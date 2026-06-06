Blog: तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी: भारतीय तत्त्वज्ञानाचा तेजस्वी दीपस्तंभ आणि मराठी विश्वकोशाचे शिल्पकार

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी हे विसाव्या शतकातील भारतातील एक महान प्रकांड पंडित होते. मानवशास्त्राच्या विविध शाखांचे त्यांना सखोल ज्ञान होते आणि जवळजवळ शतकभर ते सामाजिक क्षेत्रातही तितक्याच सक्रियतेने कार्यरत होते.विलक्षण बाब म्हणजे, कोलकाता येथील गव्हर्नमेंट संस्कृत कॉलेजकडून १९२१ साली मिळवलेली ‘तर्कतीर्थ’ ही लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांची एकमेव पदवी होती. भारतीय व पाश्चात्य तत्त्वज्ञानावर अधिकारवाणीने बोलणारे आणि लिहिणारे शास्त्रीजी यांचे औपचारिक शिक्षण फारसे नव्हतेच. लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचे वैयक्तिक आणि सामाजिक जीवन आगळेवेगळे होते. .वयाच्या १४व्या वर्षी सातारा जिल्ह्यातील वाई येथील नारायणशास्त्री मराठे यांच्या प्राज्ञपाठशाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर लक्ष्मणशास्त्री देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीकडे आकर्षित झाले. तारुण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचण्यापूर्वीच त्यांनी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांची तीन वेळा भेट घेतली होती. शास्त्रीजींच्याच भाषेत बोलल्याचे झाल्यास दर्शन घेतले होते.तर्कतीर्थांनी स्वतःच वेळोवेळी म्हटले आहे की त्यांच्या आयुष्यावर आणि विचारांवर तीन व्यक्तींचा सर्वाधिक प्रभाव पडला. प्राज्ञपाठशाळेतील त्यांचे गुरु नारायणशास्त्री मराठे (जे पुढे संन्यास घेऊन स्वामी केवलानंद सरस्वती झाले), महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी आणि मार्क्सवादी आणि नंतरचे ‘रॅडिकल ह्युमनिस्ट’ मानवेंद्र नाथ (एम. एन.) रॉय.लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांना आदराने ‘शास्त्रीजी’ म्हणूनच संबोधले जात असे..उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यातील पिंपळनेर गावचे रहिवासी असलेल्या त्यांचे वडील बाळाजी जोशी यांनी आपल्या १४ वर्षांच्या लक्ष्मणला विद्वान बनवण्यासाठी प्राज्ञपाठशाळेत दाखल केले. आपल्या मुलाने पुण्यातल्या वसंत व्याख्यानमालेत भाषणे करता येतील अशा दर्जाचे ज्ञान संपादन करावे अशी बाळाजी जोशी यांची महत्त्वाकांक्षा होती.प्रशिक्षण सुरू झाल्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांतच प्राज्ञपाठशाळेतील एका शिक्षकाने लहानग्या लक्ष्मणला `मंदबुद्धी' चा म्हणून हिणवले, त्यामुळे दुखावलेल्या या मुलाने आपल्या वडिलांकडे धाव घेतली आणि तो रडू लागला. वाई येथे शिक्षण घेण्याऐवजी मला हरिद्वार येथे शिकायला पाठवा तो वडलांना म्हणू लागला. हे प्रकरण प्राज्ञपाठशाळेचे प्रमुख नारायणशास्त्री मराठे यांच्याकडे गेले. तेव्हा हे स्पष्ट झाले की लक्ष्मणने काही दिवसांपूर्वीच प्राज्ञपाठशाळेत प्रवेश घेतला होता,.याउलट इतर विद्यार्थी दोन महिने तिथे आधीपासून शिकत असल्याने विविध विषयांवर त्यांनी प्रभुत्व मिळवले होते. लक्ष्मणशास्त्री सांगतात की त्यांचे गुरु नारायणशास्त्री मराठे यांना खूप आनंद झाला की हा मुलगा आपण शिकू शकत नाही’ या भावनेनेच दुखावून खूप रडला. त्यानंतर खुद्द नारायणशास्त्री मराठे यांनीच लक्ष्मणला शिकवण्यास सुरुवात केली.अनेक विषय त्याला शिकवले आणि अल्पावधीत त्याने केलेल्या प्रगतीवर ते खूष झाले. यानंतर लक्ष्मणच्या शैक्षणिक प्रगतीला कुठेच अडथळा उरला नाही. शतकाहून अधिक काळाचा इतिहास असलेल्या प्राज्ञपाठशाळेच्या विद्यार्थ्यांमध्ये ते सर्वोत्तम व्यक्तिमत्व ठरले..याच काळात विनोबा भावे हे वाईत प्राज्ञपाठशाळेत एक वर्षभर शिक्षण घेत होते. त्यांनी लक्ष्मणला पुढील शिक्षणासाठी अमेरिकेला जाण्याचा सल्ला दिला. या सल्ल्याने भारावून जाऊन लक्ष्मणशास्त्री यांनी आपल्या दोन सहकाऱ्यांसह कुणालाही न कळवता वाई येथील प्राज्ञपाठशाळेतून पलायन केले आणि रेल्वेने बडोद्याला थेट विनोबा भावे यांच्या आश्रमात पोहोचले.स्थानिक रेल्वे स्थानकावर उतरल्यावर त्यांच्या शोधात असलेल्या पोलिसांच्या चकवा देण्यासाठी लक्ष्मणने आपले रूप बदलले. त्यांनी आपल्या लांब जटा कापून टाकल्या, त्यावेळी मिशा नव्हत्याच कारण ते अजून किशोरवयीन होते..अमेरिकेला जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या या तरुणांचा लवकरच अपेक्षाभंग झाला. विनोबा भावे यांच्या आश्रमात आता त्यांच्यावर चरख्यावर सूत कातण्याची वेळ आली होती. आपला निर्णय चुकीचा होता याची त्या तरुणांना जाणिव झाली आणि त्यांनी पुन्हा वाईचा मार्ग धरला.लक्ष्मणने नारायणशास्त्री मराठे यांच्यासमोर साष्टांग दंडवत घालत आपली चूक मान्य करून क्षमा मागितली. आपल्या शिष्याने प्राज्ञपाठशाळेतून पळून जावे यांनी नारायणशास्त्रींना दुःख झाले होते तरी त्यांनी लक्ष्मणला माफ केले. अशा प्रकारे पुन्हा एकदा लक्ष्मणशास्त्रींचा प्राज्ञपाठशाळेशी संबंध सुरू झाला आणि तो त्यांच्या मृत्यूपर्यंत कायम टिकला..महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील असहकार आंदोलनादरम्यान लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी सत्याग्रहात सहभाग घेतला आणि १९३० व १९३३ मध्ये त्यांना दोनदा तुरुंगवास भोगावा लागला. दोन्ही वेळा त्यांना धुळे कारागृहात ठेवण्यात आले होते. दुसऱ्या तुरुंगवासादरम्यान पुन्हा एकदा त्यांना विनोबा भावे यांचा सहवास लाभला. त्याशिवाय पांडुरंग सदाशिव साने (साने गुरुजी) हेही तिथे कैदी होते.तुरुंगात असताना आचार्य विनोबा भावे यांनी सुमारे १२५ कैद्यांसमोर भगवद्गीतेवर प्रवचने दिली. ही प्रवचने साने गुरुजींनी काळजीपूर्वक लिहून ठेवली आणि नंतर प्रकाशित केली..याच काळात शास्त्रीजींचा संपर्क द्वारकानाथ ( द्वा. भ. ) आणि वसंतराव कर्णिक या मार्क्सवादी भावंडाशी आला. या तुरुंगवासाच्या काळात ते मार्क्सवादी विचारांकडे आकर्षित झाले.लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी ‘हिंदू धर्माची समीक्षा’ हे पुस्तक मार्क्सवादी दृष्टिकोनातून लिहिलेले आहे.मार्क्सवादी विचारांच्या प्रभावामुळेच त्यांची आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे कम्युनिस्ट नेते एम. एन. रॉय यांच्याशी भेट झाली आणि या दोघांचे पुढे दीर्घकाळ घनिष्ट संबंध राहिले..प्राचीन भारतीय परंपरा आणि पाश्चात्य विचार यांचे सखोल ज्ञान असलेल्या तर्कतीर्थांचे सर्वात महत्त्वाचे योगदान म्हणजे ‘मराठी विश्वकोश’ या भव्य ज्ञानकोशाची निर्मिती. ब्रिटानिका एन्सायक्लोपीडियाच्या धर्तीवर तयार झालेला असा दुसरा कोणताही प्रकल्प भारतीय भाषांमध्ये आजपर्यंत झालेला नाही.मराठी विश्वकोशाचे संस्थापक मुख्य संपादक म्हणून या विश्वकोशात प्राचीन भारतीय ग्रंथ आणि तत्त्वज्ञानावर. स्वतः अनेक नोंदी लिहिल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर वयाच्या साठीनंतर त्यांनी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आणि १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत १८ खंड प्रकाशित केले..महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेला हा विश्वकोश प्रकल्प पुढील सरकारांनी आजतागायत सुरू ठेवला आहे. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने अलीकडेच लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या लेखनाचे १८ खंड प्रकाशित केले आहेत.यामध्ये साडेचार दशकांतील त्यांच्या ७८ मुलाखतींचा सहाव्या क्रमांकाचा स्वतंत्र खंडही समाविष्ट आहे..यामधील सर्वाधिक मुलाखती दैनिक `केसरी'चे वाई येथील वार्ताहर अनिल जोशी यांनी घेतल्या आहेत तर दुसऱ्या क्रमांकाच्या मुलाखती तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक डॉ. मेघश्याम पुरुषोत्तम रेगे यांनी घेतल्या आहेत.तर्कतीर्थाच्या विचारांना वाहिलेल्या या खंडांचे प्रकल्प संपादक डॉ. सुशीलकुमार लवाटे यांनी प्रत्येक खंडाला सखोल प्रस्तावना लिहिली आहे.हा प्रकल्प लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांना अर्पण केलेली एक सार्थ श्रद्धांजली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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