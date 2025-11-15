Pune Historic School : सावित्रीबाई आणि जोतिबा फुले यांच्या ऐतिहासिक शाळा परिसरात; त्यांचा वारसा चालवणाऱ्या शिक्षिका आणि चिमुकल्या विद्यार्थ्यांसमवेत!

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे पदाधिकारी दीपक गिरमे, श्रीपाल ललवाणी, अनिल वेल्हाळ, नंदिनी जाधव वगैरे कार्यकर्ते सावित्रीबाई आणि महात्मा जोतिबा फुले यांच्या पाऊलखुणांचा शोध घेण्याच्या या भेटीत सहभागी झाले होते. पास्टर प्रशांत गोर्डे, माधुरी आरोळेसुद्धा बरोबर होते. या भेटीचे कारण म्हणजे देशातील सर्वांत जुन्या असलेल्या या स्कॉटिश मिशनरी जेम्स मिचेल यांच्या या शाळेतच महात्मा जोतिबा फुले शिकले असावेत याबद्दल आता माझी खात्री पटत चालली आहे. .शाळेच्या प्रभारी मुख्याधिपिका अनुपमा कलकोटी यांनी भेट देणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे स्वागत केले आणि शाळेची माहिती दिली. स्कॉटिश मिशनच्या रेव्हरंड जेम्स मिचेल यांच्या पुण्यातल्या शाळेत जोतिबा फुले शिकले हे सर्वश्रुत आहे. जोतिबांकडून अबकडई गिरवणे शिकल्यानंतर सावित्रीबाई फुले यांनी जेम्स मिचेल यांच्या पत्नी मार्गारेट शॉ मिचेल आणि नगरच्या अमेरिकन मराठी मिशनच्या सिंथिया फरार यांच्याकडे अध्यापनाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. सावित्रीबाई अशाप्रकारे देशातील पहिल्यावहिल्या एतद्देशीय प्रशिक्षित शिक्षिका बनल्या..स्कॉटिश मिशनच्या धर्मगुरुंनी भारतात सर्वप्रथम कोकणात बाणकोट आणि हर्णै येथे १८२३ ला आधुनिक पद्धतीच्या शाळा सुरु केल्या होत्या. त्याआधी दहा वर्षांपूर्वीच 1814 च्या दरम्यान अमेरिकन मराठी मिशनने मुंबईत आणि देशात आधुनिक शिक्षणपद्धतीची मुहूर्तमेढ रोवली होती. स्कॉटिश मिशनरी जॉन स्टीव्हन्सन आणि जेम्स मिचेल यांनी १८३० साली दख्खनचा आणि पुण्याचा दौरा केला तेव्हा अनपेक्षितपणे त्यांचे चांगले स्वागत झाले. कोकणातील मिशन बंद करुन मुंबईत आणि पुण्यात कार्य सुरु करण्याचा स्कॉटिश मिशनरींनी निर्णय घेतला. जॉन विल्सन, मार्गरेट विल्सन मुंबईला गेले आणि जॉन स्टीव्हन्सन पुण्यात स्थायिक झाले..पुढे जॉन स्टीव्हन्सन ईस्ट इंडिया कंपनीचे चॅपलेन म्हणजे धर्मगुरु बनले. त्यानंतर पुण्यात १८३३ आलेल्या जेम्स मिचेल यांच्या खांद्यावर पुणे स्कॉटिश मिशनची धुरा आली आणि ती त्यांनी पुढील तीन दशकापर्यंत म्हणजे १८६६ साली त्यांचे महाबळेश्वरला निधन होईपर्यंत सांभाळली. हेच जेम्स मिचेल क्वार्टर गेट येथील ख्राईस्ट चर्चचे १८३३ते १८६३ पर्यंत प्रमुख धर्मगुरु होते, याचा शोध मला गेल्या पंधरवड्यात लागला होता हे मी इथे मागेच लिहिले होते. रेव्ह. मिचेल आणि मिसेस मिचेल यांनी पुण्यात मुलांमुलींसाठी अनेक शाळा चालवल्या आणि मिशनकार्य केले. .सावित्रीबाई आणि जोतिबा फुले हे त्यांच्या शाळांत शिकलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्ती. स्कॉटिश मिशनची १८२७ साली स्थापन झालेली आणि अजूनही चालू असलेली ही सेंट मार्गारेट मराठी प्राथमिक शाळा दोनशे वर्षांपूर्वी जोतिबा आणि सावित्रीबाईंच्या काळात पुण्यात शाळांची काय स्थिती असेल याचे दर्शन आजही घडवते. जुन्या कौलारी, बैठ्या खोल्या, त्याकाळच्या बारीक विटांनी बांधलेल्या भिंती, काही खोल्यांत आत जाण्यास भीती वाटावी असा अंधार आणि धूळ वगैरे..कुठे आहे ही जोतिबांची आणि सावित्रीबाईंची शाळा ?घाशिराम कोतवाल याचा वाडा किंवा गढी होती त्या जागेसमोरच. बिशप हायस्कुलच्या स्पोर्ट्स ग्राऊंडला अगदी लागून. स्कॉटिश मिशनच्या पुण्यात - पेठेत आणि कॅम्पात - बऱ्याच शाळा होत्या. तेव्हाच्या स्कॉटिश मिशनच्या म्हणजेच आजच्या जॉन विल्सन एज्युकेशन सोसायटीच्या पुण्यात आजही इतर काही शाळा आहेत. त्या म्हणजे कॅम्पात शिवाजी मार्केटशेजारी असलेले सेंट जॉन बॉईज स्कुल, लाल देवळामागे पेट्रोल पंपासमोर असलेली सेंट अँड्र्यूज गर्ल्स स्कुल, आणि क्वार्टर गेटला ऑर्नेलाज स्कुलसमोर असलेले एथेल गॉर्डन अध्यापन विद्यालय..मात्र या स्कॉटिश मिशनच्या इतर शाळा एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सुरु झालेल्या असल्याने जोतिबा आणि सावित्रीबाई तिथे शिकलेले नसणार हे नक्की. जोतिबा आणि सावित्रीबाईंच्या पाऊलखुणा असलेल्या या शाळेच्या आवारात वावरत असताना आपण सहज मागे त्याकाळात जातो. दोन शतकांपूर्वी सावित्रीबाई आणि जोतिबा फुले यांच्या काळात येथे जसे वातावरण असेल तसेच काही प्रमाणात या सेंट मार्गारेट मराठी प्राथमिक शाळेत आजही आहे. या शाळेत बालवाडी आणि चौथीपर्यंत वर्ग आहेत, मात्र शाळेतील विद्यार्थ्यांची एकूण पटसंख्या पन्नासदेखील नाही..आजही मुलेमुली जमिनीवर बसून धडे गिरवतात, मात्र शेणाने सारवलेल्या जमिनीऐवजी आता वर्गात फरशी आहे, त्यावर चटई टाकून विद्यार्थी- विद्यार्थीनी बसतात. शिक्षिकांची आणि इतर स्टाफची संख्या एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे आणि त्यामुळे एकाच वर्गात दोन इयत्तांमधील मुलेमुली एकत्र बसून एकाच शिक्षिकेकडून धडे शिकत असतात. सुदैवाची बाब म्हणजे यावर्षी सेंट मेरी स्कुलने या शाळेला आपली जुनी शंभरेक बेंचेस दिली आहेत, एकदोन वर्गांत त्यामुळे मुलांमुलींना जमिनीवर बसावे लागत नाही..या मुलांमुलींच्या सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीबाबत वेगळे सांगायला नको, त्यापैकी बरेचसे चारपाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या रामटेकडी परिसरातील आहेत. शेजारच्या बिशप्स स्कुलने या मुलांमुलींसाठी आपली बस सर्व्हिस मोफत पुरवली आहे. या सरकारी अनुदानित शाळेत मुलांची पटसंख्या झपाट्याने खाली होण्याचे एकमेव कारण म्हणजे मराठी शिक्षणमाध्यमाबाबत समाजात असलेला मतप्रवाह. हे असेच चालू राहिले तर दोन वर्षानंतर 2027 ला या शाळेच्या होणाऱ्या द्विशतकी सोहोळ्याच्या वर्षी शाळेत किती मुलेमुली असतील हे सांगता येणार नाही..महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी सेंट मार्गारेट मराठी प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. ही सर्व मुलेमुली गरीब कुटुंबांतील आहेत. शेजारच्या बिशप्स हायस्कुलच्या आवारातील परिस्थिती आणि या शाळेतील परिस्थिती यात अर्थातच जमीनअस्मानाचा फरक आहे. कधीकाळी सेंट मार्गारेट स्कुलच्या मालकीच्या असलेली खूपशी जागा हळूहळू बिशप स्कुलच्या मालकीची झालेली आहे. कालांतराने सावित्रीबाई आणि जोतिबांच्या इथल्या पाऊलखुणा पूर्णतः मिटल्या जाणार आहे, ही काळ्या दगडावरची रेष आहे. त्याआधीच या जागेची ओळख झाली, तिथले फोटो घेता आले याचा आनंद आहेच.. 