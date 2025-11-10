शोध सावित्रीबाई आणि जोतीबांच्या पाऊल खुणाचा

Tracing Phule Couple's Mentors : `पुत्र सांगती चरित पित्याचे' अशी ग. दि. माडगुळकर यांच्या `गीतरामायणा'तील एक प्रसिद्ध ओळ आहे. काल रविवारी सकाळी काहीशी अशाच प्रकारची अवस्था माझी झाली होती. पुण्यातील सदाशिव पेठ आणि कॅम्पातील दोन ध्रुवांच्या संस्कृतींना जोडणाऱ्या लक्ष्मीरोडच्या सिमावर्ती भागातल्या क्वार्टरगेटमधील उण्यापुऱ्या दोनशे वर्षे जुन्या असलेल्या ख्राईस्ट चर्चमध्ये अल्तारापाशी म्हणजे वेदीपाशी मी उभा होतो. चर्चमध्ये रविवारी उपासनाविधीसाठी जमलेल्या भाविकांना संबोधून बोलण्याची माझ्यासारख्या प्रापंचिकांवर कधी वेळ येत नसते. .त्यातून या दोन शतकांचा समृद्ध इतिहास असलेल्या या चर्चमधील मंडळीसुद्धा अगदी तशीच बुजुर्ग.त्या मंडळींतील सर्वांना परिचित असलेले एक नाव म्हणजे नव्वदी पार केलेले क्रिकेटपटू चंद्रकांत अर्थात चंदू बोर्डे.ख्राईस्ट चर्चच्या व्यवस्थापकीय मंडळाचे सभासद असलेल्या राहुल बोर्डे यांनी मला चर्चमध्ये बोलण्याची संधी दिली होती. त्याला कारणही तसेच होते.शैलीदार वास्तुरचना असलेल्या त्या टुमदार चर्चमध्ये या बुजुर्ग मंडळींना त्यांचाच इतिहास सांगण्याची माझ्यावर ही वेळ आलेली असताना आणि त्यामुळे जराशा बुजलेल्या मला `पुत्र सांगती चरित पित्याचे' ही ओळ आठवावी, हे साहजिकच होते..पण तरी मी थेट विषयालाच हात घातला आणि मला सांगायचे होते ते थोडक्यात सांगून टाकले.त्यापैकी सर्वांनाच ते ऐकून, आपलाच इतिहास माझ्या तोंडून ऐकून धक्का बसला होता हे मला लगेचच कळाले.अर्थात हा सुखद आणि अभिमानास्पद धक्का होता.सावित्रीबाई आणि जोतिबा फुले यांच्या पाऊलखुणांचा मी गेले तीन वर्षे घेत असलेला शोध गेल्या आठवड्यात एक निर्णायक वळणावर किंवा टप्प्यावर आला आहे हे मी त्या चर्च काँग्रीगेशनला म्हणजे मंडळीला सांगितले..फुले दाम्पत्याच्या पाऊलखुणांच्या शोधात असाच मी असताना गेल्या पंधरवड्यात पास्टर प्रशांत गोर्डे आणि त्यांच्या भगिनी माधुरी आरोळे मला या ख्राईस्ट चर्चमध्ये घेऊन आल्या होत्या.आत पाऊल ठेवताच तिथल्या फलकाकडे माझ्यातल्या पत्रकाराची नजर गेली होती आणि एका क्षणात जागीच खिळून मी पूर्णतः स्तिमित झालो होतो.दोन शतकांच्या त्या चर्चच्या सर्व धर्मगुरुंची यादी असलेल्या त्या संगमरवरी फलकावर अगदी पहिलेच नाव होते :स्कॉटिश मिशनरी `रेव्ह जेम्स मिचेल - कार्यकाळ १८३४ ते १८६४' !जोतिबा आणि सावित्रीबाई फुले यांचे शिक्षक दाम्पत्य असलेल्या जेम्स आणि मार्गारेट शॉ मिचेल यांचे चरित्र लिहून मी प्रकाशित केल्यानंतर जेम्स मिचेल यांच्या या चर्चचा मला असा अचानक शोध लागला होता..Shirur Crime : टाकळी हाजी येथे शेताच्या वादातून हल्ला; दोघे जखमी, लोखंडी गज व विटेचा वापर!.याबद्दलचा विस्मय आणि आनंद मी येथे कुठल्या शब्दांत सांगणार ?पुणे कॅम्पात फॅशन स्ट्रीटच्या अगदी समांतर रेषेत असलेल्या आणि बिशप स्कुलच्या स्पोर्ट्स ग्राऊंडला लागून असलेल्या सेंट मार्गारेट मराठी प्राथमिक शाळेत (स्थापना १८२७- जोतिबांच्या जन्मसुद्धा याच सालचा ) जोतिबा शिकले याविषयी आता शंकेचे फारसे कारण नसावे.पेशवेकालीन पुणे पोलीस अंमलदार घाशिराम कोतवालच्या गढीच्या अगदी समोरच्या जागेवर असलेल्या याच आवारात सावित्रीबाईंना अध्यापनाचे धडे देणाऱ्या मिसेस मिचेल आणि जेम्स मिचेल यांचे निवासस्थान असणार याबद्दल माझी आता अधिक खात्री होत चालली आहे.हे सर्व मी त्या चर्च असेम्ब्लीला सांगितले तेव्हा माझ्यासारखेच तेथील अनेकांना त्यांच्या `ख्राईस्ट चर्च'च्या संस्थापक धर्मगुरूबद्दल - जेम्स मिचेल यांच्याबद्दल हे पहिल्यांदाच कळाले होते आणि त्याचवेळी त्याबद्दल त्यांना आनंद आणि अभिमानही वाटला होता..त्या चर्च मंडळींच्या वतीने चर्च धर्मगुरू कांतीलाल लोहाडे यांच्या उपस्थितीत चंदू बोर्डे यांच्या हस्ते मग माझा लगेच सत्कारसुद्धा करण्यात आला.रेव्ह. जेम्स मिचेल आणि मिसेस मार्गारेट शॉ मिचेल या दोघांचीही चरित्रे मी `सावित्रीबाई आणि जोतिबा यांचे शिक्षक मिचेल दाम्पत्य आणि स्त्रीशिक्षणातील पूर्वसुरी' या पुस्तकात लिहिली आहेत. चेतक बुक्सचे हे पुस्तक ऑनलाईन उपलब्ध आहेजेम्स मिचेल आणि मिसेस मिचेल यांची छायाचित्रे मात्र अद्यापही माझ्या पाहण्यात आलेली नाहीत.तो आणि इतर काही शोध यापुढेही जारी असेल...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.