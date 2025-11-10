Blog | ब्लॉग

शोध सावित्रीबाई आणि जोतीबांच्या पाऊल खुणाचा

पुण्यातील ख्राईस्ट चर्चचे पहिले धर्मगुरू रेव्ह. जेम्स मिचेल हेच महात्मा जोतिबा आणि सावित्रीबाई फुले यांचे शिक्षक होते; या निर्णायक शोधाची माहिती लेखक/पत्रकारांनी चर्चमधील भाविकांना दिल्याने त्यांच्यासाठी हा सुखद आणि अभिमानाचा धक्का ठरला.
Tracing Phule Couple's Mentors

Sakal

कामिल पारखे


Tracing Phule Couple's Mentors : `पुत्र सांगती चरित पित्याचे' अशी ग. दि. माडगुळकर यांच्या `गीतरामायणा'तील एक प्रसिद्ध ओळ आहे. काल रविवारी सकाळी काहीशी अशाच प्रकारची अवस्था माझी झाली होती.

पुण्यातील सदाशिव पेठ आणि कॅम्पातील दोन ध्रुवांच्या संस्कृतींना जोडणाऱ्या लक्ष्मीरोडच्या सिमावर्ती भागातल्या क्वार्टरगेटमधील उण्यापुऱ्या दोनशे वर्षे जुन्या असलेल्या ख्राईस्ट चर्चमध्ये अल्तारापाशी म्हणजे वेदीपाशी मी उभा होतो.

चर्चमध्ये रविवारी उपासनाविधीसाठी जमलेल्या भाविकांना संबोधून बोलण्याची माझ्यासारख्या प्रापंचिकांवर कधी वेळ येत नसते.

Savitribai Phule
teacher
mahatma phule
Social Awareness

