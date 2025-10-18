सावित्रीबाई आणि जोतिबा यांच्या पाऊलखुणांचा शोध..

-कामिल पारखे सावित्रीबाई आणि जोतिबा फुले या दोघांच्याही शिक्षणकार्यात प्रेरक आणि शिक्षकही असलेल्या नगर येथील अमेरिकन मिशनरी मिस सिंथिया फरार, पुण्यातील स्कॉटिश मिशनरी जेम्स मिचेल, त्यांच्या पत्नी मार्गारेट शॉ मिचेल यांची चरित्रे मी लिहिली आहेत. तरीसुद्धा यामध्ये अनेक मिसिंग लिंक्स किंवा कच्चे दुवे आहेत..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.उदाहरणार्थ, स्कॉटिश मिशनच्या पुण्यात मुख्य पेठांमध्ये आणि पुणे कॅम्पात म्हणजे सदर बझारमध्ये अनेक शाळा आणि संस्था होत्या. यापैकी नेमक्या कुठल्या जागी मिचेल दाम्पत्य राहत होते ? नेमक्या कुठल्या स्कॉटिश शाळेत आधी जोतिबा आणि नंतर मिसेस मिचेलच्या शाळेत सावित्रीबाई शिकल्या? नेमक्या कुठल्या स्कॉटिश मिशनरी शाळेत जोतिबांनी १८५० नंतर शिक्षक म्हणून नोकरी केली ? आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या फुले दाम्पत्यांच्या कुठल्याही मराठी चरित्रांत ही माहिती मिळत नाही. बहुतेक मराठी चरित्रे फुले दांपत्याच्या शिक्षकांच्या नावांबाबत आणि त्यांच्या शाळांबाबत सोयिस्कर मौन राखतात. `सत्यशोधक' या मराठी चित्रपटात `जेम्स (मिचेल) साहेब' या स्कॉटिश मिशनरीचे पात्र आहे..`फुले' हिंदी चित्रपटात सावित्रीबाईंना अध्यापन प्रशिक्षणासाठी घोडाबग्गीत घेऊन जोतिबा फुले नगरच्या मिस सिंथिया फरार मॅडम यांच्याकडे जातात असे दाखवले आहे. तर जोतिबांचे शिक्षक असलेले हे जेम्स मिचेल यांनी पुणे लष्कर भागात असलेल्या क्वार्टर गेट येथील ख्राईस्ट चर्चचे तब्बल तीस वर्षे मुख्य धर्मगुरू होते याचा शोध मला या आठवड्यात लागला,तेव्हा मला बसलेल्या आनंदाच्या धक्क्याचे इथे वर्णनही करता येणार नाही. पुणे कॅम्पातला क्वार्टरगेट ते मेन स्ट्रीट हा परिसर अनेक वर्षापासुन माझ्या कायम वहिवाटीचा रस्ता राहिलेला आहे. इथल्या अरोरा टॉवरमध्ये `इंडियन एक्सप्रेस' इंग्रजी दैनिकात नव्वदच्या दशकात दहा वर्षे मी बातमीदार होतो..हल्ली माझे क्वार्टर गेट येथील YMCA आवारात असलेल्या `ओम बुक्स'मध्ये नेहेमी येणेजाणे असते, तिथे माझ्या इतर पुस्तकांबरोबरच `सावित्रीबाई आणि जोतिबांचे शिक्षक मिचेल दाम्पत्य आणि शिक्षणातील पूर्वसुरी' हे चेतक बुक्स प्रकाशनचे पुस्तकसुद्धा विक्रीला आहे. तर हा बुकस्टॉल आणि ख्राईस्ट चर्च यांच्या भिंती म्हणजे कुंपणे एकमेकाला अगदी लागून आहेत.कुंपणाच्या एक बाजूला जेम्स मिचेल, मार्गारेट मिचेल यांची चरित्रे असणारे माझे पुस्तक आणि कुंपणाच्या दुसऱ्या बाजूला या मिचेल दाम्पत्याचे चर्च.अन याबाबत चरित्रलेखकाला म्हणजे अस्मादिकांना कालपर्यंत काहीच कल्पना नव्हती.येथून नेहेमी येताजातांना हे जेम्स मिचेल याच ख्राईस्ट चर्चचे १८३४ ते १८६३ या दीर्घकाळात धर्मगुरू होते याचा मला थांगपत्ताही नव्हता..सावित्रीबाई आणि जोतिबा यांच्या शाळा शोधण्याच्या कामात लाल देवळाजवळ स्कॉटिश मिशनच्या मालकीच्या असलेल्या सेंट अँड्र्यूज गर्ल्स हायस्कूलच्या माजी विद्यार्थिनी असलेल्या माधुरी आरोळे यांची मी मदत मागितली. त्यांचे भाऊ पास्टर प्रशांत गोर्डे हेसुद्धा या शोध मोहिमेत सामिल झाले. क्वार्टर गेटपाशीच असलेल्या स्कॉटिश मिशनच्या एथेल गॉर्डन अध्यापन महाविद्यालयाला आधी भेट दिली. येथेच स्कॉटिश मिशनरी बेने इस्त्रायली मुलांसाठी शाळा चालवत असत. माधवराव पेशवे यांनी १७९२ ला दिलेल्या जमिनीवर उभे असलेले सिटी चर्च, ऑर्नेलाज बॉईज स्कुल आणि सेंट क्लेर गर्ल्स हायस्कुल या एथेल गॉर्डन कॉलेजच्या समोरच आहे. नंतर अगदी सहजच म्हणून जवळच असलेल्या या ख्राईस्ट चर्चला भेट दिली..तिसेक वर्षांपूर्वी इंडियन एक्सप्रेसचे सहकारी अनोष मालेकर आणि डायना बोर्डे यांच्या लग्नावेळी या चर्चला मी भेट दिली होती हे आठवले. त्यावेळी रेव्ह. चंद्रकांत भुजबळ यांनी हे लग्न लावले होते हेसुद्धा आठवते. ख्रिस्ती धर्मात जगभरातील भाविकांना कुठल्याही चर्चमध्ये प्रार्थनेसाठी, उपासनेसाठी जाता येते. मात्र त्यांनी आपल्या स्थानिक चर्चचे (मंडळीचे) नोंदणीकृत सभासद होणे, नाममात्र वार्षिक वर्गणी देणे आवश्यक असते. जसे, मी स्वतः सेंट फ्रान्सिस झेव्हियर चर्चचा सभासद आहे, तर त्याचप्रमाणे नामवंत क्रिकेटपटू चंदू बोर्डे या पुणे कॅम्पातील या ख्राईस्ट चर्चचे सदस्य आहेत.काल पास्टर गोर्डे यांच्यामुळे ख्राईस्ट चर्चमध्ये मला विनासायास प्रवेश मिळाला. अल्तारापाशी असलेल्या नाम फलकावर पहिलेच नाव स्कॉटिश मिशनरी जेम्स मिचेल ( १८३४ ते १८६३ ) हे नाव वाचले आणि एकदम `युरेका ! युरेका !' असेच ओरडावे असे मला झाले. नंतरच्या कालावधीत `यमुनापर्यटन' ही मराठीतले पहिली कादंबरी लिहिणारे रेव्ह बाबा पदमनजी, रेव्ह धनजीभाई नौरोजो, रेव्ह दिनकर शंकर सावरकर, रेव्ह रामचंद्र प्रल्हाद देशपांडे वगैरेंनी इथे धर्मगुरूचे पद सांभाळले होते..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.यापैकी धनजीभाई नौरोजी (आणि त्यांचे मित्र होरमसजी पेस्तनजी) यांनी धर्मपरिवर्तन केल्यानंतर मुंबईतल्या पारशी समाजाने जॉन विल्सन यांच्याविरूद्ध कोर्टकचेऱ्या केल्या होत्या. प्रकरण पार ब्रिटिश गव्हर्नर आणि हेबिअस कॉर्पस दाखल करण्यापर्यंत गेले होते. न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी आपल्या `सावलीचा शोध' पुस्तकात या धनजीभाई नौरोजी वगैरे मिशनरींबाबत विस्तृत लिहिले आहे. गेली अनेक महिने अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यवाह दीपक गिरमे, सांगलीचे राहुल थोरात आणि त्यांचे सहकारी सावित्रीबाई आणि जोतिबा फुले यांच्या स्कॉटिश मिशनच्या शाळांचा आणि त्यांच्या शिक्षकांचा शोध घेत आहेत. त्यामुळे दीपक गिरमे आणि नंदिनी जाधव यांच्यासह काल पुन्हा एकदा ख्राईस्ट चर्चला भेट दिली. या धावत्या भेटीदरम्यान सावित्रीबाईंना आणि सगुणाबाई क्षिरसागर यांना अध्यापनाचे प्रशिक्षण देणाऱ्या जेम्स मिचेल यांच्या पत्नी मार्गारेट मिचेल यांचा फोटो अगदी पहिल्यांदाच माझ्या नजरेस पडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.