोटी रूपयांचे नुकसान होत आहे. तेथील आर्थिक परिस्थिती अधिक बिकट होत चालली आहे.'' इराणची आर्थिक नाकेबंदी केल्यास प्रत्यक्ष युद्ध न करता इराणची गळचेपी होऊ शकते, असा खेळ अमेरिका खेळू शकते..विश्लेषकांच्या मते, ``मार्च च्या अखेरीस नाकेबंदी पलिकडील जलमार्गावर इराणचे 154 दशलक्ष बॅरल्स तेल आजही जहाजात (तरंगत) पडून आहे. त्याची वाहतूक जास्क (होर्मुझ पासून दूर) बंदरातून इराण करू शकेल काय, हा कळीचा प्रश्न आहे.अमेरिकने होर्मुझची नाकेबंदी करण्याची घोषणा केली, तेव्हा ``होर्मुझच्या पाण्यात जहाज नष्ट करणारे सुरूंग पेरल्याचे व ते कुठे आहेत, याची कल्पना नाही,'' असे सांगून इराणने अमेरिकेला इशारा दिला. परंतु, ट्रम्प यांनी सुरूंग शोधून निकामी करण्याचे काम सुरू झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे इराणचा तो डाव फसला असला, तरी समुद्राच्या तळाशी गेलेल्या व निकामी न झालेल्या तरंगणाऱ्या सुरूंगांचा धोका प्रत्येक जहाजाला होऊ शकतो..होर्मुझमधून वाहतूक करण्यासाठी 14 एप्रिल 2026 रोजी तब्बल 800 व्यापारी जहाजे प्रतिक्षेत असून, त्यापैकी 400 तेलवाहू जहाजे (टँकर्स), भारतीय ध्वज असलेली 14 जहाजे आहेत. शनिवार पासून केवळ 23 जहाजे प्रवास करू शकलेली आहेत. या आठशे जहाजांवर 20 हजार खलाशी तर खोळंबून आहेतच, पण दर दिवशी विमा कंपन्यांच्या दरात होणाऱ्या वृद्धिमुळे जहाज कंपन्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्या किती दिवस तग धरू शकतील? शिवाय त्यात असलेली खते, अन्न धान्य, धातू, रसायने किती सुरक्षित व सुस्थितीत राहातील, हा प्रश्न कायम आहे. होर्मुझ खाडीतून यापूर्वी सुमारे रोज 100 जहाजांची ये-जा होत असे.दुसरे संकट आहे, ते वाढणाऱ्या खनिज तेलाच्या किमतीचे. होर्मुझची नाकेबंदी चालू राहिल्यास युद्ध सुरू होण्यापूर्वी असलेली खनिज तेलाच्या पिपांची किंमत 60 ते 65 डॉलर्स वरून काही महिन्यात प्रतिबॅरल 150 डॉलर्स पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या ती प्रतिबॅरल 95 ते 100 डॉलरपर्यत जाऊन पोहोचली आहे. त्याचा दूरगामी परिणाम दक्षिण आशिया, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया , युरोपातील देश यांच्यावर होईल. त्याचा `डॉमिनो इफेक्ट' (साखळी परिणाम) एलएनजी, पीएनजी गॅस पुरवठ्यावर होईल. भारतात त्याचे जोरदार चटके बसू लागले असून, जनता हैराण झाली आहे. कारखाने बंद होत आहेत. कामगार वर्ग कारखाने सोडून गावाकडे जात आहे. कोविद-19 साथीच्या काळात जी परिस्थिती निर्माण झाली होती, तसे कामगारांचे स्थलांतर होताना दिसत आहे..वाटाघाटी फसल्याच्या प्रमुख कारणांमध्ये समजुतीचा घोटाळा झाला. ``इस्रायलने लेबॅननमधील हिजबोल्लांविरूद्ध चालविलेले हल्ले थांबले पाहिजे,'' या अटीचा वाटाघाटीच्या मसूद्यात समावेश होता, हे अमेरिकेने अमान्य केले. ``अण्वस्त्र निर्मिती करणार नाही,'' अशी कोणतीही कबुली इराणच्या नेत्यांनी दिलो नाही. होर्मुझचा मार्ग मोकळा करण्याची अट इराणने अमान्य केली. त्यामुळे अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे.डी.व्हान्स, राजदूत स्टीव्ह विटकॉफ व जेरार्ड कुशनर यांना हात हलवित परतावे लागले. दुसरीकडे, आपली ``सरशी झाली,' असे भासवित इराणचे सभापती मोहंमद बाघेर कालिबाफ व परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची तेहराणला परतले. प्रवासात आपल्यावर हल्ले होऊ नये म्हणून त्यांनी विमाने बदलली, तेहराणला जाण्याचे मार्ग बदलले, कधी रेल्वेतून तर कधी बसने प्रवास केला.ट्रम्प यांचे दुसरे उददिष्ट इराणचे समृद्ध युरेनियम हस्तगत करणे. ते अद्याप साध्य़ झालेले नाही. व्हाईट हाऊसमध्ये काल पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ``इराणला कधीही अण्वस्त्रधारी देश बनवू देणार नाही,'' याची पुनरूक्ती करीत ``वुई विल कलेक्ट द डस्ट''(युरेनियम) असे सांगितले. इंटरनॅशनल एटॉमिक एनर्जी एजन्सीने गेल्या मे मध्ये अंदाज व्यक्त केल्यानुसार, ``इराणकडे 120 किलो समृद्ध युरेनियम आहे. त्याचे 60 टक्क्यांपर्यंत समृद्धिकरण (एनरिचमेन्ट) झाले आहे. ते 90 टक्क्यापर्यंत (वेपनग्रेड) नेले, की काही आठवड्यात अणुबॉंबची निर्मिती होईल. त्यातून इराण 22 अणुब 