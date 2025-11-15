Blog | ब्लॉग

Pune Historic School : सावित्रीबाई आणि जोतिबा फुले यांच्या ऐतिहासिक शाळा परिसरात; त्यांचा वारसा चालवणाऱ्या शिक्षिका आणि चिमुकल्या विद्यार्थ्यांसमवेत!

Savitri Jyotiba Phule : भारतातील एका सर्वांत जुन्या (स्थापना १८२७ !) आणि आजही चालू असलेल्या पुणे कॅम्पातील सेंट मार्गारेट मराठी प्राथमिक शाळेला या मंगळवारी अकरा नोव्हेंबरला पुन्हा एकदा भेट दिली.
The 200-Year Legacy of St. Margaret Marathi Primary School

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे पदाधिकारी दीपक गिरमे, श्रीपाल ललवाणी, अनिल वेल्हाळ, नंदिनी जाधव वगैरे कार्यकर्ते सावित्रीबाई आणि महात्मा जोतिबा फुले यांच्या पाऊलखुणांचा शोध घेण्याच्या या भेटीत सहभागी झाले होते. पास्टर प्रशांत गोर्डे, माधुरी आरोळेसुद्धा बरोबर होते. या भेटीचे कारण म्हणजे देशातील सर्वांत जुन्या असलेल्या या स्कॉटिश मिशनरी जेम्स मिचेल यांच्या या शाळेतच महात्मा जोतिबा फुले शिकले असावेत याबद्दल आता माझी खात्री पटत चालली आहे.

