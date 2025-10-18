Blog | ब्लॉग

सावित्रीबाई आणि जोतिबा यांच्या पाऊलखुणांचा शोध..

In the Footsteps of Social Reformers: `फुले' हिंदी चित्रपटात सावित्रीबाईंना अध्यापन प्रशिक्षणासाठी घोडाबग्गीत घेऊन जोतिबा फुले नगरच्या मिस सिंथिया फरार मॅडम यांच्याकडे जातात असे दाखवले आहे. तर जोतिबांचे शिक्षक असलेले हे जेम्स मिचेल यांनी पुणे लष्कर भागात असलेल्या क्वार्टर गेट येथील ख्राईस्ट चर्चचे तब्बल तीस वर्षे मुख्य धर्मगुरू होते.
A tribute to Savitribai and Jyotiba Phule, tracing the legacy of their social and educational reforms in Maharashtra.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-कामिल पारखे

सावित्रीबाई आणि जोतिबा फुले या दोघांच्याही शिक्षणकार्यात प्रेरक आणि शिक्षकही असलेल्या नगर येथील अमेरिकन मिशनरी मिस सिंथिया फरार, पुण्यातील स्कॉटिश मिशनरी जेम्स मिचेल, त्यांच्या पत्नी मार्गारेट शॉ मिचेल यांची चरित्रे मी लिहिली आहेत. तरीसुद्धा यामध्ये अनेक मिसिंग लिंक्स किंवा कच्चे दुवे आहेत.

Savitribai Phule
education
women
social activities
women empowerment

